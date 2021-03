Mageia 8 je vyzrálá konzervativní distribuce

Bez dlouhých úvodů

U linuxové distribuce, jejíž kořeny sahají až do 90. let 20. století, nemá smysl příliš obsáhle vysvětlovat, co je zač. Mandriva je i ve své osmé reinkarnaci systémem stavějícím na linuxovém jádru a RPM balíčcích, které lze obsluhovat buď přes léty ověřený nástroj urpmi , nebo novější DNF převzatý z Fedory (jakož i spousta dalších věcí), systém, který staví primárně na konkrétních vydáních aplikací ve verzích s prodlouženou podporou (LTS Linux, ESR Firefox atd.).

Mageia je nadále dostupná v obvyklé várce instalačních médií. Jsou zde klasické ISO soubory s DVD obrazy pro 32bitové i 64bitové procesory x86 využívající distribuci vlastní instalátor DrakX. Tyto velké obrazy nesou všechny lokalizace a také největší spektrum aplikací.

Vedle nich jsou k dispozici malá ISO média pro síťovou instalaci (bez podpory bootu na 32bitové EFI) a dále Live ISO, pro 64bitový x86 ve verzi s KDE, GNOME a Xfce, pro 32bitový pouze s Xfce – na živých médiích najdeme předvybranou sadu aplikací s možností nainstalovat plnohodnotný systém do počítače. Novinkou zde je, že přibyla možnost nastavení persistentního úložiště (volitelně šifrovaného), tedy takového, na nějž si lze i při běhu z média trvale ukládat data.

Všechny ISO obrazy lze buď vypálit na optické nosiče, nebo nakopírovat na USB flashky, příkazem ve stylu …

sudo dd if=OBRAZ.iso of=/dev/sd(x) bs=10M

… ale je životně důležité si přes lsblk zjistit, že zapisujete na to správné zařízení.

Online repozitáře

Systém repozitářů distribuce Mageia je po léta stejný. Základem jsou repozitáře Core obsahující programy, které jsou pod free/open-source licencí – mezi zdroji softwaru v systému pak najdeme repozitáře Core Release a Core Updates pro aktualizace, případně Core Backports pro věci přenesené z vyšších verzí do vašeho systému. Dále pak mají jednotlivé repozitáře též Testing a/nebo Debug variantu.

Když ve výše popsaném systému dílčích repozitářů nahradíme slovo Core za Nonfree, dostaneme další skladbu možných repozitářů k užití. Ty obsahují balíčky, které jsou bezplatné či volně dostupné k šíření, ale mají uzavřenou licenci – například ovladače pro grafické karty Nvidia, některé firmwary pro WiFi adaptéry apod. Ve výchozím nastavení jsou Nonfree repozitáře zapnuté.

Poslední sadou repozitářů jsou Tainted, které obsahují balíčky, které je možné bezplatně šířit, ale mohou v některých zemích porušovat patentová či copyrightová práva na nějaké technologie. Jde zejména o otevřené projekty implementující podporu audio či video formátů (AAC, H.264, H.265, přehrávání DVD či BD video disků apod.). Tainted repozitáře jsou ve výchozím nastavení vypnuté.

Doplňme ještě, že i na 64bitovém x86 systému má Mageia předpřipravené repozitáře s 32bitovými balíčky pro případ, že by je uživatel potřeboval, ale v základu nejsou aktivované. Hodí se například pro instalaci systému Steam.

Co nového v Mageie 8

Výše uvedené odstavce bychom nakrásně mohli nakopírovat do prakticky všech předchozích textech o distribuci Mageia. Nyní už věci specifické pro osmé vydání.

Tvůrci vypichují následující: za prvé rychlejší parsování metadat, a to díky použití rychlejší (jakkoli datově horší) komprese Zstd namísto dosavadní Xz. Za druhé končí dostupnost Pythonu 2 v Mageie, zmizely moduly i software a uživatelé, kteří třeba ještě něco tvoří na této již nepodporované staré verzi Pythonu, si tak musejí poradit.

Do třetice Mageia 8 přináší inovovanou podporu platformy ARM. Jak 32bitový ARMv7, tak 64bitový AArch64 jsou v základní podobě dostupné, nicméně jedním dechem dodejme, že instalátor je v experimentální fázi a nástroj Drakboot nějak podporuje nastavení UEFI na AArch64 (blíže nespecifikováno). Jak se s ARMem daří, je možné sledovat na Wiki stránce. Předpoklad je, že na populárních ARM zařízeních bude možné Mageiu provozovat během nadcházejících měsíců (žádné ETA ale nečekejme).

