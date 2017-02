Obsah

1. Mikrořadiče a DSP společnosti Infineon: šestnáctibitové čipy C166 a XC166

2. Řada C166

3. Řada XC166 (Classic Series)

4. Řada XC166H (High Line)

5. Moduly USIC

6. Sada pracovních registrů

7. PSW – Processor Status Word

8. Podmínky používané při skocích

9. Adresovací režimy

10. Instrukční soubor jader C166

11. Aritmetické a logické instrukce

12. Porovnání operandů, rotace a posuny

13. Bitové operace – Booleovský Processor

14. Podmíněné i nepodmíněné skoky, skoky do subrutin

15. Instrukce pro násobení a dělení

16. Odkazy na Internetu

1. Mikrořadiče a DSP společnosti Infineon: šestnáctibitové čipy C166 a XC166

Minule jsme se seznámili s mikrořadiči řady XC800 vyráběnými společností Infineon. Připomeňme si, že tyto mikrořadiče jsou postaveny na osmibitovém jádru 8051, které je již v mnoha ohledech zastaralé, což se negativně projevuje zejména při snaze psát aplikace pro tyto mikrořadiče ve vyšších programovacích jazycích (typicky v céčku). Osmibitová jádra 8051 jsou či byla používána v mnoha firmách vyrábějících čipy. Mezi tyto firmy patří například Atmel, Infineon, NXP, Microchip, ST Microelectronic, TI, Analog Devices a dalších několik desítek (!) společností. Většina výrobců si uvědomovala zastaralost 8051 a proto není divu, že vznikly různé čipy, které měly tuto řadu nahradit. Nové čipy nabídly především vylepšenou instrukční sadu vhodnější pro použití vyšších programovacích jazyků; mnohé mikrořadiče navíc zvýšily šířku ALU a datových sběrnic na šestnáct bitů.

V tomto seriálu jsme se již zmiňovali o některých osmibitových alternativách k 8051. Kromě řady Motorola 68HC11 se jedná například o Atmel AVR (dnes populární mj. i díky Arduinu), H8, eZ8 či Rabbit (poslední dva čipy jsou založeny na Zilogu Z80). Nutno podotknout, že osmibitové mikrořadiče se v současnosti stále používají a v některých oblastech se s velkou pravděpodobností budou používat i nadále, protože pořád existují požadavky na sice málo výkonný, ale levný čip s malou spotřebou, který lze v případě potřeby doplnit o pomocné koprocesory (FOC apod.).

Logickým krokem při vývoji výkonnějších mikrořadičů je zvýšení šířky ALU, pracovních registrů a datových sběrnic z osmi na šestnáct bitů. I těmito čipy jsme se již zabývali (i když ne v plné šíři). Připomeňme si zejména řadu MSP 430 společnosti TI či čipy H8/300H vyráběné holdingem Renesas. Podobnou cestou, tj. zvětšením šířky ALU a pracovních registrů, se vydali inženýři ve formách ST Microelectronic a Infineon při vývoji šestnáctibitových mikrořadičových jader C166, na něž navázala zpětně kompatibilní jádra XC166.

2. Řada C166

Při návrhu mikrořadičových jader C166 si inženýři dobře uvědomovali, že pouhé rozšíření ALU a registrů z osmi na šestnáct bitů není dostačující. Pro efektivní práci se strojovým kódem vzniklým překladem z céčka je totiž důležité mít k dispozici větší sadu univerzálně použitelných pracovních registrů (8051 naproti tomu měla jen akumulátor, dalších osm registrů mělo jen omezené možnosti) a taktéž adresovací režimy korespondující s možnostmi céčka, tj. práci s poli, práci s offsety při použití struktur atd. (opět – možnosti 8051 jsou zde velmi omezené na použití šestnáctibitového registru DPTR, osmibitových registrů R0, R1 a akumulátoru ve funkci offsetového registru). Navíc se ukázalo, že v mnoha aplikacích je vhodné mít k dispozici násobičku a děličku o šířce alespoň šestnácti bitů, která ovšem u těchto typů mikrořadičů nemusí být tak rychlá, jako u klasických DSP (v nichž zabírala násobička velkou část čipu).

