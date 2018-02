 »   »  Mozilla se vrací k IoT projektem Things Gateway, bez cloudu a u vás doma

Mozilla si s myšlenkou IoT pohrává už nějakou dobu, původně vytvořila projekt Connected devices, který se ale po ukončení vývoje Firefox OS už dále nerozvíjel a nikdy z něj nevzešlo nic konkrétního. Přibližně před rokem byl samostatný projekt ukončen a přesunul se pod výzkum.

Organizace nyní oznámila, že se k IoT vrací prostřednictvím projektu Things a konkrétního produktu Things Gateway. Jeho úkolem je vytvořit kompletní platformu pro stavbu soukromé chytré domácnosti s použitím Raspberry Pi jako chytrého mozku propojujícího různá zařízení v domě a nabízejícího webové a hlasové ovládání.

Můžete tak sledovat a ovládat svůj dům přes web, aniž byste potřebovali další prostředníky. Namísto instalace mobilní aplikace pro každé domácí zařízení budete moci vše spravovat přes bezpečné webové rozhraní, píše na vysvětlenou Ben Francis na blogu Mozilly. Jde tedy o možnost propojení různých zařízení různých výrobců do jedné společné brány, která celé vaše prostředí sloučí a přidá k němu jednotné ovládání. Bez nutnosti používat cloudové služby a odesílat data někam do internetu.

Brána má možnost jednoduchého programování stylem „když se stane tohle, udělej tamto“, uživatel může její schopnosti dále softwarově rozšiřovat a učit ji tak komunikovat s dalšími zařízeními či protokoly. Zároveň prý nabízí bezpečnou možnost autorizovat aplikace třetích stran, které pak mohou bránu využít k dalšímu řízení domácnosti.

Co je potřeba?

Celé řešení je vymyšlené tak, aby jej dokázal nasadit i laik. Pokud si nakoupí patřičný hardware, Mozilla mu k němu dodá celé softwarové řešení a on ho vlastně jen nainstaluje a zprovozní. Bude pak na komunitě, aby vytvářela další rozšíření, vylepšovala API a používala ho k novým účelům.

Srdcem celé Things Gateway je počítač. Podle Mozilly je možné použít vyřazený notebook nebo některý z mnoha populárních jednodeskových počítačů. Doporučován je ale Raspberry Pi 3, který nabízí Bluetooth a Wi-Fi a je v komunitě široce podporován. Samozřejmě budete potřebovat nějaký napájecí adaptér a SD kartu pro systém.

Kromě toho ale musíte mít také co sledovat a řídit, takže budete potřebovat IoT zařízení. Na GitHubu je k nalezení seznam otestovaných zařízení, nechybí žárovky Ikea, Cree, Philips a další zařízení používající standard Zigbee, stejně tak fungují zařízení s konkurenčním Z-Wave a nebo přístroje připojené přes Wi-Fi a Bluetooth.

Pokud některé z těchto zařízení nemáte a přesto byste si jej chtěli v Things Gateway vyzkoušet, existuje modul Virtual Things, který umí jejich přítomnost nasimulovat.

Instalace a první kroky

Pokud máte hardware, budete potřebovat software. Ten můžete stáhnout z webu projektu – obraz Things Gateway 0.3 pro Raspberry Pi. Ten stačí nahrát na SD kartu. V dokumentaci je popsáno několik možnosti, Mozilla ale doporučuje grafický nástroj Etcher, který je dostupný pro Windows, Linux a macOS.

Pokud chcete Gateway nainstalovat na jiný počítač, můžete navštívit GitHub, kde jsou k nalezení zdrojové kódy i dokumentace k tomu, jak z nich výsledný produkt sestavit. V současné době se například pracuje na experimentálních balíčcích pro OpenWRT, takže jako IoT bránu můžete použít svůj stávající router.

Po spuštění se k zařízení můžete připojit po Ethernetu a/nebo použít nově vytvořenou Wi-Fi síť Mozilla IoT Gateway. Tam čeká webový průvodce, který umožní bránu připojit k domácí síti, nastavit pro ni název a vytvořit internetový tunel, abyste se k bráně dostali i zvenčí. Nic z toho není povinné a tyto kroky je možné přeskočit, pokud se vám nelíbí.

