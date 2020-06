 »   »  Několik týdnů s Greenie Linux 20.04 a také s Kubuntu

Předchozí verze Greenie 18.04 používala desktopové prostředí MATE. Autor měl pro Greenie 20.04 vytvořen nový vzhled, ale jak uvádí, MATE v Ubuntu MATE 20.04 je tak mimořádně odfláknuté, že si to vyžádalo hledání alternativy. Nevylučuje však, že by verze Greenie 20.04 s MATE nakonec mohla vzniknout, nejraději by s MATE fungoval dál, ale momentálně nemá potřebný čas, který by si příprava této varianty vyžádala. Jinak dále poznamenává, že dnes je víceméně jedno, jaké prostředí se v Ubuntu používá, jelikož celková rychlost je tak jako tak nižší než u verze 18.04.

Následující text vychází z mé osobní zkušenosti s Kubuntu 20.04 a Greenie 20.04. První jsem používal několik týdnů od doby beta verze až do chvíle, kdy jsem dočasně přešel na starý dvoujádrový Celeron (a KDE / Plasma už notně zaneřáděné instalace Kubuntu se zadýchávala), Greenie pak od momentu vydání verze 20.04 dodnes (celkem je to zhzruba 10 dnů). Jelikož však Greenie 20.04 plně staví na Kubuntu, je možné o Greenie hovořit v tomto širším kontextu.

Jedna z věcí, kterou můžete a nemusíte jako uživatel Greenie oproti Kubuntu zaregistrovat, je dodatečná instalace Microsoft písem. Ta probíhá v příkazové řádce, písma se stahují ze SourceForge a kupříkladu u mě v dané době tento proces musel proběhnout asi pětkrát, než se písma stáhla všechna (spojení SourceForge neustále padalo, za což Greenie samozřejmě nemůže).



Autor: David Ježek Greenie Linux 20.04 – potíže se SourceForge

Já osobně na svém stroji pozoruji i v Greenie obvyklé drobné bolístky KDE, které jsou týmem kolem KDE postupně s každou další verzí Plasmy odstraňovány. GTK aplikace tudíž vypadají v 5.18 již lépe (zde mi jde zejména o GIMP), velkým kladem je rozhodně čitelnost ikon v lištách LibreOffice se vzhledem Breeze-dark (to byla ještě před pár měsíci opravdu katastrofa).

Že se GwenView občas spouští asi tak půl minuty, jsem si už pomalu zvykl, že občas GIMP spadne, také (zejména je to četnější po doinstalování nějakých plug-inů, podezřívám mj. G'MIC, ale jistotu nemám). S tím těžko něco nadělá jediný tvůrce Greenie či těch pár lidí kolem Kubuntu (dělo se mi to i v openSUSE).

Zkrátka když z výčtu záporů odečtu to, co padá buď na bedra Kubuntu, nebo na bedra KDE, pak seznam klesne na 0 položek. Pojďme na klady.



Autor: David Ježek Greenie Linux 20.04 – Grub Customizer

Kladně hodnotím, že autor začlenil Synaptic (občas je tou nejjednodušší cestou, jak se dobrat některých dílčích balíčků). Subjektivně mi vyhovuje velké tlačítko minimalizace všech oken vpravo dole v liště (na mých screenshotech s lištou vlevo samozřejmě vlevo dole). Grub Customizer je prima malý nástroj pro nápravu jedné velké nelogičnosti: osobně mám (souhrou okolností) úložiště v základní desce připojena tak, že sda je 2TB Ext4 odkladiště dat, sdb je SSD s Windows 10, sdc pak primární SSD pro Linux, plus k tomu optická mechanika ve čtvrtém a posledním SATA konektoru mé desky.

Instalátor Kubuntu / Greenie se netáže a Grub zkrátka umístí na sda, což znamená, že po restartu můj natvrdo nastavený boot na Linux SSD nemá kde vzít informace, odkud načítat. Stačí ručně nastartovat ze sda a v Grub Customizeru nechat zapsat grub na sdc a je vyřešeno. Může to vypadat jako ptákovina či neschopnost uživatele, ale já jsem za Grub Customizer v Greenie rád, protože jde o nejrychlejší a bezbolestné řešení problému.

Dále pak mezi změnami oproti Kubuntu mohou potěšit aktualizované (opravené) klávesové zkratky. A fanoušky elektronických knih jistě potěší Calibre, psavce pak FocusWriter (zkuste mu minimálně pro psaní tvůrčích textů dát šanci). Určitou nevýhodou Calibre může být, že na něj směřují některé výchozí asociace typů souborů – já osobně bych preferoval, aby výchozí aplikací pro otevírání PDF byl Okular, nikoli Calibre. Nicméně priorita asociací přípon v KDE a její rozbíjení nově instalovanými programy, to by vydalo na samostatný článek.

