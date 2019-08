 »   »  Nasadí Huawei Android bez aplikací Google?

Velmi stručná rekapitulace

Mezi USA a Čínou (což je mimochodem jeden z největších věřitelů po uši zadlužených USA) probíhá aktuálně obchodní válka, bez ohledu na to, jak tuto věc definujeme. Víceméně nezávisle na tom si USA chrání své tradiční firmy, které jsou „too big to fail“ a tedy chrání i jejich trhy.

Mohli bychom zde vzpomenou vleklé letité spory Apple se Samsungem, které před lety vedly k zákazům prodeje některých smartphonů Samsung Galaxy na základě patentů Apple (z nichž mnohé byly později zneplatněny s ohledem na prior art) a naopak na to, kterak Samsung v USA vysoudil na Applu zhruba miliardu dolarů a zákaz prodeje některých modelů iPhonů za jeho zneužívání patentů Samsungu (což prozměnu exekutivně zařízla adminstrativa presidenta Obamy).

V tomto kontextu mnozí tvrdí, že toto byl pouze způsob jak uchránit tradiční a supervýdělečný trh Applu, tedy USA, proti začínající invazi technologicky lepších a kvalitou výroby bytelnějších telefonů Samsung Galaxy.

Nyní o pár let později se dle těchto hlasů historie opakuje. Huawei vyrábí (bavíme se o hi-end segmentu) jedny z nejkvalitnějších telefonů na trhu. Díky spolupráci s německou firmou Leica má ve svých telefonech jedny z nejlepších fotoaparátů a parametrově je oproti němu Apple nejméně o jednu-dvě-tři generace zpátky (záleží jak budou vypadat iPhony 11). Přitom je levnější a dlužno přiznat, že ekosystém Androidu je také s každou další verzí propracovanější.

Zkrátka Huawei – podobně jako před lety Samnsung – mohl začít v USA výrazněji růst, ale to se nestane, kvůli zákazům americké vlády či exekutivním příkazům Donalda Trumpa. Boj proti Huawei samozřejmě nesouvisí pouze s rostoucí hrozbou vůči Applu, ale s oprávněnými obavami o národní bezpečnost či soukromí uživatelů (v duchu oblíbeného vtipu, že výrobek by neměl „práskat“ do Číny, ale pouze směrem k NSA či jiným třípísmenným agenturám).

No a do třetice se tu hraje a bojuje o segment 5G sítí, kde Huawei velmi tlačí na pilu a vedle telefonů s podporou 5G (zde mimochodem jsou v uvádění modelů na špici se Samsungem) chce také – ideálně po celém světě – budovat infrastrukturu 5G sítí. A to je chvíle, kdy se vedle amerických agentur a vládních úřadů ozvou třeba i české instituce jako NÚKIB.

Co s tím Huawei udělá

Ať již se vše výše uvedneí zakládá na skutečnosti, nebo jde částečně o fabulace či nepodloženou dojmologii, Huawei je v pozici firmy, která má „z milosti USA“ dočasně povoleno používat americké technologie, má omezenou možnost fungovat na trhu USA a hlavně je de facto odstavena od ekosystému Googlu. Zaražení rostoucích prodejů koncových zařízení běžným zákazníkům v USA je z tohoto hlediska vlastně jen marginální problém.

Huawei technicky vzato může nadále používat Android, neb jde o open-source projekt. Ale některé prvky s ním obvykle spojení jsou tvrdě proprietární, například aplikační obchod Google Play či konkrétně třeba klient pro YouTube. A Google přestal s Huawei spolupracovat.

V tomto kontextu bychom mohli sáhnout pro srovnání k aktuálnímu telefonu Samsung Galaxy S40, který je na českém trhu k dispozici i ve speciální edici Seznam.cz, která obsahuje jako výchozí aplikace právě ty od seznamu. Jenže u tohoto telefonu je k dispozici Google Play a možnost doinstalovat cokoli z té myriády aplikací v něm obsažených. Tuto možnost Huawei nemá.

Firma již představila vlastní OS, který bude pohánět některá chytrá firemní zařízení. Harmony OS alias Hongmeng OS bude instalován na firemních televizorech značky Honor. Tento systém postavený na konceptu mikrokernelu (podobně jako nástupnický Google Fuchsia) by vedle televizorů mohl pohánět i hodinky či telefony a chytré reproduktory.