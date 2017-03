 »   »  Mikrořadičová jádra TriCore: dokončení popisu instrukční sady

Instrukce Význam mnemotechnické zkratky

ABS Absolute value

ABSDIF Absolute value of difference

ABSDIFS Absolute value of difference with saturation

ABSS Absolute value with saturation

ADD Add

ADDC Add carry

ADDI Add immediate

ADDIH Add immediate high word

ADDS Add with saturation

ADDSC Add scaled address

ADDX Add and generate carry

AND Logical AND

AND.comp Compare, AND and accumulate

AND.logic Bit and logical accumulate

ANDN Logical AND Not

BISR Begin ISR

BMERGE Merges even/odd

BSPLIT Split in even/odd

CACHEA.I Cache Address Invalidate

CACHEA.W Cache Address Writeback

CACHEA.WI Cache Address Writeback and Invalidate

CADD Conditional ADD

CADDN Conditional ADD Not

CALL Call

CALLA Call absolute

CALLI Call indirect

CLO Count leading ones

CLS Count leading signs

CLZ Count leading zeros

CMOV Conditional move

CMOVN Conditional move Not

CSUB Conditional subtract

CSUBN Conditional subtract Not

DEBUG Debug

DEXTR Double extract

DISABLE Disable interrupt

DSYNC Synchronize data

DVADJ Divide adjust

DVINIT Divide initialization word

DVSTEP Divide step

ENABLE Enable interrupt

EQ Equal

EQANY Multiple compare

EQZ Equal zero address

EXTR Extract bit field

GE Greater than or equal

IMASK Insert mask

INS Insert bit

INSERT Insert

INSN Insert bit Not

ISYNC Synchronize instructions

IXMAX Finds maximum value in signed array

IXMAX.U Finds maximum value in unsigned array

IXMIN Finds minimum value in signed array

IXMIN.U Finds minimum value in unsigned array

J Jump unconditional

JA Jump unconditional absolute

JEQ Jump if equal

JGE Jump if greater than or equal

JGEZ Jump if greater than or equal to zero

JGTZ Jump if greater than zero

JI Jump indirect

JL Jump and link

JLA Jump and link absolute

JLEZ Jump if less than or equal to zero

JLI Jump and link immediate

JLT Jump if less than

JLTZ Jump if less than zero

JNE Jump if not equal

JNED Jump if not equal and decrement

JNEI Jump if not equal and increment

JNZ Jump if not equal to zero

JZ Jump if zero

LD Load

LDLCX Load lower context

LDMDST Load modify store

LDUCX Load upper context

LEA Load Effective address

LOOP Loop

LOOPU Loop unconditional

LT Less than

MADD(S) Multiply-Add (S = with Saturation)

MADDM(S).H Packed Multiply-Add Q Format – Multiprecision

MADDR(S).H Packed Multiply-Add Q Format w/ Rounding

MADDR(S).Q Multiply-Add Q Format with Rounding

MADDSU(S).H Packed Multiply-Add/Sub Q Format

MADDSUM(S).H Packed Multiply-Add/Sub Q Format – Multiprecision

MADDSUR(S).H Packed Multiply-Add/Sub Q Format w/ Rounding

MAX Maximum value

MFCR Move from Core Register

MIN Minimum value

MOV Move

MOVH(.A) Move halfword to address

MSUB(S) Multiply-Subtract (S = with Saturation)

MSUBAD(S).H Packed Multiply-Sub/Add Q Format

MSUBADM(S).H Packed Multiply-Sub/Add Q Format – Multiprecision

MSUBADR(S).H Packed Multiply-Sub/Add Q Format w/ Rounding

MSUBM(S).H Packed Multiply-Subtract Q Format – Multiprecision

MSUBR(S).H Packed Multiply-Subtract Q Format w/ Rounding

MSUBR(S).Q Multiply-Subtract Q Format w/ Rounding

MTCR Move to Core Register

MUL(S) Multiply (S = with Saturation)

MUL(S).U Multiply Unsigned (S = with Saturation)

MUL.H Packed Multiply Q Format

MUL.Q Multiply Q Format

MULM.H Packed Multiply Q Format – Multiprecision

MULR.H Packed Multiply Q Format with Rounding

MULR.Q Multiply Q Format with Rounding

NAND Logical NAND

NE Not equal

NEZ.A Not equal zero address

NOP No operation

NOR Logical NOR

NOT Bitwise complement

OR Logical OR

OR.comp Compare, OR and accumulate

OR.logic Bit OR logical accumulate

ORN Logical OR Not

PACK Translates in floating-point format

PARITY Computes parity

RET Return from call

RFE Return from Exception

RSLCX Restore lower context

RSTV Reset overflow flags

RSUB Reverse subtract

RSUBS Reverse subtract with saturation

SAT Saturate result

SEL Select

SELN Select Not

SH Shift

SH.comp Compare accumulate and shift

SH.logic Bit shift logical accumulate

SHA Arithmetic shift

SHAS Arithmetic shift with saturation

ST Store

STLCX Store lower context

STUCX Store upper context

SUB Subtract

SUBC Subtract with carry

SUBS Subtract signed with saturation

SUBX Subtract extended

SVLCX Save lower context

SWAP Swap

SYSCALL System call

TLBDEMAP Uninstall a mapping in the MMU

TLBFLUSH Flush mappings from MMU

TLBMAP Install a mapping in the MMU

TLBPROBE.A Probe the MMU for a virtual address

TRAPSV Trap on sticky overflow

TRAPV Trap on overflow

UNPACK Translates from floating-point format

XNOR Logical exclusive NOR

XOR Logical exclusive OR