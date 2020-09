Mark Shuttleworth k situaci kolem Ubuntu, Wine 5.17

Celé Markovo povídání je k dispozici a vyvodit si z něj můžeme například předpoklad (souhlasit se mnou nemusíte), že Ubuntu zkrátka vyzrálo, nemalou část sil soustředí na enterprise a komunita kolem něj už nemá tu dávnou touhu dostat se na vrchol. Na něm už Ubuntu bylo a soudě dle vývoje kolem Manjara či Mintu lze soudit, že již z vrcholu sestoupilo. Vždyť projekt upustil od některých svých klíčových projektů, kde nejviditelnějším byl desktop Unity, na který mnozí uživatelé dodnes nedají dopustit. Ubuntu je dnes relativně standardní distribuce s GNOME. Spolehlivá, fungující, dobře organizovaná, ale tak trochu sterilní a nezajímavá. Vytratilo se ono kouzlo, které kdysi měla, zmizeli někteří lidé (třeba právě Jono či samotný Mark, který pochopitelně řeší jiné věci než komunitní desktop distro). Ale třeba se blíží čas, kdy Ubuntu chytne druhý dech a podívá se, co se nachází za obzorem.

Uvádí, že naopak byl/je v posledních letech více aktivní než dříve a soustředí se na učinění Ubuntu životaschopným projektem v dlouhodobém měřítku. Trápí jej však třeba to, že se delší dobu nedaří najít člověka na pozici vůdce komunity v Canonicalu. Tedy někoho, kdo by pro Ubuntu plnil podobnou roli jako svého času Jono Bacon. Ze strany vedení komunity Ubuntu ale v poslední době ustává aktivita, lidé se neschází, neorganizují setkání, nevyvíjí aktivitu.

V posledních týdnech se ve světě Ubuntu diskutovala neveselá témata o ztrátě vedoucího postavení či o tom, že Ubuntu už nemá tak výrazné vedení jako kdysi a o tom, že Mark Shuttleworth už není tolik vidět. Ač to jiní komentují logicky tím, že Ubuntu zkrátka oproti svým počátečním létům vyzrálo, zakladatel projektu Ubuntu se nyní k věcem vyjádřil .

Jinak Okular přechází na stejný systém verzování jako zbytek KDE, tedy příští velká verze Okular 1.12 již bude označena jako Okular 20.12. Na ploše lze nově vytvářet složky použitím standardní klávesové zkratky F10. To vše i další detaily shrnuje Nate Graham v pravidleném přehledu .

Discover rychleji startuje. KRunner se též rychleji spouští při použití globální klávesové zkratky a při příliš rychlém zadání vyhledávaného řetězce do něj doputují i první znaky, zadané ještě mimo jeho spouštějící se dialog při zadávání hledání na ploše systému. Obecně lepší rychlost a odezvu mají aplikace založené na QML.

Další balík zlepšení se týká oprav chyb a zrychlování. Spectacle již negeneruje barevné chyby ve screenshotech u vícemonitorových HiDPI konfigurací, opravena je chyba v Dolphinu, která bránila přetažení souborů např. do Audacious (připomeňme, že tento přehrávač nedávno přešel na Qt). V Okularu nově není omezeno rychlé scrollování pomocí držení kláves PageUp/PageDown, navíc díky této opravě je v Okularu znovu zapnutu plynulé posouvání kolečkem myši a šipkami.

Mezi aplikacemi je také ve vývoji několik novinek, které se dostanou do budoucích verzí KDE. Prohlížeč dokumentů Okular dostal schopnost z příkazové řádky otevřít PDF na konkrétní stránce (příkazem typu okular /path/to/file.pdf#page=3 . Dále pokud to podporuje hardware počítače, umí nově Plasma omezit nabíjení akumulátoru na stanovený limit pod hranicí 100 %. Nastavení barev v editorech používajících KTextEditor (tedy např. Kate a KDevelop) nyní respektuje systémové barevné schéma.

Kromě toho je na světě také Wine-Staging 5.17, které zastřešuje i všechny testovací či přímo experimentální věci, které se jednoho dne do Wine dostanou. Tentokrát tvůrci pracovali například na patchích pro GStreamer, podpoře nejnovějšího Microsoft Flight Simulator 2020 atd.

Vývoj projektu Wine pokračuje s železnou pravidelností, a tak tu máme novou vývojovou verzi 5.17 . Ta přináší knihovnu ADVAPI32 převedenou do PE, počáteční práce na síťovém ovladači NDIS, další restrukturalizaci podpory konzole a obligátní várku opravených chyb (v tomto vydání 17). Nejstarší opravená byla nahlášena v květnu 2010, nejkratší životnost měla chyba nahlášená dva dny před svou opravou.

Referenční AV1 kodek od AOMedia nasazuje AVX2

Lze-li referenční implementaci video formátu AV1 charakterizovat dvěma slovy, tak by to byla: extrémně pomalý [encoder]. To se nyní trochu mění, projekt nasazuje kód využívající instrukční sadu Intel AVX2. Za pracemi stojí inženýři z Googlu, kteří AVX2 optimalizace nasadili ve filtru high bit-depth temporal, díky čemuž získává encoder téměř až 9× vyšší výkon oproti předchozímu kódu bez AVX2. Nadále bude samozřejmě platit, že libaom je extrémně pomalý encoder, avšak ten, kdo se dosud pohyboval při kompresi například v tisícinách fps, bude nově komprimovat rychlostí setin fps.