Miniaturní instalační obraz Ubuntu, Fedora zvažuje konec DeltaRPM

Ubuntu pracuje na mini instalačním obraze

Vývojáři z firmy Canonical plánují vytvořit minimalistický instalační obraz jako součást nadcházejícího vydání linuxové distribuce Ubuntu 23.04. Jednat by se mělo o ISO obraz o velikosti 140 MB, který by poskytl textové uživatelské rozhraní, ve kterém by si uživatel vybral, kterou verzi Ubuntu chce stáhnout a nainstalovat.

Ubuntu 23.04

Fedora Linux možná skončí s DeltaRPM

DeltaRPM funguje tak, že při aktualizaci softwarového balíčku nestahuje celý balíček, ale pouze rozdíl oproti nainstalované verzi, čímž sníží nároky na síťové připojení. Přenosové rychlosti se ale neustále zvyšují a nevýhodou tohoto modelu je, že při instalaci dojde k sestavení starého balíčku a stáhnutého rozdílu, což prodlužuje dobu instalace. Fedora Project Leader Matthew Miller do vývojářské poštovní konference Fedory proto poslal návrh, aby se ve Fedoře ukončila podpora pro DeltaRPM.

Fedora

Nový souborový systém SSDFS

SSDFS je nový linuxový souborový systém pro SSD disky s rozhraním NVMe a instruktážní sadou ZNS (Zoned Namespaces), což je relativně nová sada příkazů určená právě pro SSD. Open-source souborový systém SSDFS se zaměřuje na minimalizaci hromadění nepotřebných dat, prodloužení životnosti SSD a garanci stability a spolehlivosti.

NVMe SSD

PlanetPC XR

Na crowdfundingové platformě Indiegogo byla spuštěna kampaň na podporu atypického mini počítače PlanetPC XR Mini Desktop. Stojí za ním firma Planet Computers, která má ve svém portfoliu telefony s klávesnicí Gemini PDA, Cosmo Communicator a Astro Slide 5G. Jedná se o miniaturní počítač s osmijádrovým ARM procesorem, s pamětí až 32 GB, až 2 TB SSD úložištěm a předinstalovanou linuxovou distribucí Ubuntu.

PlanetPC XR

Nově vydáno

Na Arch Linuxu postavená distribuce Athena OS určená k penetračnímu testování vyšla ve verzi 2023.02.20. Vyšlo Ubuntu 22.04.2, druhé opravné vydání Ubuntu 22.04 a jeho edicí. Ghiunhan Mamut oznámil vydání Redcore Linux 2301, nové verze distribuce postavené na testovací větvi Gentoo. TUXEDO OS, na Ubuntu postavená distribuce primárně určená pro počítače od firmy TUXEDO Computer se dočkala svého druhého vydání.