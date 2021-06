Nechte se naočkovat, radí Linus Torvalds, Seagate i WD pro kryptoměnu Chia

Na GRUB 2.06 naváže v příštím roce GRUB 2.11

Po GRUBu verzí 2.0, 2.02, 2.04 a čerstvé 2.06 přijde v příštím roce nezvyklý skok v číslování. Příští verze zvýší hodnotu na 2.11. Phoronix k tomu dodává, že důvodem jsou problémy některých skriptů s tím, když číslování obsahuje nuly, proto nepůjde ani o GRUB 2.10. Správce GRUBu Daniel Kiper z Oraclu dále „odmrazil“ vývojovou větev a je možné do projektu přidávat nový kód.

Nyní nás tedy čeká fáze, kdy se bude procházet a protřiďovat, co do příští verze začlenit, Daniel ale také doufá, že se podaří s touto fází navýšit dohled, testování a další procesy v přípravě nových verzí. GRUB 2.11 se objeví v první polovině příštího roku a nabídnout by měl podporu Argon2 či OSProber pro LUKS2 a další různá vylepšení podpory (U)EFI.

Nechte se naočkovat, doporučuje Linus Torvalds

V souvislosti s přípravami na Kernel Summit 2021 a komentářem jednoho z vývojářů na téma hoaxů o (ne)bezpečnosti vakcín na SARS‑CoV‑2 se Linus opět zlehka rozohnil a dlouze se k věci vyjádřil (zprávička).

Upozorňuje zejména na nesmysly šířící se u fungování mRNA vakcín, všem doporučuje nechat se očkovat a odpůrcům očkování pak, aby s těmi nepravdivými nesmysly neobtěžovali na LKML.

Olympijské hry v Tokiu budou v USA streamovány v 4k HDR + Atmos

Tokijské hry 2020, které se budou konat letos od 23. července do 8. srpna, slouží jako jeden velký milník. V Japonsku se u nich počítá s 8k vysíláním, nicméně je jasné, že zbytek světa si bude muset vystačit s něčím slabším.

NBCUniversal nyní potvrzuje, že to nebude až tak špatné, minimálně tento držitel streamovacích práv bude Tokijské hry v USA vysílat v 4k HDR kvalitě, s pozičním zvukem Dolby Atmos.

Vydán balík LibreOffice 7.1.4 Community

Kancelářský balík LibreOffice vydává novou aktualizaci řady 7.1 pro běžné uživatele. Ta přináší opravu více než 80 nahlášených chyb, z čehož pětina prací se soustředila na zlepšení kompatibility s MS OOXML, tedy docx / xlsx / pptx a také starších doc souborů.

Detailně novinky této dílčí verze shrnují dva záznamy ve Wiki projektu týkající se vydaných zkušebních verzí RC1 a RC2.

Tesla Model S Plaid s výkonným CPU a GPU

Jednoho dne budeme cestovat v samořízených autech a bude to dost nuda. Taková je Muskova vize a tak pro nás Tesla již nyní přichystala zábavu na dlouhé nudné cesty našlapanými eletromobily.

Její nejnovější model S Plaid kromě spousty jiných vylepšení pohání x86 počítač využívající CPU AMD Ryzen a GPU AMD Radeon RDNA2 Navi 23, tedy obecně stroj s výkonem na úrovni Playstation 5. V demu během představení na něm Tesla ukazovala běžící Cyberpunk 2077. Co by na to asi řekl Jack Kerouac?

Seagate i WD navyšují produkci kvůli kryptoměně Chia

Poslední dobou už nestačí plýtvat zdroje planety na výrobu GPU či ASIC a jejich provoz pro těžbu „konvenčních kryptoměn“. Kryptoměna Chia si žádá datová úložiště a oba hlavní výrobci HDD tak navyšují svoji produkci, aby uspokojili poptávku těžařů.

Mezitím celková úložná kapacita sítě Chia přesáhla 20 EB (exabajtů), v dubnu to přitom ještě byl „jen“ 1 EB. Není žádný náznak, že by měla zvolnit.

Blizzard a jeho marný boj s pomocí DMCA

Herní studio Blizzard má na svém kontu řadu doslova legendárních herních titulů či sérií. Možná největší legendou je přes 20 let staré Diablo II, jemuž je letos chystán remake zvaný Diablo II: Resurrected.

Hra však bude nově vyžadovat online připojení, což skálověrní fanoušci mnohdy nemohou vystát a už nyní kolují internetem offline patche. A právě proti nim Blizzard bojuje, používajíc přitom strategie od dona Quijota.

Blizzard se snaží rapidním tempem likvidovat výskyty offline patchů na internetu například formou DMCA požadavků na Githubu, kde hostování probíhá a kde se neméně svižným tempem rodí i forky původního projektu (D2ROffline, vývojář Ferib Hellscream) či některého z jeho nástupců.

Jistě lze stanovisko Blizzardu pochopit: hra je zatím ve vývojové verzi a na pozvánky a zmíněný patch zpřístupňuje offline hraní bez pozvánek.

Autoru offline patche nelze též nic vytknout, na požadavek Blizzardu zareagoval rychle a též stáhnul texty popisující jeho funkčnost. Vedle forkování ale tyto informace žijí i díky webům jako Archive.org. Detaily o marném boji Blizzardu shrnuje TorrentFreak.