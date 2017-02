 »   »  Mozilla koupila Pocket, službu pro ukládání a čtení článků

Mozilla oznámila, že kupuje službu Pocket. Ta patří mezi nejznámější služby svého druhu: umožňuje rychle ukládat články (a další obsah) z webu a poté je číst například na mobilu nebo prostě když máte čas. Služba se původně jmenovala Read It Later, což vlastně velmi dobře vystihuje její princip. Před pěti lety se přejmenovala na Pocket, vývojářská firma si jméno ponechala.

Mozilla podle svých slov roste a bude více experimentovat. Chce se zaměřit na plnění svého úkolu, zajistit zdravý internet jako veřejný zdroj informací přístupný všem. Pocket, jako naše první strategická akvizice, přispěje posílením naší pozice v mobilním světě a nabídne lidem silné nástroje k objevování kvalitního webového obsahu, říká Mozilla v oznámení.

Služba Pocket bude začleněna mezi další produkty organizace Mozilla. Pocket se stane součástí portfolia Mozilly a zaměří se na podporu objevování a dostupnosti vysoce kvalitního webového obsahu. Vývojářský tým a jeho technologie mají také být součástí iniciativy Context Graph. Ta má přinést skrze prohlížeč přinést do webu kontext, přičemž má čtenáři nabízet další související zdroje ke studiu. Součástí prohlížeče se tak má stát systém pro doporučování obsahu.

Mozilla věří, že možnost objevovat a číst webový obsah je klíčem k boji proti zvedající se vlně centralizace a uzavřených mediálních prostředí. Pocket nabízí lidem nástroje, díky kterým mohou začít objevovat a sdílet obsah bez ohledu na platformu, řekl výkonný ředitel Mozilly Chris Beard.

Pocket má v současné době 10 milionů aktivních uživatelů, kteří do něj uložili více než 3 miliardy článků, videí, obrázků a dalších informací. Službu je možné používat na webu, pomocí rozšíření (Firefox, Chrome, Safari), nebo na mobilních přístrojích s Androidem či iOS. Podpora je také součástí mnoha dalších aplikací, které umožňují jednoduše obsah poslat do uživatelovy knihovny.

Není to rozhodně poprvé, co Mozilla mluví o své náklonnosti ke službě Pocket. Před necelými dvěma lety bylo tlačítko pro uložení obsahu integrováno do Firefoxu a Mozilla nedokázala uspokojivě odpovědět na to, proč se právě Pocket těší takové otevřené přízni. Nakonec na základě negativních reakcí z tlačítka stalo běžné odstranitelné rozšíření.

Nyní se Pocket stává skutečně součástí Mozilly, přestože má zůstat samostatnou jednotkou. Mozilla má rozhodně na mobilním poli co dohánět, její Firefox OS selhal a její mobilní prohlížeč má mizivé zastoupení. Pocket má naopak jasný byznys model založený na reklamě a předplatném a hlavně má uživatele, které baví ho používat.

Pocket měl být koupen už před šesti lety společností Evernote, ale výkonný ředitel prodej firmy zastavil, když se ukázalo, že by se měla služba stát jen jednou z funkcí v konkurenčním velkém projektu. Vyměnil tak peníze za nezávislost.

Dnes říká, že ve Firefoxu může Pocket zvýšit dosah kvalitní žurnalistiky: Ve světě, kdy jsme pohřbeni hromadou obsahu, kde je čím dál těžší oddělit signál od šumu, pravdu od lži a kdy je dokonce hodnota tisku a psaného slova zpochybňována, potřebujeme platformu, kde kvalitní a chytrý obsah může přerůst ten ostatní.

Další podrobnosti připravujeme.