Při návrhu C166 již navíc byly k dispozici dobré i špatné zkušenosti s vývojem RISCových mikroprocesorů s instrukční pipeline, takže C166 mají pipeline se čtyřmi řezy a jejich instrukční sada se v některých ohledech podobá RISCovým procesorům, i když je nutné poznamenat, že se nejedná o čistý RISC s Load a Store architekturou. Na druhou stranu se návrháři C166 snažili zachovat dobré vlastnosti 8051, takže na těchto čipech nalezneme Booleovský procesor, dokonce oproti 8051 v několika ohledech vylepšený.

3. Řada XC166 (Classic Series)

Společnost Infineon používá jádra C166 vylepšená o další funkce (několik nových instrukcí) a doplněná o různé rozšiřující moduly, které okolo těchto jader vytváří plnohodnotný mikrořadič. Řada XC166 nazývaná taktéž „Classic Series“ je založena na jádrech C166S V2, která mohou používat hodinovou frekvenci až 80 MHz a teoreticky tak dosahovat maximální výpočetní rychlosti 80 MIPS (reálně to však bude méně, zhruba 75% špičkové rychlosti, i když je většina instrukcí v sedmiřezové pipeline dokončena v jediném taktu). Kromě vlastního jádra je na mikrořadiči umístěna i jednotka MAC (Multiply & Accumulate), paměť RAM o typické kapacitě 24 KB až 82 KB (v závislosti na konkrétní verzi čipu), Flash paměť o kapacitě až 768 KB, modul pro PWM (pulsně-šířkovou modulaci), až šest modulů USIC a některé čipy mají i řadič pro CAN nebo MultiCAN. Zajímavé je, že je podporován ECC, a to jak pro SRAM, tak i pro paměť Flash, což je vlastnost více než vítaná (a patřičně drahá :-), především v průmyslových aplikacích.

4. Řada XC166H (High Line)

Poněkud výkonnější řada se jmenuje XC166H neboli „High Line“. Mikrořadičová jádra používají poněkud vyšší hodinovou frekvenci (až 100 MHz, tedy teoreticky výkon 100 MIPS), mají čtyři jednotky PWM používané například pro řízení motorů (včetně třífázových motorů), rychlé A/D převodníky (taktéž používané při řízení motorů), počet USIC se zvýšil na deset (tedy celkově dvacet kanálů!) a používají dvouvodičový JTAG (původně se používal klasický pětivodičový JTAG). I zde se můžeme setkat s použitím ECC jak pro SRAM, tak i pro paměť Flash.

5. Moduly USIC

V mikrořadičích Infineon řady XC166 se používají moduly USIC neboli Universal Serial Interface Channel. Každý z těchto modulů obsahuje dva konfigurovatelné kanály s totožnou strukturou. Tyto kanály lze použít pro napojení mikrořadiče na různé typy portů a sběrnic, včetně klasického UARTu, SPI a I2C. Každý USIC také může generovat vlastní hodinový signál pro řízení rychlosti přenosu dat (baudrate). Tento signál je nezávislý na dalších USIC, takže je možné jeden mikrořadič propojit s různě rychlými zařízeními po samostatných a oddělených SPI (navíc s volbou poloduplexního či plně duplexního režimu).

6. Sada pracovních registrů

Mikrořadiče C166 obsahují šestnáct pracovních registrů, z nichž každý má šířku šestnáct bitů. To je poměrně vysoký počet, a to i v porovnání s konkurencí, protože i když například MSP430 od TI má „papírově“ tentýž počet registrů, jsou čtyři z nich použity pro jiné účely (čítač instrukcí, ukazatel na vrchol zásobníku, stavový registr a generátor konstant). Zajímavé a užitečné je, že u C166 je možné k osmi registrům přistupovat i po bajtech. K pracovním registrům lze připočítat i dvojici registrů použitou pro násobení a dělení:

Registry Šířka Význam R0..R15 16 bitů šestnáct pracovních registrů (GPR) RL0..RL7 8 bitů spodní bajty prvních osmi registrů R0..R7 RH0..RH7 8 bitů horní bajty prvních osmi registrů R0..R7 MDH 16 bitů použit ve dvojici MDH:MDL při dělení 32÷16 bitů MDL 16 bitů použit jako dělenec při dělení 16÷16 bitů