Kde se odehrál největší vývoj

Pro jednotlivé fáze instalačního procesu najdeme v osmičce novinky. Předně díky novému jádru je instalátor schopen běžet i na velmi novém hardwaru a podporuje více WiFi karet. Podpora NFS konečně používá systémové nástroje, nikoli 15 let starý fork, co vznikl v rámci Mandrivy (díky tomu je zde podpora NFXv4 atd.). Je též podporován přechod do druhé části instalačního procesu na WiFi i s použití WPA2 (WEP nadále podporováno).

V druhé části instalačního procesu byla opravena řada chyb v nástroji pro tvorbu diskových oddílů. Proběhl již zmíněný přechod z Xz na Zstd, takže squashfs obraz této fáze se rozbalí rychleji. Podporována je instalace na F2FS, vylepšena podpora Nilfs2 (lze přeformátovat či měnit velikost), XFS oddílům lze měnit velikost i na LVM, lze použít i exFAT (změna velikosti zatím není podporována) a podporováno je i NTFS z Windows 10 (za pomoci ntfs-3g-system-compression ). Konfigurace bootloadeu je nastavena bezpečněji, ukládá se starý grub.cfg ještě než jej update-grub2 přepíše.

Obnova systému dostupná na instalačním médiu také přešla u svého squasfh obrazu na Zstd, takže se rychleji rozbalí a nastartuje. Nově umí opravit i šifrované LVM/LUKS. Stejně tak díky Zstd místo Xz, dále pak díky více optimalizované detekci hardwaru startují Lice ISO obrazy. Ty také nyní startují bez konfigurace X.Org, spoléhají na automatický režim X.Org. Nástroj Diskdrake nyní podporuje již zmíněné přidání oddílů na Live ISO na USB flashce, persistentní úložiště pak může být šifrované. U Live ISO systému pak lze nastavit online média a instalovat aktualizace.

Lokalizace (l10n a i18n)

Dílčí novinky se týkají i lokalizací. Manuály pro klasický instalátor a Ovládací centrum Mageia jsou přeloženy do více jazyků, v HTML manuálu je použit anglický screenshot, pokud není k dispozici lokalizovaný a přibyly PDF/EPUB manuály tam, kde více než polovina screenshotů už byla přeložena do daného jazyka. V překladech softwaru najdeme podporu některých nových jazyků a aktualizace stávajících. Dík všem překladatelům.

Správa balíčků

Základem nové Mageiy je nejnovější verze RPM 4.16.1.2. Tato řada přináší automatickou detekci a optimalizace pro SSD, synchornizaci souborového systému na konci transakce, podporu SHA256 u hlaviček gpg-pubkey , podporu meta-závislostí, které neovlivňují pořadí pro instalaci/smazání. Mizí podpora RPMv3, některé operace běží rychleji díky paralelizaci a pro zápis jsou prioritizovány velké balíčky. Mizí Berkeley DB backend a naopak je nově k dispozici backend na bázi SQLite. NDB již není experimentální.

Mageia 7 používala RPM 4.14, novinky jednotlivých verzí pak shrnuje domovský web RPM: 4.15 + 4.16 + 4.16.1 + 4.16.1.2. Podrobnosti k RPM na domovském webu.

DNF, které začalo v Mageie 6 jako alternativa k urpmi, zase o něco v Mageie vyzrálo. Najdeme zde verzi DNF 4.6.0 (podrobnosti na domovském webu), už z Mageiy 7 na 8 bylo možné systém povýšit právě pomocí DNF (já použil urpmi , takže nemohu nabídnout osobní zkušenost). Jinak pro Mageiu 8 platí, že u nové instalace z tradičního i Live média bude aktivní urpmi i DNF. U aktualizací z Mageiy 7 může být uživatel nucen DNF doinstalovat ručně.

Jinak Mageia u svých RPM-MD (RPM MetaData) repozitářů nabízí AppStream metadata, takže nástroje jako GNOME Software či KDE Plasma Discover mohou tato metadata využívat pro získávání bohatých dat o balíčcích. AppStream je relativně standardizovanou cestou pro poskytování takových dat skrze všemožné linuxové distribuce.

