 »   »  Na Chromebooku brzy spustíte Linux v kontejneru pomocí LXC

Podle všeho tak Google v Chrome OS učiní součástí systému to, co je na Chromeboocích populární a co nabízí řešení typu crouton (Chromium OS Universal Chroot Environment). Počátky implementace lze vystopovat v projektu Chromium, který je stěžejní části operačního systému Chrome OS. Nebude k tomu potřeba chroot či úpravy typu crouton ani vývojářský režim ani určitá s tím související ztráta zabezpečení, kterým Chrome OS disponuje.

Web Android Police informuje, že zvolenou cestou je použití kontejnerů. První části implementace zamíří už do Chrome OS 66, které je v plánu na 24. dubna tohoto roku. Vlastnost provozu VM budou moci zapnout či vypnout administrátoři v nastavení systému. Prozatím to také vypadá, že bude možné provozovat více než jeden virtuální stroj (v commitech jsou zmínky o LXC a konfigurační aplikaci pro „project Crostini, Linux VMs on Chrome OS“).

Podpora kontejnerů v Chrome OS

O podpoře kontejnerů v uvedené formě se spekuluje již několik měsíců (a volá se po ní už pár let), zatím však nikdy nebyla zralá na to, aby ji Google představil. Poměrně logicky tak zatím Google nic nepotvrdil, ani nevyvrátil. Někteří novináři sledující vývoj trhu a vztahu operačních systémů Android a Chrome OS však předpokládají, že podpora VM v Chrome OS možná bude oficiálně představena na konferenci Google I/O 2018 konající se v květnu tohoto roku.

Otázkou tak zatím, v případě představení podpory VM / kontejnerů veřejnosti, je to, zdali věc bude cílit na široké masy, nebo primárně jen na vývojáře aplikací pro Chrome OS. Rozšíření možnosti běhu nativních aplikací (řekněme třeba GIMP) zní jistě lákavě, nicméně na druhou stranu by to v principu popřelo uřčení strojů třídy Chromebook, jejich záměrné jednoduchosti, která je odlišuje od „notebooků s plnohodnotným Linuxem“ (jakkoli jich je na trhu jako šafránu).

Jedno je jisté: Google si zatraceně dobře hlídá a pohlídá, aby si nijak nenarušil právě vztah Androidu a Chrome OS a k nim navázaných služeb. Android už má pochopitelně své vítězné tažení světem za sebou, trhu (ultra)mobilních produktů fakticky kraluje už několik let, Chromebooky si svoji pozici na mnoha trzích stále ještě budují. A ačkoli rozšiřování funkcionality je věc hezká, je potřeba Chrome OS uchránit od ztráty jeho unikátnosti.

Pro srovnání lze připomenout Firefox, který je od verze 57 podstatně více podobný právě prohlížečům typu Chrome / Chromium a tak jej nejeden z uživatelů opustil právě ve prospěch Chrome / Chromia s tím, že když už musíme žít bez XUL / XPCOM, tak ať k tomu člověk má i onu nadstandardní funkcionalitu, kterou Google u svého prohlížeče nabízí.