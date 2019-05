 »   »  Mark Shuttleworth: linuxový desktop nezměnil svět, ale stále má šanci

Rozhovor je velmi zajímavý a vedle desktopů se točí i kolem dalších aktivit Canonicalu a došlo i na osobní názory Marka Shuttlewortha na linuxový ekosystém.

Připomeňme, že Mark Shuttleworth je, po pár letech, kdy Canonical vedla Jane Silber, opět šéfem společnosti. Canonical jako takový se nachází v procesu určitých změn, které na desktopech předznamenává přechod z Unity a Upstartu na GNOME a systemd, s blížícím se nasazením Waylandu jako výchozího zobrazovacího serveru a vynechat nesmíme ani balíčkovací systém Snap. O tom všem ale ještě bude řeč.

Ubuntu jako linuxový desktop

Mark potvrzuje, že pro Canonical je nadále linuxový desktop velmi důležitý. Ve firmě na něm pracuje velké množství vývojářů, kteří se snaží o to, aby Ubuntu představovalo nejlepší možný desktopový OS. Z posledních aktivit, které vycházejí vstříc zejména podnikovým uživatelům, doplnil zejména prodloužení doby podpory na 10 let (pozn. u LTS vydání).

Vedle samotné výchozí kombinace v Ubuntu, tedy prostředí GNOME, pak Mark vícekrát zmínil, že podporují i jiné varianty desktopů, jmenovitě KDE, MATE a lehké (patrně myšleny Xfce a LXQt). U KDE speciální zmínil Neon a snahu tvůrců o nabízení co nejnovější verze komponent desktopu KDE nad Ubuntu základem.

Vzpomínka na Unity

Zdali vidí Mark stále naději pro linuxový desktop? Rozhodně ano. Aktuálně Canonical vidí, že linuxový desktop je spíše záležitost pro inženýry, kteří si rádi věci přizpůsobují sami.

Že přinést jedinou správnou cestu zde nemůže fungovat, se přesvědčili s Unity, které nebylo přijato kladně a pro Canonical to byla lekce. Dále dodal, že selhali [Canonical s Unity] z řady důvodů, spousty vlastních chyb. Dodnes ale nerozumí chování lidí, kteří Unity často přímo nesnášeli – ale odtud ona lekce, že lidem kolem Linuxu [asi nikdy] nebude stačit jediný správný desktop – dodejme: jak to může působit ve světě Apple / macOS.

Z tohoto všeho je tedy více než cítit, že Canonical momentálně vyvíjí svoji výchozí konfiguraci linuxového desktopu, u které chce aby byla nejlepší možná, ale do toho si přiznal, že jsou i jiné cesty, které vyhovují velké skupině vývojářů a proto jsou podporována ona další prostředí jako KDE či MATE.

Je to vlastně pravý opak toho, co před čase v rozhovoru se stejným novinářem říkal Linus Torvalds, že linuxovému světu škodí právě tato fragmentace. Mark dodává, že aby Linux nebyl fragmentovaný, musel by být řízen jediným člověkem, což prostě z povahy projektu není možné.

Mimochodem, balíčky snap se nejvíc používají na desktopech, ač původně vznikly jako projekt určený do světa IoT (internetu věcí).