Co se týče urpmi/perl-URPM, tak zde jsou podporovány RPM balíčky verzí 4.9 až 4.16, resp. perl-5.8 až 5.32. Opraveny jsou některé chyby. Navíc urpmi nově podporuje volbu --reinstall a používá již zmíněnou rychlejší kompresi metadat Zstd namísto Xz.

Nástroje

Aplikace MageiaWelcome neboli Uvítání od Mageie byla kompletně přepracována a má lineární přístup k tomu, co uživateli nabízí. Ve výchozí konfiguraci se spouští při každém startu, lze samozřejmě vypnout. Aplikace je napsána za pomoci Pythonu a QML.

Nástroj pro zápis ISO souborů na paměťová zařízení, Isodumper, podporuje kontrolu obrazu po zapsání, kdy hledá sha3 soubor a odpovídající podpis. Dále jak již zaznělo, persistentní úložiště na Live médiu může být šifrované. Použít to lze pouze s novou Mageiou 8, podrobnosti na Wiki distribuce.

Ekosystém Dockeru byl rozšířen. Založen je na verzi 19.03 s řadou dodatečných nástrojů jako docker-compose (orchestrace s v3), containerd (démon řídící runC), 1docker-registry (sdílení obrazů), docker-machine (instalace Dockeru na vzdálený systém) či python-docker (knihovny Python 2 a 3 pro engine API management).

Nástroje LiveCD byly povýšeny na nejnovější verzi 27.0 – více informací v záznamu na Wiki. GUI nástroje draklive2 nabízí souhrn informací jako klasický instalátor (kde je konfigurace věcí jako lokalizace, časová zóna, systémové služby či firewally). Fáze výběru jednotlivých balíčků zahrnuje i seznam typu flat list, čímž mizí omezení toho, jaké bylíčky lze vybírat – popis v heslu na Wiki.

Součástí obrazů je nástroj PCMemTest, což je fork Memtest86+, oproti původnímu projektu kompletně přepracovaný a s podporou jak legacy BIOSů, tak UEFI. PCMemTest může být navíc instalován společně s vlastní Mageiou.

Vlastní systém

Jak jsem už shrnul ve zprávičce, Mageia 8 používá LTS kernel Linux 5.10.16 v kombinaci s X.Org 1.20.10 a Mesa 20.3.4. Novinkou je změna chování řízení napájení u procesorů Intel, kde nová verze jádra jinak řídí procesory bez hardwarové správy P-stavů – pro návrat na předchozí způsob řízení je potřeba použít parametr intel_pstate=active (týká se asi zejména uživatelů, kterým výchozí nastavení v Mageie 8 zhoršuje výkon).

Vedle samotného balíku Mesa 20.3.4 používají grafické ovladače nezávislou implementaci libGL ( glvnd : GL Vendor Neutral Dispatch). Uživatelé tak mohou vedle sebe instalovat a provozovat jak ovladače Mesa, tak GL ovladače třetích stran, což se hodí třeba pro stroje s hybridní GPU konfigurací.

Grafické karty s čipy AMD, které je možné provozovat s ovladačem AMDGPU, byly na tento převedeny – byla to jedna z posledních věcí, které se ladily a kontrolovaly v RC stádiu vývoje. S Mageiou 8 nelze v tuto chvíli provozovat nadstavbový balík AMDGPU-PRO, neboť jej zatím AMD neaktualizovala a vyžaduje starší, již nepoužívaný X.Org 1.1×.

U Nvidie došlo k tomu, že firma odmítla vyřešit bezpečnostní chyby ve svém uzavřeném ovladači řady 340, pročež tento není možné použít. Starší grafické karty, pro které je to poslední dostupná verze, tak musí vystačit s otevřeným ovladačem nouveau. Z uzavřených ovladačů jsou dostupné řady 390 a 460 (ten pouze pro 64bit). Pokud by uživatel převedený na nouveau pozoroval problémy, může přepnout na obecný X11 ovladač: stačí změnit u položky v boot menu parametr xdriver=free na xdriver=vesa .

Stroje s Nvidia Optimus nyní mají k dispozici tři způsoby provozu. Prvním je ovladač nouveau, který přímo podporuje Prime GPU offloading. Druhou cestou je balíček Bumblebee. Třetí cestou pak experimentální nástroj mageia-prime , pomocí něhož lze konfigurovat NVIDIA Prime na současných verzích Linuxu a X.Org Serveru. Umožňuje přepínat mezi GPU bez režie, kterou má Bumblebee a jde o nejlepší řešení pro práci s CUDA.

