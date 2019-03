 »   »  MIT umí 200× rychlejší učení neuronových sítí, falešné a pomalé 5G od AT&T

Potomkyně otroků žaluje Harvardovu univerzitu

Harvard University kromě spousty jiných stále licencuje historické daguerrotypie, které v roce 1850 vznikly z popudu harvardského profesora Louise Agassize a na kterých jsou zachyceni černošští otroci v Americe. Tento původem Švýcar je vytvořil jako podklad pro podporu tehdejší teorie polygenismu, dle které různé lidské rasy mají odlišný původ. Dnes jsou pochopitelně spíše historickým artefaktem, a to jak pro historiky, tak pro fotografy. Zachycují celkem 11 afroamerických otroků.

Mezi nimi jsou Renty a Delia, jejichž přímým potomkem je jistá Tamara Lanier. Ta se snažila s Harvardem dříve dojednat ukončení tohoto licencování a předání fotografií její rodině, což Harvard neřešil. Tamara Lanier se tak žalobou domáhá toho, aby bylo Harvardu nařízeno fotografie předat její rodině a samozřejmě také blíže nespecifikovaného odškodnění.

MIT má rychlejší metodu učení neuronových sítí

Výzkumníci z Massachusetts Institute of Technology představili metodu učení systémů strojového učení využívající umělou inteligenci. Tato metoda je výrazně rychlejší než obvykle používané a dle tvůrců tak otevírá dveře k demokratizaci AI, neboť s rychlejším učením klesají nutné náklady na vytrénování systému a neuronové sítě tak budou moci učit/provozovat i ti, pro které by to dosud byl příliš drahý špás.

Jako srovnání uvádí to, že i Google potřebuje k určité míře naučení neuronové sítě 48 tisíc hodin výpočtů na GPU, zatímco s novým MIT postupem se mohou dostat na pouhých 200 GPU hodin.

Falešné 5G od AT&T je pomalejší než běžné 4G

Není to tak dávno, co americký operátor AT&T s velkým humbukem zprovozňoval „cosi jako 5G“, jen jeho markeťákům nikdo neřekl, že 4G fakt nemohou přejmenovat na 5G (přesněji řečeno na 5G E) a tvářit se, že budoucnost je tady. Toto chucpe nyní dostává další rozměr, dle nové studie je tato 5G E síť od AT&T pomalejší než co nabízejí jiní v rámci stávajících 4G sítí.

Sluší se připomenout, že mezitím se objevují další a další vědci, kteří upozorňují na zdravotní škodlivost 5G sítí tak, jak jsou plánovány, ať již na lidský organismus (zejména z kumulativního hlediska), či zvířenu (v čele se včelami medonosnými).

Norsko pracuje na bezdrátovém nabíjení vozů taxi

Stanoveným cílem norské metropole Oslo je mít od roku 2023 všechny taxíky ve městě s nulovými emisemi. Norové tak pracují na tom, aby se vozy taxi mohly rychlo-dobíjet bezdrátově. Platformy budou instalovány na stanovištích taxiků a poskytovat 75kW výkon pro dobíjení.

Dodejme, že Norsko je země, která je v čele přechodu od aut se spalovacími motory k autům s lithiovými akumulátory. Země brutálně dotuje občanům nákup elektroaut, zatímco spalovací zatěžují vysoké daně. Norsko si to může díky svému bohatství dovolit.

Avšak ani zde nelze obecně opomenout jednu podstatnou věc: žádné elektro auto není bezemisní. Jeho emise se pouze odehrávají v elektrárně, nebo výrobně větrných elektráren, továrně na výrobu solárních panelů, uranovém dolu či na jiném podobném, krajně ne-bezemisním místě.