7. PSW – Processor Status Word

Stav procesoru je z velké části uložen v registru nazvaném PWD neboli Processor Status Word. Podobně jako další registry má i tento šířku šestnácti bitů a je rozdělen na několik bitových polí a na samostatné bitové příznaky (ty se nijak zvlášť neliší od dalších typů CPU a MCU):

Bit Označení Význam 0 N příznak záporného výsledku 1 C příznak přenosu 2 V příznak přetečení 3 Z příznak nulovosti 4 E výsledkem operace je nejmenší hodnota (0×80 či 0×8000) 5 MULIP došlo k přerušení násobení či dělení (tyto operace lze přerušit během výpočtu) 6 USR0 uživatelsky nastavitelný bit 7 × 8 × 9 × 10 HLDEN povolení externího řízení sběrnice jiným čipem přes signály BREQ, HOLD a HLDA 11 IEN povolení či zákaz přerušení 12 ILVL úroveň přerušení 13 ILVL úroveň přerušení 14 ILVL úroveň přerušení 15 ILVL úroveň přerušení

Nejvyšší čtyři bity definují jednu ze šestnácti úrovní přerušení.

Poznámka: k bitům 7 až 9 mohou mít na novějších čipech přiřazeny další funkce.

8. Podmínky používané při skocích

U instrukcí JMPA, JMPI, JMPR, CALLA, CALLI a CALLR, které jsou popsány ve čtrnácté kapitole je možné s využitím čtyř bitů specifikovat podmínku, při jejímž splnění se skok či volání subrutiny provede. Jedná se o následující podmínky (některé jsou zdvojeny, takže tabulka má více řádků). Neobvyklá je poslední podmínka, která používá příznak E a zjišťuje tak hodnoty MIN_INT:

Postfix Testovaná podmínka Význam _UC 1 == 1 (instrukce je provedena vždy) _Z Z == 1 (alias pro _EQ) _NZ Z == 0 (alias pro _NE) _V V == 1 přetečení _NV V == 0 nedošlo k přetečení _N N == 1 operace skončila se záporným výsledkem _NN N == 0 výsledek je kladný nebo nulový _C C == 1 přenos _NC C == 0 nedošlo k přenosu _EQ Z == 1 (alias pro _Z) _NE Z == 0 (alias pro _NZ) _ULT C == 1 < bez znaménka (alias pro _C) _ULE (Z ∨ C) == 1 ≤ bez znaménka _UGE C == 0 ≥ bez znaménka (alias pro _NC) _UGT (Z ∨ C) == 0 > bez znaménka _SLT (N ⊕ V) == 1 < se znaménkem _SLE (Z ∨ (N ⊕ V)) == 1 ≤ se znaménkem _SGE (N ⊕ V) == 0 ≥ se znaménkem _SGT (Z ∨ (N ⊕ V)) == 0 > se znaménkem _NET (Z ∨ E) == 0 ≠

9. Adresovací režimy

Při čtení či zápisu operandů je možné využít adresovací režimy zmíněné v následující tabulce. Povšimněte si, že každý pracovní registr může současně sloužit pro adresování, což (společně s režimy post-inkrementace a pre-dekrementace) umožňuje efektivní provádění mnoha céčkových konstrukcí:

Zápis Adresovací režim Rw libovolný 16bitový pracovní registr R0..R15 Rb libovolný osmibitový pracovní registr RL0..RL7, RH0..RH7 reg speciální funkční registr 0×ff .. 0×ef bitaddr použito při adresování bitů 0..15 na adresách 0×00 až 0×ff [Rw] obsah adresy, na níž ukazuje zvolený GPR [Rw+] obsah adresy, na níž ukazuje zvolený GPR, post-inkrement obsahu registru [-Rw] obsah adresy, na níž ukazuje zvolený GPR, pre-dekrement obsahu registru [Rw+#data] zvolit lze i šestnáctibitový offset #data3 tříbitová konstanta (součástí instrukce) #data4 čtyřbitová konstanta (součástí instrukce) #data8 osmibitová konstanta #data16 šestnáctibitová konstanta

Poznámka: SFR = speciální funkční registr, GPR = pracovní registr.

