Root.cz  »  Linux

Microsoft Azure Linux 4 mění základ na Fedoru, Haiku zavádí podporu SMP na procesorech ARM64

Filip Zatloukal
Dnes
Doba čtení: 3 minuty
přidejte názor

Sdílet

Autor: Microsoft
Microsoft potvrdil, že připravovaný Microsoft Azure Linux 4 bude nově postaven na balíčkovacím základu distribuce Fedora Linux. Operační systém Haiku zavádí podporu SMP na procesorech s architekturou ARM64.

Microsoft Azure Linux 4 mění základ na Fedoru

Microsoft potvrdil, že připravovaný Microsoft Azure Linux 4 bude nově postaven na balíčkovacím základu distribuce Fedora Linux. Distribuce, dříve známá jako CBL-Mariner, je určena pro cloudovou infrastrukturu Azure, virtuální stroje, kontejnery i bare-metal servery. Nová verze zachová balíčkovací systém RPM, ale vývoj a balíčky budou více navázány na ekosystém Fedory pomocí standardních nástrojů jako rpmbuild, mock nebo Koji.

Microsoft zároveň uvádí, že změny oproti upstream Fedoře budou minimální a zaměřené hlavně na bezpečnost, správu životního cyklu, integraci s Azure a cloudové technologie. Azure Linux 4 je zatím stále ve vývoji a Microsoft doporučuje pro produkční nasazení používat aktuální Azure Linux 3.

 MS Azure

Autor: Microsoft

Haiku zavádí podporu SMP na procesorech ARM64

Projekt Haiku zveřejnil své měsíční novinky za duben. Zpráva přináší přehled prací na tomto odlehčeném operačním systému. Jedním z milníků dosažených v dubnu bylo přidání podpory pro použití více jader na procesorech ARM64. Jeden z vývojářů implementoval základní podporu pro SMP (více jader/vláken CPU) pro ARM64, dostatečnou pro fungování v QEMU, a také opravil běh s některými verzemi firmwaru EDK2 EFI (který je součástí QEMU), některé problémy se systémovým časem a další potíže.

Vývojáři smrobtzz a waddlesplash aktualizovali mnoho receptů pro křížovou kompilaci HaikuPorts, vyčistili postup „bootstrappingu“ a poté upgradovali základní sadu balíčků ARM64, aby správně fungovala s novou konfigurací portu. To znamená, že sestavení ARM64 pomocí binárních balíčků, jak je to ve výchozím nastavení, nyní funguje ihned po instalaci na mnoha konfiguracích QEMU.

Haiku R1/beta5

Haiku

Autor: Haiku

Ubuntu Core 26 pro IoT

Společnost Canonical představila Ubuntu Core 26, novou LTS verzi určenou pro IoT, vestavěných a edge zařízení. Systém založený na Ubuntu 26.04 LTS přináší menší OTA aktualizace, které mohou být až o 90 % úspornější, podporu Livepatch pro ARM64 umožňující aktualizace jádra bez restartu a až 15 let bezpečnostní podpory.

Novinka dále nabízí lepší ochranu dat pomocí OP-TEE a ARM TrustZone, efektivnější build systém Chisel, podporu více aplikací na jedné obrazovce přes Ubuntu Frame a rozšířenou správu grafiky. Canonical také vylepšil monitoring zařízení díky integraci s Grafana, Loki a Prometheus a rozšířil možnosti balíčkování Snapcraftu pro velké nebo volitelné komponenty.

Ubuntu Core 26

Ubuntu Core 26

Autor: Canonical

Flipper One

Flipper One je ambiciózní open-source projekt od tvůrců Flipper Zero, který chce vytvořit plně otevřený linuxový „cyberdeck“ postavený na ARM architektuře s důrazem na dokumentaci, modularitu a podporu hlavního linuxového jádra bez proprietárních úprav. Zařízení kombinuje výkonný osmijádrový procesor Rockchip RK3576 s pomocným mikrokontrolerem RP2350, který zajišťuje ovládání displeje, tlačítek a napájení i bez spuštěného Linuxu.

