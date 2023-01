Microsoft jde po Vulkanu 1.2, KDE ladí Plasmu 5.27 k dokonalosti

Mesa ovladač Microsoft Dozen už sahá po kompatibilitě s Vulkan 1.1 a 1.2

Sotva začal ovladač Microsoftu zprostředkovávající překlad API Vulkan na API Direct3D 12 splňovat specifikaci Vulkan 1.0, zamířil Microsoft k verzi 1.1 a implementuje první prvky podpory této verze, píše Phoronix 25. ledna.

O pouhé dva dny později doplňuje, že to vývojáři Microsoftu (vede je Jesse Natalie) berou hopem a míří už i k verzi Vulkan 1.2. Prozatím jde spíše o patche, které ovladač otevírají budoucí implementaci této verze API Vulkan, nicméně je zjevné, že Microsoft do běhu aplikací využívajících Vulkan nad jeho vlastními DirectX (tedy například v rámci Windows Subsystemu for Linux na platformě Windows 10/11), investuje velké úsilí. Novinky se objeví v Mesa 23.1.

Vulkan 1.3.240 s rozšířením pro DirectX Ray-Tracing

Podíváme-li se na věc z opačného konce, tak ve stejné době vychází nová verze specifikace Vulkan 1.3.240, která přidává nové rozšíření, jehož cílem je rozběhání podpory DirectX Ray-Tracingu. Jde o verzi, která přichází po zhruba měsíční přestávce, kdy si vývojáři přes Vánoce odpočinuli a nyní budou opět novinky hrnout ven tempem co týden, to nová dílčí verze. V současných novinkách se angažoval mimo jiné Hans-Kristian Arntzen z Valve, který je jedním z viditelných vývojářů pracujících ve Valve na vrstvě VKD3D-Proton, se kterou spousta AAA her pro Windows velmi slušně běhá na Linuxu.





Opominout samozřejmě nesmíme programátory z AMD, Igalia, Intelu či Nvidie, jimž patří též dík. Každopádně s novým Vulkanem a implementací v Protonu by se měl zlepšit stav ohledně běhu Windows her s podporou raytracingu, na Linuxu skrze Proton.

Mimochodem je to téměř na den přesně 1 rok od chvíle, kdy Khronos Group zveřejnila specifikaci API Vulkan 1.3. Nedávná verze 1.3.238 přinesla podporu Vulkan Video 1.0.





KDE s nahráváním obrazovky ve Spectacle

Přípravy na vydání Plasmy 5.27 pokračují, vývojáři opravují nahlášené problémy zleva zprava a do toho implementují sympatické novinky. Jednou z nich je v posledních dnech podpora nahrávání videa obrazovky na Waylandu přímo ve Spectacle, spolu s GNOME se tedy zdá, že u hlavních desktopů končí éra, kdy na toto byly potřeba externí nástroje (které samozřejmě mohou mít nadále některé výhody).

Jak Nate Graham dodává, vývojáři chtějí, aby tohle bylo nejlepší a nejstabilnější vydání pětkové Plasmy vůbec, neb pak už se pozornost přesune na Qt6 a KDE Plasmu 6.x. Plasma 5.27 tu s námi bude minimálně 8 měsíců, možná déle, než onen generační skok proběhne.

Dále pro OpenConnect VPN přibyla podpora SAML autentizace, tooltipy pro různé widgety hodin zobrazují ve výchozím nastavení i sekundy. Kdo používá plugin Unsplash Picture of the Day pro pozadí plochy, může nově vybírat i výsledky z kategorie “Cyber” (obě změny se objeví s Plasmou 6.0).

Z vylepšení Nate zmiňuje úpravu chování Dolphinu, kdy pokud má uživatel zobrazenou lištu filtrování a příslušné zobrazení, kliknutím na Místa se resetuje vyhledávací filtr a zobrazí vše. Spectacle už na Waylandu nezobrazuje zaškrtávátko pro zachycení pouze aktuálního popup okna, neboť to nic nedělalo. Nově pak lze mazat globální témata v gridovém zobrazení v Nastaveních systému bez nutnosti vstupovat do výběru nových témat (tato změna se objeví až v Plasmě 6.0). No a pokud uživatel provede scrollování nad scrollovacím posuvníkem, bude se toto chovat konzistentně se zbytkem desktopu i pro aplikace založené na QtQuick (změna ve Frameworks 5.103).

Opraveno je opět i několik chyb, celkově jich tvůrci za poslední týden vyřešili 155. Nate závěrem opět připomíná,že kdo je ochoten, může pomoci testování beta verze KDE Plasmy 5.27.

AMD posílá do jádra další patche pro RDNA3

Linux 6.3 přinese opravu řady nahlášených věcí, které se týkají podpory běhu Radeonů RX 7000, tedy generace RDNA3. Vše se již pozvolna rýsuje ve vývojové větvi DRM-Next pro AMDGPU / AMDKFD (dodejme, že aktuální verzí jádra je 6.1.8, dokončována je verze příští, aktuálně ve stádiu 6.2-rc5 a tedy již bez změn vlastností a proto novinky míří již do budoucí vývojové verze 6.3)

AMD tak pracuje například na optimalizacích bufferů s novým uAPI, lepším chováním při chybějícím firmwaru (či GPU s teprve vznikající podporou) atd.V posledních dnech došlo zejména na standardní opravy pro RDNA3 GPU (resp. IP bloku SMU13 obecně), vývojáři z AMD stihli i opravy podpory video formátu AV1 na generaci video enginu VCN 4.0 (Video Core Next) týkající se běhu pouze na první instanci kodéru. Z dalších věcí Phoronix uvádí opravy pro FreeSync, DisplayPort Multi-Stream Transport (DP MST), Panel Self Refresh (PSR), dále pak počáteční podporu pro AdaptiveSync na rozhraní DC (Display Core), což by v budoucnu mělo vést k obecně lepší podpoře AdaptiveSync.

Lze vyvozovat, že budoucí Linux 6.3 bude velmi cennou aktualizací pro majitele Radeonů aktuální generace.