10. Instrukční soubor jader C166

Instrukční soubor jader C166 obsahuje 75 instrukcí, v jádrech XC166 se jejich počet ještě nepatrně zvyšuje. V navazujících kapitolách jsou popsány všechny základní instrukce; prozatím jsou však vynechány instrukce určené pro přenosy dat a taktéž instrukce, které nejsou ve všech jádrech používány – ATOMIC, BFLDxxx a EXTxxx.

11. Aritmetické a logické instrukce

Sada základních aritmetických instrukcí se podobá nabídce známé z dalších typů mikrořadičů (kromě 8048, která neobsahuje instrukce rozdílu a 8051, která neobsahuje SUB ale jen SUBB). Zajímavé ovšem je, že všechny instrukce existují v šestnáctibitové i osmibitové variantě:

Instrukce Varianta Stručný popis ADD ADDB součet ADDC ADDCB součet + carry SUB SUBB rozdíl SUBC SUBC rozdíl – carry CPL CPLB jedničkový doplněk (negace) NEG NEGB dvojkový doplněk (změna znaménka)

Poznámka: tyto instrukce nastavují příznaky N, Z, V, C i E.

Podobně je tomu u logických instrukcí, které se provádí bit po bitu; opět buď pro šestnáctibitové operandy nebo i pro operandy osmibitové. Instrukce nastavují příznaky N, Z a E podle výsledku, zatímco příznaky V a C jsou vynulovány:

Instrukce Varianta Stručný popis AND ANDB logický součin OR ORB logický součet XOR XORB logická nonekvivalence SUBC SUBC rozdíl – carry

Poznámka: instrukce pro násobení a dělení jsou prováděny mimo hlavní aritmeticko-logickou jednotku a proto jsou popsány v samostatné kapitole.

12. Porovnání operandů, rotace a posuny

Zajímavá je sada instrukcí určených pro porovnání dvou operandů. Kromě běžné instrukce CMP jsou podporovány i instrukce, které po porovnání zvýší či sníží obsah prvního operandu (registru) o jedničku či dvojku. Tímto operandem je vždy nějaký šestnáctibitový pracovní registr. Pravděpodobně jste již uhodli, k čemu se tyto instrukce používají – jde o implementaci různých typů počítaných programových smyček (procesor naproti tomu nemá instrukci typu DJNZ či CJNE):

Instrukce Varianta Stručný popis CMP CMPB porovnání dvou operandů a nastavení příznaků CMPD1 × porovnání + snížení obsahu registru o 1 CMPD2 × porovnání + snížení obsahu registru o 2 CMPI1 × porovnání + zvýšení obsahu registru o 1 CMPI2 × porovnání + zvýšení obsahu registru o 2

Dalších pět instrukcí opět pracuje se šestnáctibitovými pracovními registry a umožňuje jejich rotaci, logický posun či aritmetický posun. I přesto, že druhý operand může teoreticky obsahovat jakoukoli hodnotu, je rotace/posun provedena maximálně o patnáct bitů (vyšší hodnoty se maskují 0×0f, resp. se jejich vyšší bity úspěšně ignorují):

Instrukce Varianta Stručný popis SHL × bitový posun doleva (0..15) SHR × bitový posun doprava (0..15) ROL × rotace doleva (0..15) ROR × rotace doprava (0..15) ASHR × aritmetický posun doprava

13. Bitové operace – Booleovský Processor

V oblasti mikrořadičů se již od dob čipu Intel 8051 (MCS-51) můžeme setkat s implementací takzvaného Booleovského procesoru. Tímto poněkud nadneseným jménem se označuje sada instrukcí, které dokážou pracovat na úrovni jednotlivých bitů a nikoli celých slov, a to (většinou) dokonce takovým způsobem, že i přístup do paměti či do řídicích registrů periferních zařízení je prováděn po jednom bitu (například negace jediného bitu je rozdílná operace od přečtení bajtu/slova do akumulátoru, negace vybraného bitu a zápis celého bajtu/slova zpět). Jen pro zajímavost: na již zmíněném mikrořadiči MCS-51 je implementován úplný Booleovský procesor s jednobitovým akumulátorem (tím je příznak C/carry), 128 bitovou oblastí RAM a 128 bitovou oblastí speciálních řídicích registrů (SFR). Tento Booleovský procesor měl k dispozici sedmnáct instrukcí.