TOP100

Flipper One nabídne široké možnosti rozšíření pomocí M.2 modulů a GPIO rozhraní, podporu Wi-Fi 6E, 5G modemů, SDR modulů, SSD disků či satelitní komunikace NTN. Projekt počítá také s vlastním systémem Flipper OS založeným na Debianu, který umožní snadné přepínání mezi profily a snapshoty systému, a s frameworkem FlipCTL pro tvorbu rozhraní optimalizovaných pro malé displeje. Vývojáři chtějí celý vývoj otevřít komunitě včetně dokumentace, návrhů hardwaru a interních diskusí a hledají pomoc s vývojem ovladačů, podpory Linux kernelu i návrhem modulů a uživatelského prostředí.

Flipper One

Flipper One

Autor: Flipper Zero

Nově vydáno

RakuOS, neměnná distribuce Linuxu založená na Fedora, která nabízí na výběr pracovní prostředí KDE Plasma, GNOME a COSMIC je k dispozici ve verzi 2026.05.16. Aditya Shakya oznámil vydání Archcraft 2026.05.12, aktualizované verze odlehčené distribuce s průběžnými aktualizacemi, která vychází z Arch Linuxu a využívá správce oken Openbox a bspwm. EznixOS, živá linuxová distribuce založená na stabilní větvi Debianu vyšla ve verzi s číslem 260517. Vyšel Luberri Linux 26.1, nové vydání distribuce založené na Linux Mint, s Cinnamon jako preferovaným pracovním prostředím.

RakuOS 2026.05.16

RakuOS 2026.05.16

Autor: DistroWatch

Seriál: Distribuční věstník
Přečtěte si všechny díly seriálu Distribuční věstník nebo sledujte jeho RSS
Neutrální ikona do widgetu na odběr článků ze seriálů

Zajímá vás toto téma? Chcete se o něm dozvědět víc?

Objednejte si upozornění na nově vydané články do vašeho mailu. Žádný článek vám tak neuteče.


Vstoupit do diskuse

Autor článku

Filip Zatloukal

Filip Zatloukal

Filip Zatloukal vystudoval automatizaci na Univerzitě Tomáše Bati a už od studií se zajímá o vše kolem svobodného softwaru. Vždycky ho zajímaly technologie a žurnalistika, tak se rozhodl tyto dvě vášně skloubit dohromady.

Témata:



Nejnovější články

Komerční sdělení

Dále u nás najdete

Výběry z bankomatů zahraniční kartou v Česku: Kde zaplatíte víc?

Český startup skládá dokonalého avatara

Suverénní datová centra v Evropě: Růst hlavně pro AI

Záludnosti uživatelské práce s ePortálem ČSSZ

Zbývá poslední týden pro registraci do TOP 100 ICT společností v ČR

Od „cihly“ k AI: Star Trek stál za vynálezem mobilního telefonu

Mythos je jen marketingový tah, tvrdí autor nástroje Curl

Objem přenesených mobilních dat vzrostl o čtvrtinu

V Praze lze erotické letáky rozdávat jen u skládky

Doplňky na štítnou žlázu bývají zbytečné, hlavní je pestrá strava

Reakce okolí byly až neskutečné, vzpomíná pacientka s rakovinou

Propouštění kvůli AI je účetní trik, ne návratnost investic

Co teď radí dělat odborníci, když se bojíte drahých energií?

„Langoš vs. langos.“ Slovenská finanční správa čelí výsměchu

Brusel chce i u nás zakazovat technologie z Číny

Recyklace lithium-iontových baterií: velký trh, který raketově roste

Mistrovské zkoušky vyjdou na 30 tisíc Kč

Česko šláplo na plyn v adopci AI, tisíce úředníků ji využívají v praxi

Ne vždycky se borelióza projeví flekem. Čeho dalšího si všímat?

V Česk vzniká "startupová mafie". A je to dobrá věc