Mikrokód CPU AMD bobtná, Linux se přizpůsobuje, WineConf asi končí

Proton 8.0–3 vylepšuje podporu několika her

Valve na Steamu distribuuje novou verzi balíku Proton 8.0.3, která vylepšuje běh některých Windows her na Linuxu a přináší jako vždy řadu různých oprav. Jde o novinky, které až dosud měli k dispozici ti, kdož hry provozují skrze vývojovou větev Proton Experimental, jmenovitě jde nyní o tituly jako Propnight, Combat Mission: Battle for Normandy, Bloodrayne Terminal Cut 1/2, Breakout 13, Murasaki Tsurugi, PooShooter: Toilet Invaders, Purgo Box, Olympia Rising, Summoners War: Chronicles, Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint, Minecraft Legends, Company of Heroes: Battle of Crete, Gunfire: Reborn či Super Bomberman R.

Verze 8.0.3 také přidává opravu pro spouštění klienta Battle.net, řeší padání EU launcheru, ne-viditelnost okna Ubisoft Connect a obecně pak staví na aktuálním kódu DXVK, DXVK-NVAPI (samo NVAPI nyní také funguje s více hrami) a VKD3D-Proton.

Vývojová verze Wine 8.13

Novinek opět minimum, zato 36 uzavřených chyb, to je ve zkratce nová vývojová verze Wine 8.13.





Tvůrci implementovali podporu Wow64 pro WineGStreamer a WeakMap pro JScript. Aktualizován je překlad do gruzínštiny. Nejstarší opravená chyba týkající se řady her a chybného nakládání D3DXAssembleShader s apostrofy si na uzavření počkala necelých 13 let, nejrychleji uzavřená chyba týkající se padání Dying Light 2: Stay Human pak tradiční tři dny.

WineConf 2023 nebude, možná se Wine sveze s Proton/Gaming Developer Conference

Jelikož v květnu oznámil odchod z CodeWeavers letitý šéf a hlavní akcionář Jeremy White, nastávají velké změny. CodeWeavers po dohodě zakotvila v zaměstnanci řízeném fondu, necelý dva týdny má nového šéfa Jamese Rameyho, nicméně z hlediska Wine je jasné jedno: letos konference WineConf nebude. Už loni to bylo bídné, účast se limitně blížila nule a ani mítink během letošního FOSDEMu nebyl žádný zázrak (Alexandre Juliard jednoduše konstatoval, že nikdo nepřišel). Je jasné, že samotné Wine už nemá moc co říci, protože zájem světa se přesunul k jeho implementacím, které jsou jednodušší pro velké davy uživatelů. A tím je myšlen zejména Steam / Proton, a to s důrazem na Valve po uvedení přenosné konzole Steam Deck.





Otázkou tedy je, zdali ještě vůbec nějaké sleziny vývojářů Wine budou. Spíše ne, ale je tu potenciál vézt se spolu s Valve / Proton / Steam akcemi. Alexandre Julliard nyní na mailing listu sonduje případný zájem vývojářů Wine, jak to v budoucnu pojmout.

Novinky v KDE po Akademy 2023

Nate Graham hlásí, že půda pro budoucí inovace byla na Akademy 2023 úrodná. Pro vyvíjenou Plasmu 6.0 to znamená, že vedle určitých stabilizačních prací se také rozjely novinky, které do šesté generace KDE nyní míří.

Nově Plasma umí přehrát zvuk odpovídající nastavenému zvukovému tématu, když se připojí nové USB zařízení – lze jej také nově nastavit. Též lze měnit používaný systémový profil spotřeby pomocí klávesové zkratky Meta+B (pokud toto podporuje firware a verze jádra na daném stroji). Widget sítí zobrazuje inline zprávu, pokud je požadováno připojení pomocí Captive Portalu.

Widgety Dolphin, Filelight Disky a zařízení nově respektují, jaké jednotky (MB × MiB) si uživatel přeje zobrazovat (tato volba v Plasmě existuje již delší dobu i v pětkové verzi, ale je potřeba ji ručně aktivovat položkou BinaryUnitDialect=2 ve skupině [Locale] v souboru kdeglobals – novinkou jest, že do Plasmy 6 přibývá GUI položka). Dále nechybí nová podpora pro zvuková témata typu FreeDesktop. Opraveno je celkem 138 chyb, počet kousků s vysokou prioritou se zvýšil z 3 na 4, vše pak již tradičně shrnuje Nate Graham na svém blogu.

Mikrokód CPU AMD bobtná, Linux se přizpůsobuje

S budoucími procesory AMD nás čekají ještě větší balíky mikrokódu CPU. Linux se tomu nyní přizpůsobuje. Akutálně je limit velikosti mikrokódu nastaven na trojnásobek page size (která je typicky 4k), nově bude limitem osminásobek. Můžeme zatím jen s Phoronixem spekulovat že tyto přípravné práce předcházejí budoucí vydání procesorů generace Zen 5. Nejde ale u velkou změnu, asi těžko si představit jednodušší jaderný patch.