Pak už si můžete založit první uživatelský účet na své bráně a začít ji používat. Vše probíhá přes webové rozhraní, jedná se o takzvanou progresivní webovou aplikaci a její ikonku si můžete přidat na plochu ve svém telefonu či tabletu. Budete ji pak používat jako skutečnou aplikaci, ale nemusíte si vůbec nic instalovat.

Co s tím dál?

Domovská obrazovka je na začátku samozřejmě prázdná, je možné do ní začít přidávat spravovaná zařízení. Jakmile uživatel klepne na tlačítko přidat, přepnou se všechny připojené adaptéry do párovacího režimu a začnou v okolí vyhledávat IoT přístroje. Další krok pak obvykle vyžaduje stisknout párovací tlačítko také přímo na zařízení.

Pokud je nějaký nový přístroj objeven, může mu uživatel přiřadit jméno a umístit si ho na svou domovskou obrazovku. Zařízení je pak možné vypínat a zapínat, případně si o něm pomocí ikonky rozbalit další podrobnosti. Například byla předvedena chytrá zásuvka Zigbee, která umí uživatele informovat o stavu napájení.

Podobně například u žárovky je možné nastavovat barvu či intenzitu osvětlení.

V menu je pak možné jednotlivé položky propojovat a programovat mezi nimi jednoduché vztahy založené na stavu. Můžete tak například naprogramovat „pokud je vypínač ve stavu zapnuto, aktivuj zásuvku“. Vznikne tím propojení a zařízení se začnou chovat podle vašich instrukcí.

Pokud budete mít zařízení větší množství, můžete si namalovat plán domu a umístit do něj ikony jednotlivých přístrojů. Manuální ovládání domu by pak mělo být přehlednější. Jen si budete muset mapu namalovat sami v nějakém editoru, web ji pak umožňuje naimportovat ve formátu SVG. Výsledek ale stojí za to.

Schopnosti brány je pak možné rozšiřovat pomocí pluginů, ve výchozím stavu jsou předinstalovány moduly pro ovládání zařízení Zigbee a Z-Wave, je možné přidat například také zmíněná virtuální zařízení. Komunita se snad postará o tvorbu dalších možností a rozšíření. Psát se dají v mnoha programovacích jazycích, Mozilla jako příklady uvádí JavaScript, Python a Rust.

Hlasové ovládání jako experiment

V testovací fázi je zatím experimentální hlasové ovládání, které musíte povolit v nastavení. Ve webovém rozhraní se vám pak ukáže ikonka mikrofonu a vy pomocí svého notebooku, tabletu či telefonu namluvíte a odešlete příkaz. Například: „Turn kitchen on“.

Jde prý skutečně jen o první pokus, kterému se ale chce Mozilla v budoucnu věnovat. Teď už přesně víme, proč začala s projektem rozpoznávání řeči a sbírala vzorky hlasů z celého světa. Uvidíme, kam se až dokáže posunout a jaké příkazy (a jazyky) v budoucnu zvládne.

Co bude dál?

Mozilla chce dále pokračovat v rozvoji projektu, hodlá přidat moduly pro podporu dalších zařízení. Zároveň vytváří knihovny pro populární programovací jazyky, aby mohli programátoři snadno využívat Web Think API, přes které je možné s bránou komunikovat a z jednoho místa tak ovládat všechna připojená zařízení.

Organizace se zároveň podílí na standardizaci Web Thing Description formátu a API skrz W3C Web of Things Interest Group. Výsledkem této snahy má být opět sjednocení a standardizace komunikačního rozhraní mezi různými nestandardními zařízeními v kategorii IoT.

Teď je samozřejmě velmi důležité, aby uživatelé začali Things Gateway stahovat a používat a tím ho testovat a navrhovat nové praktické funkce. Pokud jste vývojáři, podívejte se na zdrojový kód a v každém případě hlaste nalezené chyby.