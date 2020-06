Nástroj acme-dns: pohodlné získávání certifikátu pomocí DNS

Co je acme-dns

Nástroj acme-dns je specializovaný DNS server, určený k pohodlnému ověřování DNS-01 challenges ze standardu ACME. Ten používá především certifikační autorita Let's Encrypt.

Server acme-dns zjednodušuje generování certifikátů včetně wildcard a podporují ho různé nástroje pro generování certifikátů – ze známých například acme.sh, traefik nebo v Kubernetes cert-manager.

Proč použít acme-dns?

Tento odstavec může spěchající čtenář, který hledá rychlý návod copy-and-paste, v klidu přeskočit. Setkáme se zase u nadpisu: „Jak acme-dns použít“, ano?

Challenge DNS-01 od uživatele žádajícího o vystavení certifikátu očekává, že dokáže vložit TXT záznam _acme-challenge do DNS zóny, pro kterou vyžaduje certifikát. Při vystavování certifikátu pro example.com tedy autorita hledá TXT záznam _acme-challenge.example.com . Dotyčný záznam by měl obsahovat náhodný řetězec, který nám autorita poslala, čímž prokážeme, že doménu ovládáme a jsme oprávněni pro ni požadovat certifikát. Vytvoření TXT záznamu je možné zařídit mnoha různými způsoby, pro Bind a Knot DNS to popsali Ondřej Caletka s Petrem Krčmářem v článku na Rootu.

Nevýhodou konfigurace v původním článku popsané je, že proces žádající o certifikát musí mít oprávnění zasahovat do DNS zóny, což není vždy technicky možné.

Alternativní řešení se zástupnou (proxy) zónou popsal v češtině Dan Ohnesorg v jiném článku na Root.cz. V angličtině ho popsal na blogu EFF v zápisku Securing the Automation of ACME DNS Joona Hoikkala (autor acme-dns) a použil acme-dns.

Řešení spočívá v tom, že DNS jméno _acme-challenge.example.com delegujeme na DNS jméno, které směřuje na jiný DNS server, který dynamické změny podporuje. Obvykle je toto jméno ve speciální DNS zóně – té se říká zástupná zóna (proxy).

Acme-dns se používá právě pro obsluhu této zástupné zóny a nabízí k tomu pohodlné HTTP API. Pomocí API je možné vkládat TXT záznamy, které tam potom Let's Encrypt může hledat. Jiné než TXT dotazy acme-dns zamítne.

Protože je acme-dns open-source, můžeme ho provozovat na vlastní infrastruktuře, což autoři i doporučují. Pro lenochy je ale dostupná i veřejná instance, která běží na adrese auth.acme-dns.io.

Jak acme-dns použít?