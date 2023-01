MSI PRO Z690-A WiFi DDR5 s Coreboot/Dasharo, Wine 8.0-rc4 opravující 25 chyb

MSI PRO Z690-A WiFi DDR5 s oficiální podporou Coreboot

Jak říká Phoronix, jedním ze světlých bodů loňského roku bylo vydání finální verze svobodného firmwaru Coreboot/Dasharu pro základní desku MSI PRO Z690-A WiFi DDR4. Navzdory tomu, že výrobce sám u ní inzeruje podporu až DDR4–4800+, resp. DDR4–5333+ pro 1, resp. 2 osazené moduly (a v e-shopech už vídáme právě i kity typu DDR4–5333 CL20), jednou z těch důležitých novinek platformy 12. generace Intel Core „Alder Lake“ byla podpora DDR5 pamětí.

Nově nás tak může těšit zpráva, že v 3mdeb dokončili firmware Coreboot/Dasharo už i pro MSI PRO Z690-A WiFi v DDR5 verzi, kde MSI inzeruje podporu DDR5–6000+, resp. DDR5–6400+ (a v e-shopech vídáme i DDR5–7200 CL34 moduly a netrpělivě vyhlížíme zalistované DDR5–8000 CL38). Nakonec šlo pro 3mdeb o relativně hladký proces portování existujícího firmwaru na DDR5 verzi, kterou ve vývojové verzi měli k dispozici už v listopadu loňského roku. Lze jedině konstatovat, že toto je skvělá zpráva pro open-source svět, a to i s ohledem na skutečnost, že obě uvedené desky bez problémů pracují i se současnými procesory Intel Core 13. generace „Raptor Lake“.

Wine 8.0-rc4 opravuje 25 chyb

V pořadí čtvrtý kandidát na vydání nové velké verze Wine 8.0 opět, s ohledem na fázi code freeze, nepřináší žádné změny, opravuje však dalších 25 chyb. Tvůrci stále předpokládají, že ostré vydání přijde na svět buď koncem ledna, nebo na začátku února.





Dvě a půl desítky oprav zahrnuje několik věci kolem knihoven plus obligátní opravy pro specifické aplikace, kdy tou nejstarší je nahlášená chyba v běhu CATIA na novějších Wine z února 2020, nejrychleji uzavřená chyba týkající se wineconsole pak byla vyřešena po třech dnech od nahlášení. Šéf vývoje Alexandre Julliard také aktualizoval copyright info pro rok 2023.

Novinek v KDE poskrovnu

Není toho věru mnoho. S Plasmou 5.27 se v KDE objeví čerstvá aktualizace, kdy si zájemci budou moci ve vyskakovacím okně digitálních hodin přepnout na hebrejský kalendář. KRunner a další vyhledávací rozhraní v pozadí jej používající (např. Kickoff a Overview) mohou nově převádět mezi rozličnými jednotkami rozměrů látek (objeví se ve Frameworks 6.0).





V návaznosti na zpětnou vazbu od uživatelů bylo upraveno chování screenshotovátka Spectacle, které si pamatovalo nastavení obdélníkové výřezu i po ukončení. Nyní je zapomene. Změny v přehrávači Elisa zahrnují možnost ručně upravovat velikost oblasti hlavičky (aby zabírala méně místa či byla úplně vypnutá). Přehled nejčastěji hraných skladeb je nově jednoduchý seznam seřazený podle počtu přehrání (namísto složité, časově založené heuristiky, která byla poměrně matoucí a způsobovala časté změny v pozicích, takže to spíš vypadalo jako náhodný seznam), navíc s opraveným tlačítkem pro úpravu pořadí skladeb.

Discover nově umí poradit, když uživatel hledá v dané kategorii něco, co je v jiné kategorii. K používání wallpaperů dne bylo přidáno pro poskytovatele drobné varování týkající se případného opužívání NSFW obrázků.

Správce úloh se nově snaží zobrazovat maximum informací daného řádku/sloupce, takže by už neměl náhodně kolabovat do dvou-řádkového/sloupcového zobrazení. Toto chování lze ručně přenastavit. V nastavení přepínání oken jsou nově zvýrazňovány změny a jsou-li měněny klávesové zkratky, je tato změna provedena až po kliknutí na její použití. Widget nasavení displeje se nyní v systémové liště objevuje ve výchozím nastavení jako neaktivní, má-li uživatel pouze jednu obrazovku, nebo vícemonitorový setup, aktivní pak u notebooků s připojenými externími obrazovkami (vše v tomto odstavci jsou novinky chystané pro Plasmu 5.27).

Podrobněji v blogpostu Nate Grahama.

Podpora Intel Meteor Lake iGPU a DisplayPort MST DSC v Linuxu 6.3

S další verzí jádra opět pokročí podpora (přes)příští generace procesorů Intel Core, známé jako Meteor Lake (doplňme, že letos to asi nebude, Intel nejspíš v tomto roce vydá jen mírně vylepšenou variantu současné generace, tedy Raptor Lake Refresh). Do jádra míří další kód pro podporu iGPU této generace s Linuxem 6.3 tak tedy bude možné na Meteoru nahodit grafické zobrazení.

Druhou významnou novinkou v Linuxu 6.3 bude podpora DP MST DSC, tedy DisplayPort Multi-Stream Transport Display Stream Compression, s níž lze na displejích s tímto připojením nahodit vyšší rozlišení / obnovovací frekvence, díky použití bezztrátové komprese signálu.

6GHz procesor od Intelu

Na závěr připomeňme událost starou pár desítek hodin. Intel uvedl oficiálně na trh z hlediska frekvence nejrychlejší x86 procesor historie. Core i9–13900KS je speciální kousek, který nabízí 6,0GHz takt na dvou nejlepších jádrech svého 8jádrového křemíku, a to pouze za splnění velmi přísných provozních podmínek, co se teploty týče (chlazení nejlepším all-in-one vodníkem je to nejslabší, co tento procesor na 6GHz frekvenci dostatečně chladí) a za cenu drastické spotřeby CPU (prakticky bezlimitní provoz omezený na 400A odběr, resp. spotřebu 320W). Podrobněji jsme nový procesor Intelu rozebírali v pátečním článku. Core i9–13900KS uvádí rozličné e-shopy skladem zhruba od 19 tisíc Kč.