 »   »  Maximální délka platnosti HTTPS certifikátů bude zkrácena na 1 rok

Apple tedy efektivně udělal to, co většina certifikačních autorit udělat nechtěla: zkrátil maximální platnost vydávaných certifikátů na cca rok. A ačkoliv ostatní browsery o zkrácení neuvažují (zatím?), tak certifikáty s delší platností to mají v podstatě za sebou.

Jak to bylo dřív

Maximální délka platnosti TLS certifikátů v prohlížečích je dnes 825 dní (2 roky a něco), do března 2018 byla 39 měsíců (tři a čtvrt roku) a kdysi dávno jste mohli mít certifikát platný třeba 5 let nebo 10 let. Tzv. EV certifikáty měly vždy maximální platnost 2 roky (825 dní od března 2018, předtím 27 měsíců).

V září 2019 neprošel návrh na zkrácení platnosti všech typů certifikátů na 398 dní. Všechny prohlížeče zastoupené v CA/B Forum sice byly pro, ale z certifikačních autorit se ten nápad zalíbil jen třetině, což na schválení nestačilo. Ale i přesto se některé certifikační autority zavázaly, že platnost zkrátí dobrovolně. Certifikační autorita Let's Encrypt již od svého vzniku vydává certifikáty s maximální platností 90 dní (a doporučují obnovu po 60 dnech).

Apple to tedy vzal od lesa a pokud budete chtít, aby vašemu certifikátu s platností od 1. září 2020 důvěřovalo Safari (a nejspíš i všechny další prohlížeče na macOS i iOS), tak bude muset být vystaven jen na rok maximálně. Omezení platnosti v prohlížečích se tak nějak očekávalo, ale osobně jsem sázel spíš na Chrome.

Zneplatnění certifikátů (nefunguje)

Zkracovat maximální délku platnosti certifikátů je obecně dobrý nápad z několika důvodů: tím hlavním je asi to, že některé prohlížeče platnost certifikátů vlastně nekontrolují.

Zkuste si to sami na revoked.badssl.com – mně se stránka ve Firefoxu ( SEC_ERROR_REVOKED_CERTIFICATE ) a Chrome ( NET::ERR_CERT_REVOKED ) na Windows i iOS nenačte, na Androidu v obojím však ano. Před nedávnem se mi ale načítala i v Chrome na Windows i přesto, že certifikát byl zneplatněn („revokován“) v podstatě hned po jeho vydání.

Pro kontrolu platnosti by prohlížeče musely stahovat tzv. CRL seznamy (Certificate Revocation List), které mohou být docela velké a načítání stránky by se zbytečně prodlužovalo, což by mohlo vést k vypneme HTTPS a bude to rychlejší! Browsery by také mohly posílat dotaz na platnost certifikátu na OCSP (Online Certificate Status Protocol) servery, které ale zrovna nemusí fungovat a co pak. Zobrazit stránku, nebo nezobrazit, to je oč tu běží.

Další možností je OCSP Stapling, kdy na planost certifikátu se zeptá rovnou server a odpověď poté po následujících X dní „přicvakává“ k certifikátu, takže browser s certifikátem dostane rovnou i informaci o tom, jestli platí, nebo ne. Jenže se na to nedá spolehnout, nelze použít rozšíření TLS Feature ( OCSP Must Staple), protože třeba takový nginx v klidu pošle odpověď bez OCSP statusu, pokud ji ještě nestáhl.

A tak místo toho prohlížeče používají vlastní push update technologie na kontrolu platnosti. Firefox má OneCRL (a nově CRLite), Chrome má CRLSets, ale v nich nemusí být všechny zneplatněné certifikáty.