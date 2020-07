Microsoft vydal vlastní monitor procesů pro Linux, vyšel Thunderbird 78 ESR

Microsoft vydal vlastní monitor procesů pro Linux

Nový monitor procesů v Linuxu se jmenuje ProcMon, pochází od Microsoftu a bydlí na GitHubu pod MIT licencí. Vychází údajně z projektu Sysinternals (firma, kterou Microsoft před lety koupil). Napsán je v C++, nyní se nachází v preview verze 1.0 a redmondský gigant též nabídne balíčky pro Debian / Ubuntu.

Vyšlo Wine 5.13

Několik novinek a 22 opravených chyb přináší pravidelná aktualizace projektu Wine. Nová verze dostala do vínku remapping INI souborů na záznamy v registrech, vylepšení v NTDLL týkající se systémových volání, reimplementaci tisku floating-point čísel či počáteční práce na restrukturalizaci podpory konzole.

Nejstarší opravená chyba byla nahlášena v prosinci 2005 a týkala se právě mapování INI souborů z Win9× do registrů ve WinNT. Nejrychleji opravená chyba pak čekala na své řešení pouhé dva dny.

Thunderbird 78 a nejen tmavý režim

Jaké jsou plány s Thunderbirdem, víme od dubna. Realita nám ale před pár dny přinesla verzi 78, která už některé novinky obsahuje.

Thunderbird 78 je novým ESR vydáním. Představuje redesignovaného email klienta s novým oknem pro psaní zprávy, vylepšeným tmavým režimem, lépe integrovanými komponentami kalendáře a úloh, podporou end-to-end šifrovaných zpráv a spoustou dalších věcí (podrobnosti shrnuje domovský web).

Leica M10-R, nový 40Mpix dálkoměr bez lowpass filtru

V návaznosti na několik měsíců existující 40Mpix dálkoměr Leica M10 Monochrome, který disponuje 40Mpix snímačem bez bayerova filtru, přichází nyní německý výrobce s barevnou verzí téhož. Leica se tímto po mnoha letech posouvá od 24Mpix k 40Mpix+ rozlišení i u své legendární řady dálkoměrů s historií sahající až do poválečného období.

Přístroj s cenovkou 8295 USD / 212 tisíc Kč nabízí efektivní rozlišení 7864×5200, rozsaj ISO 100 až 50 000, 14bit DNG RAW, časy závěrky od 1/4000 sekund po 16 minut a další standardní výbavu. V hlubinách internetů a YouTube již mnozí lidé pějí ódy na nový snímač, připomeňme však, že ve svých novodobějších přístrojích již šla Leica dále, jak kompakt Q2, tak bezzrcadlovka SL2 používají 47Mpix full-frame snímač, středoformátová Leica S3 pak nabízí 64Mpix rozlišení.

Nvidia Ampere prý použije 12pin PCIe napájení

Tak jako se před lety ukázalo 75W 6pin PCIe nedostačujícím a musel přijít 150W 8pin konektor, blíží se podle všeho doba, kdy výkonné grafické/výpočetní karty, které často nesou dva osmipiny, přejdou na 12pin PCIe napájení. Alespoň to naznačují dokumenty zaslané standardizační organizaci PCI-SIG a drby, které se šíří kolem příští řady grafik Nvidia.

12pin konketor má využívat šest 12V pinů a šest zemnících GND. Každý o 9 A, tedy celkově 54 A / 12 V ↠ 648 W (plus 75 W mohou karty brát z PCI Express ×16 slotu). Uvidíme, zdali se toto potvrdí, nicméně jelikož ani současný 5nm či 7nm GPU, ani nejnovější paměti typu HBM2 či GDDR6 zrovna 12 V nepoužívají, lze nadále očekávat, že většinovou část příštích generací hi-end grafických karet budou tvořit napájecí obvody tuto 12V hodnotu patřičně konvertující. Hodnota 648 W je ale poměrně atypická, nelze snadno do 12pin konvertovat 2×8pin konektory stávajících zdrojů, protože do výkonu bude chybět 48 W. Uvidíme.

Krátce