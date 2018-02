 »   »  Na Nintendo Switch rozběhli Debian, zneužitou chybu navíc nelze opravit

Hackerské skupině fail0verflow se podařilo na mobilní konzoli Nintendo Switch nabootovat Linux – konkrétně distribuci Debian. Na Twitteru zveřejnili fotografii, na které je zařízení nabootované v konzoli. Skupina přidala snad ještě lepší zprávu: úprava se podařila pomocí chyby, kterou ale Nintendo nebude schopno v budoucnu softwarově opravit. Firma si přitom hodně věří a pro objevitele podobných bezpečnostních chyb vloni na jaře vypsala finanční odměny.

Chyba se totiž vyskytuje v bootovací ROM, která je pevnou součástí použitého procesoru Nvidia Tegra X1. V této paměti jsou uloženy instrukce pro úvodní start celého zařízení. Jelikož je tato paměť součástí procesoru a je nepřepisovatelná, nebude možné nikdy opravu zařídit pomocí softwarové záplaty.

Pokud by se totiž jednalo o flash paměť, aktualizovaný operační systém by mohl přijít s novou verzi bootovací ROM. Podle fail0verflow to v tomto případě ale nehrozí. Kód z této paměti je podle dostupných informací spuštěn okamžitě po stisku zapínacího tlačítka, takže podle objevitelů chyby není jak problém obejít. Konzole tedy zřejmě zůstane otevřená úpravám navždy.

Podobné problémy se v konzolích objevují odnepaměti, obvykle jsou rychle využity ke spuštění alternativního systému, emulaci retro her nebo ke zprovoznění pirátských kopií komerčních her. Proto se obvykle také výrobci takovým úpravám brání a rychle je záplatují. V tomto případě to ale pravděpodobně nebude nic platné, protože chyba je jednou provždy zadrátována do hardware.

Je jasné, že i v tomto případě firma udělá maximum pro opravu, ale vzhledem k unikátnosti chyby bude zřejmě potřeba spolupráce se společností Nvidia a opraveny budou až nově vyrobené konzole. Pro těch prvních prodaných 14 milionů je tu ale šance, že vznikne silná komunitní podpora, která by mohla nabídnout solidní linuxovou distribuci na zajímavém zařízení.

Lidé z fail0verflow také tvrdí, že pro zneužití chyby není potřeba provádět žádnou náročnou hardwarovou úpravu, jako například instalovat dodatečný modifikační čip, jako už to v minulosti bylo u jiných konzolí. Na fotografii je vidět, že bylo připojeno rozhraní na pravou část konzole, kam se obvykle připojuje jeden z gamepadů (takzvaných Joy-Con). Doufejme, že se brzy podaří zveřejnit další detaily.

Nintendo Switch je variabilní herní konzole, která je postavena na upraveném SoC Nvidia Tegra X1, který podle dostupných informací obsahuje čtyři jádra ARM Cortex-A57, čtyři jádra ARM Cortex-A53 a 256 CUDA jader Maxwell. Procesorová jádra jsou taktována na 1 GHz, grafická pak mohou běžet v rozmezí 307,2 MHz až maximálních 921 MHz. Počítač má 4 GB RAM, nabízí Wi-Fi v režimech 802.11 a/b/g/n/ac a Bluetooth 4.1. Uvnitř je 32GB úložiště, které je možné rozšířit o microSD kartičky.

Srdce konzole je možné buď používat v dockovací stanici nebo jej vyjmout, doplnit o odpojitelné ovladače a poté používat na cestách díky 4310mAh, 3,7V Lithium-ion baterii. Podle spuštěného software pak na jedno nabití konzole vydrží 2,5 až 6,5 hodiny.