Bootloader Grub2 povýšil na verzi 2.04 s několika vylepšeními a opravami backportovanými z vývojové řady 2.06. Na UEFI systémech lze místo Grubu alternativně použít rEFInd.

Desktopová prostředí

KDE Plasma 5 se nachází v Mageie 8 ve verzi 5.20.4. Dále staví na kombinaci Qt 5.15.2 a KDE Frameworks 5.76 + KDE Applications 20.12.0. Máte-li zájem o provoz KDE na Waylandu, je potřeba nainstalovat balíček plasma-workspace-wayland a přepnout na něj v přihlašovací obrazovce. Použití Waylandu s uzavřeným ovladačem Nvidia je možné jako technologické přeview po odstranění nokmsboot a nastavení nouveau.modeset=0 jako parametru jádra. Výchozím přihlašovátkem pro Plasmu je Simple Desktop Display Manager (SDDM). KDE Plasma má vlastní specifické 64bitové Live ISO.

Kdo aktualizuje z Mageiy 7 s běžícím Compizem, měl by jej nejprve deaktivovat.

GNOME je k dispozici ve verzi 3.38.3. Ve výchozím nastavení používá Wayland, ale sezení GNOME on Xorg je stále k dispozici. Použije se, pokud uživatel používá kartu Nvidia a uzavřený ovladač pro ni. Pro fanoušky starého GNOME je zde vedle desktopu MATE také klasické sezení Gnome Classic. GNOME má též vlastní specifické 64bitové Live ISO.

Nadále je podporováno použití GTK+v2 desktopu LXDE, díky práci jednoho balíčkáře Mageiy. LXQt 0.16.0 se na klasické instalační DVD nevešlo, Xfce ve verzi 4.16 je k dispozici jak na 64bitové Live ISO, tak 32bitovém. MATE je na klasickém instalačním DVD ve verzi 1.24.2, kvůli omezení místa v něm chybí pár drobností jako mate-screenshot . Kdo chce kompletní desktop MATE, nechť použije meta balíček task-mate . Dále nechybí Cinnamon 4.8.3, Enlightenment E24.2 a řada lehkých správců oken jako afterstep, awesome, dwm, fluxbox, fvwm2, fvwm-crystal, i3, icewm, jwm, matchbox, openbox, pekwm, sugar, swm či windowmaker a IceWM.

Další aplikace

LibreOffice povýšil na verzi 7.0.4.2. Z Mageiy mizí Iceape, neboť Seamonkey se stále neposunul k Pythonu 3 – uživatelé musí před aktualizací ze sedmičky provést export obsahu z aplikace.

Tvůrci připomínají, že MP3 je nyní součástí základních repozitářů, díky vypršení posledních patentů před čtyřmi roky. Pro kodéry formátů H.264 (AVC), H.265 (HEVC) a AAC je potřeba sáhnout do Tainted.

Vzdělávací aplikace Gcompris je zde ve verzi 1.0a využívá Qt. Přináší různé nové aktivity a Mageia byla mezi dárci do projektu v únoru 2015 za účelem vývoje nového uživatelského rozhraní. Přibyly i další nové hry.

Pro vývojáře

Vim povýšil na 8.2.1522, nechybí ani NeoVim 0.4.4. K dispozici je Glibc 2.32, GCC 10.2, GDB 10.1, Valgrind 3.16.1, LLVM 11.0.1, Firebird 3.0.7, IPython 7.19. Dále Qt 5.15.2, GTK+ 3.24.24 a také GTK 4 ve verzi 4.1.0 a dále Tcl/Tk 8.6.10. Z dalších tvůrci zmiňují Ocaml 4.10, Java 11 (Java 8 je stále k dispozici), Mono 6.10, aktualizovaný MinGW.

Z virtualizačních nástrojů je k dispozici QEmu 5.2, libvirt 7.0, virt-manager 3.2.0, libguestfs 1.44, Xen 4.14, VirtualBox 6.1.18 (pozor, řada 6.1 podporuje jen x86_64 hostitele a existující 32bitové budou odstraněny).

