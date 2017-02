 »   »  Michal Krause: na desktopu mám Mac, ale Linux jsem neopustil

Jak vzpomínáš na úplné začátky na přelomu let 1998 a 1999?

Je to už řádka let, ledacos se vypařilo, ale něco z té doby mám ještě v živé paměti. Úplně začátky, kdy jsme se do toho vrhli s Tomášem na plný úvazek, byly náročné – hromada práce, příjmy mizivé. Provozovali jsme NAVRCHOLU.cz, které postupně vyžadovalo dva servery, a k tomu menší komerční webhosting. Postupně se to ovšem začalo zvedat, z našich ložnic jsme se přesunuli do malé kanceláře v tribuně Strahovského stadionu (která se při silném větru houpala a v létě přehřívala, ale zase jsme odtud měli možnost shlédnout koncert AC/DC s kapelou Rammstein v roli předskokana. Jestli se dobře pamatuji, někde tam padla od Tomáše myšlenka stvořit Roota.

Což na začátku znamenalo přesně co?

Když jsme se vrhli do vymýšlení NAVRCHOLU.cz, netušili jsme snad ani, že něco jako Linux existuje. Ale dohodli jsme se s Flamingo Webdesign Adama Haunera, Zdeňka Šindeláře a Tomáše Filípka (kterým dodnes vděčíme za hodně), na hostingu vznikající služby a najednou bylo nutno se s Linuxem na serveru nějak poprat. To znamenalo mít linuxový stroj pro vývoj. Po krátkém koketování s Monkey Linuxem Milana Keršlágera jsem si koupil knihu, jejíž jméno už z paměti určitě nevydoluji, která obsahovala CD s Red Hat Linuxem. Tak se mi dostal Linux na desktop, nejdřív jako druhý operační systém, později už jako jediný, a brzy se přidal i Tomáš. Kdo tu dobu pamatuje, ví, že to nebylo často jednoduché. Českých zdrojů nebylo tehdy až tak moc a myslím, že někde tady se zrodil ten nápad vytvořit internetový magazín zaměřený na Linux a open source. Když se to tak vezme, původní myšlenka se vlastně moc nelišila od toho, čím je Root dodnes.

Při focení jelenů v Dánsku

Proč jste se pak rozhodli pro sloučení se společností Internet Info, kde je Root dodnes?

Zlom nastal, myslím, někdy na přelomu let 2001 a 2002. Fungovali jsme z větší části díky inzerci od poměrně omezeného okruhu firem a každý výpadek byl bolestně znát. Uvědomili jsme si, že je naše podnikání poměrně dost zranitelné a jednou z možností, jak jej stabilizovat, bylo spojení s partnerem, který má podobné směřování a se kterým bude oboustranně výhodné propojit naše portfolia. Markovo Internet Info se jevilo po všech stránkách jako ideální kandidát, takže jsme ho zkusili oslovit. Ukázalo se, že nám to dává všem smysl a co víc, že si sedíme i lidsky, takže pak už to šlo rychle.

Když se ohlédneš zpět, byla to dobrá volba?

Nepochybně. Pominu–li fakt, že to výborně splnilo to, co jsme od spojení očekávali, nejvíc si cením, že jsem v Internet Infu potkal spoustu skvělých lidí, se kterými jsem rád pracoval a kteří mě nezřídka i něčím obohatili. Je samozřejmě jasné, že jsem si občas s nostalgií vzpomněl na časy, kdy každé rozhodnutí vyžadovalo shodu nejvýše dvou lidí. Ale jinak jsem toho rozhodnutí nikdy nelitoval.

Kdo je Michal Krause? Původně ajťák a vývojář, dnes fotograf, lektor a píšící autor na volné noze. Má za sebou šestnáctileté působení v internetové branži – nejdříve společně s bratrem Tomášem Krausem pod značkou 4WeB, kde stál u zrodu služby NAVRCHOLU.cz a magazínu Root.cz, a následně v rámci společnosti Internet Info, kterou po téměř 13 letech opouštěl z pozice technického ředitele. V současné době fotí, učí fotit a o focení píše. Je držitelem ocenění Trigema v rámci Czech Press Photo 2015, autorem dvou e-knih a několika videokurzů a vydavatelem pravidelného fotografického newsletteru Lepší fotky. Je „x-photographer“, neboli oficiální ambasador fotografické techniky Fujifilm.

Před dvěma lety jsi firmu úplně opustil. Proč jsi se k tomu vlastně rozhodl?

Těch aspektů bylo víc. S lehkou nadsázkou mohu říct, že jsem proseděl u počítače 20 let, a to je v mnoha ohledech dlouhá doba. Věděl jsem, že někdy budu chtít zkusit i něco jiného a začalo mě unavovat rychle se měnící internetové prostředí – je to příliš nehmatatelné a na to, co je v kurzu dnes, si možná za 10 let nikdo ani nevzpomene nebo to pozbude smyslu. Když se k tomu přidalo i zdraví, které mi začalo připomínat, že už jsem si to svoje nejspíš „odseděl“, bylo těch argumentů pro změnu až dost. Nepřišlo to z čistého nebe – i v téhle fázi jsem o tom přemýšlel půl roku, než jsem se rozhodl, ale vím, že jsem udělal správné rozhodnutí.

Čím se teď zabýváš?

Jsem fotograf a lektor na volné noze. Roky jsem měl fotografování jako koníčka a nyní se věnuji řadě aktivit souvisejících s fotografií – kromě wildlife fotografie, která je mi nadále velkým koníčkem, občas fotím komerčně, poskytuji individuální kurzy a o fotografování i píšu – kromě článků jsem vydal také dvě úspěšné e-knihy o zpracování fotografií v aplikacích Lightroom a Capture One. Živit se jen fotografií není snadné, takže mě občas dostihne i něco z IT, ale pečlivě si vybírám a pracuji na tom, aby toho bylo co nejméně.

Používáš vlastně ještě Linux?

Na desktopu jsem přešel už asi v roce 2010 na Mac, ale Linux jsem neopustil – pro svůj web a pár dalších projektů si držím VPS u vpsFree.cz. Nastavit a provozovat linuxový server s potřebnými službami stále zvládám docela dobře a v shellu jsem jako doma.

Čteš ještě Roota? Co říkáš na nový design?

Roota dodnes odebírám přes RSS a ve čtečce se také odehrává většina mých kontaktů s ním, takže na web moc nepřijdu. Nový design jsem ale samozřejmě se zájmem sledoval a myslím, že to byl krok správným směrem. Jelikož jsem příznivcem minimalismu, sloučil bych osobně články a zprávičky do jednoho proudu a zahodil sidebar, ale dobře vím, že by se mnou spousta lidí z nejrůznějších důvodů nesouhlasila.

Při focení papuchalků v Norsku

Co bys popřál Rootovi k narozeninám?

Asi nebudu moc originální, ale popřeji mu hodně dobrých autorů a kvalitních článků, plodné diskuse pod nimi a pokud možno hladké proplouvání všemi proměnami, které možná internetové publikování ještě čekají. Ať se daří.

Děkuji za rozhovor i za Roota.