U čipů C166 se jedná o osm instrukcí doplněných o čtyři podmíněné skoky popsané v další kapitole:

Instrukce Stručný popis BCLR vynulování bitu BSET nastavení bitu na jedničku BMOV přenos bitu BMOVN přenos bitu s jeho negací BCMP porovnání dvou bitů BAND operace AND se dvěma bity BOR operace OR se dvěma bity BXOR operace XOR se dvěma bity

Poznámka: instrukce BCLR a BSET obsahují index nulovaného či naopak nastavovaného bitu přímo v operačním kódu instrukce. Vzhledem k tomu, že lze vybírat ze šestnácti bitů, znamená to, že BCLR zabírá celých 16 instrukčních kódů z 256 a totéž platí i pro BSET (tímto odstavcem jsme si tedy popsali celých 12,5% všech instrukčních kódů :-).

Poznámka2: ostatních šest instrukcí má délku čtyř bajtů, protože je nutné zakódovat typ instrukce (jeden bajt), zdrojový operand (jeden bajt), cílový operand (taktéž jeden bajt) a následně 4+4 bity reprezentující indexy bitů ve zdrojovém a v cílovém operandu.

14. Podmíněné i nepodmíněné skoky, skoky do subrutin

V této sekci se nejdříve zmíníme o podmíněných i nepodmíněných skocích. Pro jejich implementaci lze použít čtyři instrukce, přičemž pouze v poslední instrukci JMPS není možné použít podmínku. Naopak se jedná o jedinou instrukci umožňující skok do jiného segmentu:

Instrukce Stručný popis JMPA absolutní skok při splnění podmínky JMPI nepřímý skok při splnění podmínky JMPR relativní skok při splnění podmínky JMPS absolutní skok do vybraného segmentu (bez podmínky)

Následují čtyři instrukce doplňující výše popsaný Booleovský procesor. Jedná se o skoky vykonané ve chvíli, kdy je zvolený bit nastaven na jedničku popř. na nulu. Poslední dvě instrukce navíc dokážou hodnotu testovaného bitu znegovat:

Instrukce Stručný popis JB relativní skok za podmínky, že je bit nastaven na 1 JNB relativní skok za podmínky, že je bit vynulován JBC relativní skok za podmínky, že je bit nastaven a vynulování bitu JNBS relativní skok za podmínky, že je bit vynulován a nastavení bitu

Další sada instrukcí slouží pro skok do subrutin (podprogramů) a návrat z nich. První čtyři instrukce odpovídají již popsaným skokům, ovšem návratová adresa je uložena na zásobník:

Instrukce Stručný popis CALLA zavolání subrutiny při splnění podmínky CALLI nepřímé volání subrutiny při splnění podmínky CALLR relativní volání subrutiny při splnění podmínky CALLS PCALL uložení registru na zásobník a zavolání subrutiny RET návrat ze subrutiny (stejný segment) RETS návrat ze subrutiny (jiný segment) RETP návrat ze subrutiny a obnovení registru RETI návrat z přerušovací rutiny

15. Instrukce pro násobení a dělení

Samostatnou skupinu tvoří instrukce určené pro násobení a dělení. U těchto instrukcí se operandy ukládají jak do běžných pracovních registrů, tak i do dvou již zmíněných speciálních funkčních registrů nazvaných MDH a MDL. Tyto registry tvoří dvojici MDH:MDL a slouží například pro uložení dělence při dělení 32÷16 bitů. Násobička a dělička podporuje těchto šest instrukcí:

Instrukce Typ operandů Stručný popis MUL se znaménkem násobení 16×16 bitů MULU bez znaménka násobení 16×16 bitů DIV se znaménkem dělení 16÷16 bitů DIVU bez znaménka dělení 16÷16 bitů DIVL se znaménkem dělení 32÷16 bitů DIVLU bez znaménka dělení 32÷16 bitů

Poznámka: tyto instrukce lze přerušit, což se projeví nastavením příznaku MULIP v PSW. Důvod je zřejmý – u mikrořadičů požadujeme rychlou reakci na přerušení, takže je výhodnější nečekat vždy na dokončení těchto dlouhotrvajících instrukcí.