Dále tu je Python 3 3.8.7, Perl 5.32.1, Ruby 2.7.2, Rust 1.49.0 (během životní cyklu Mageiy 8 bude průběžně aktualizován), PHP 8.0.2, Nginx (nově používá uživatele „apache“, nikoli „nginx“).

Nextcloud zatím v Mageie 8 není. Čeká se na vydání verze 21, protože ta jako první bude podporovat PHP8. PHP7 už v Mageie není. Jiné nižší verze Nextcloudu v Mageie 8 nepoběží. Uživatelé Mageiy 7 jsou upozorněni, že Nextcloud musí od verze 15 (předchozí velká) směrem k 21 aktualizovat po jednotlivých, tedy → 16 → 17 → 18 → 19 → 20 – k dispozici jsou v repozitáři Mageia 7 Backports. Je nutné si také pohlídat, že aktualizovány jsou i aplikace uvnitř struktury Nextcloudu, některé dokonce může být vhodnější raději odinstalovat a poté znovu nainstalovat. Silně se doporučuje před celým tímto martýriem provést zálohu. Průběžně aktualizované podrobnosti jsou k dispozici ve Wiki záznamu Mageiy.

Osobní zkušenost s upgradem a používáním Mageiy 8

Mageiu používám v posledních měsících. Nějakou dobu jsem běžel na Mageie 8 v beta stádiu, poté jsem se vrátil na Mageiu 7. V den vydání finální verze osmičky jsem provedl upgrade skrze příkazovou řádku pomocí urpmi . Předtím jsem samozřejmě prošel známé problémy a letem-světem také Errata. Žádný problém se v mém případě nevyskytl.

Aktuálně tedy provozuji Mageiu 8 x86_64 s touto sw a hw konfigurací:

Mohu pouze konstatovat, že vše funguje na 99,999 % bezchybně, pouze ikony pro minimalizaci / maximalizaci / zavření okna vypadají, jako kdyby měly jen 4 barvy (či tak něco). Vzniklo to až s nějakou aktualizací po upgradu na osmičku a vypnutí/zapnutí těch tlačítek v GNOME Tweaks problém neřeší, stejně tak ani přepnutí z Waylandu na X.Org. Na funkčnost to nemá žádný vliv, ale zkrátka to hlásím.

Jinak jak jsem postupně sledoval poslední fáze ladění Mageiy 8 kolem RC verze, tak ze seznamu známých problémů mizely poslední věci a nyní tam, až na výše uvedená upozornění, vlastně nic nezbylo.

Pro Mageiu platí, že v době vydání obsahuje velmi aktuální verze softwaru a následně začíná postupně zastarávat. Stále totiž vyznává filosofii, která mě osobně plně vyhovuje, tedy držení se verzí programů s dlouhodobou podporou. Jednoho dne tak nepochybně přeskočí z řady jádra 5.10 LTS na vyšší a stejně tak Firefox povýší z řady 78.x ESR na verzi 91.0 ESR. Aktuálně je v Mageie verze 78.7.0, tato ESR řada skončí s vydáním 78.15 v září tohoto roku, mezitím však v polovině července vyjde práve 91.0 ESR a Mageia na něj nepochybně přeskočí. Takto mi to plně vyhovuje.

Vlastně nemám moc, co k používání Mageiy 8 dodat. Vše funguje stejně dobře jako s vydáním Mageia 7, což je jistě dáno tím, že používám GNOME. U verze 7 to bylo GNOME 3.32, nyní jde o GNOME 3.38, takže přibyly věci jako neceločíselné škálování apod., ale nic z toho nevyužívám a na Waylandu běží GNOME v základním použití dobře už delší dobu. Uživatelé desktopu KDE Plasma budou jistě pozorovat větší vývoj, ostatně i já jej mohu pozorovat u aplikací, které z QT světa používám a které nemají žádný zdaleka tak dobrý ekvivalent v GTK (namátkou Kdenlive a K3b).



Autor: David Ježek, podle licence: CC BY-SA 4.0 Historická Mageia 5 s LXDE v roce 2016

Za celou historii Mageiy jsem si nejlepší dojem odnesl před lety z vydání Mageia 2, což je 9 let zpátky. Mageia 8 zatím aspiruje na to, že ji třeba i budu v roce 2030 chválit podobně. Neváhejte vyzkoušet, třeba i s pomocí Live ISO s persistentním úložištěm. Z rychlé USB flashky či SD karty s UHS-I to běhá celkem pěkně.