Pár otázek na Stanislava Hofereka

Můžeš specifikovat, jaké aplikace jsi oproti Kubuntu přidal (a proč)?

Calibre a Focuswriter – knihy. Vo Focuswriteri sa perfektne píše text bez rušenia.

a – knihy. Vo Focuswriteri sa perfektne píše text bez rušenia. GIMP , Kolourpaint – grafika, úprava fotiek. Taktiež výborné pre ľudí, čo riešia nejaké blogy a upravujú pre to obrázky. Ja osobne používam často na tvorbu obálok pre knihy.

, – grafika, úprava fotiek. Taktiež výborné pre ľudí, čo riešia nejaké blogy a upravujú pre to obrázky. Ja osobne používam často na tvorbu obálok pre knihy. Grub Customizer – veľa ľudí bude používať Greenie v dualboote s Windows.

– veľa ľudí bude používať Greenie v dualboote s Windows. Windows aplikácie – priamo na obraze sú aj nástroje pre Windows, napríklad na skontrolovanie MD5 súčtov či vytvorenie USB kľúča z ISO obrazu. málokto to vie a zabudol som spomenúť, že je to tam v Greenie pravidelne pridávané. Takže aj ten, kto nemá internet, môže pripraviť čokoľvek potrebuje.

Co jsou ta specifika Greenie „pod kapotou“?

V tomto vydaní som v podstate nič pod kapotu nepridával. Pár písiem, klávesových skratiek a spol nepotrebuje veľké zmienenie. Vlastné ovládacie centrum som nepridával.

Proč to stále děláš?

Páči sa mi, že na Slovensku vzniká niečo. Ak je veľa hejterov a málo tvorcov, tak sa ďaleko nedostaneme. Rád by som privítal nejakú „konkurenciu“. Zároveň sa mi páči, že môžem takto pomôcť úplne obyčajným používateľom. S Greenie je pred i po inštalácii podstatne menej roboty ako napríklad s Debianom alebo Archom. Používať to vie hocikto. Len ma štve, ako veľmi hlúpo je urobené nové Ubuntu a že niektoré hlúposti nemám ako napraviť.

Tušíš, kolik je uživatelů Greenie?

Neviem, koľko má Greenie používateľov. Dá sa to zistiť cez množstvo stiahnutí. Predpokladám, že 1/20 stiahnutí sú reálny používatelia. To by bolo veľmi fajn. Ale môže to byť aj 1/40 stiahnutí.

Pozn.: aktuálně (11.6.2020 odpoledne) má Greenie 20.04 necelých 1200 stažení.

Proč přechod na KDE? Vím žes to psal na SF, ale chceš nějak rozšířit toto: „Greenie je tak len čiastočná náprava omylov a otvorene veľmi hlúpych rozhodnutí.“?

MATE neustále padá v 20.04, má príšerne urobené písma, takže na mojom rozlíšení 1600×900 je to len veľmi slabo použiteľné. MATE tiež postupne zastaráva, zatiaľ čo KDE ide dopredu. Ani jedno z týchto prostredí nie je ideál. Uvažoval som aj nad Cinnamon, ale s tým by bolo veľmi veľa práce a na to nemám nervy. Opraviť niečo na nainštalovanom systéme a pri tvorbe ISO obrazu je veľký rozdiel.

Plány do budoucna

Momentálne žiadne veľké plány. Ale rád by som robil 20.04.1 atď. Mám pár nápadov.

Říká se, že Greenie je jakési parazitování na Ubuntu, něco, co vlastně z drtivé většiny není tvým dílem. Co na to říkáš?

Greenie je a vždy bolo upravené Ubuntu. Znamená to, že rád všade nechám informáciu, že je to upravené Ubuntu. Po pravde je pre mňa málo zaujímavé, či niekto považuje či nepovažuje Greenie za samostatnú distribúciu. Úlohou je rozšíriť Linux, umožniť používateľom, aby si systém vyskúšali. Či je Greenie z 99% alebo 99.9% Ubuntu, je jedno. Komunita, stojaca za Ubuntu, ako i samotný Canonical si zasluhujú veľkú vďaku. Neznamená to však, že s úplne všetkým súhlasím. Inak by som to nazval SK/CZ Ubuntu.

V svojej podstate je to upravené Ubuntu tak, aby s tým nikto nemusel nič robiť po inštalácii, aj keď samozrejme môže. Nemá zmysel, aby sa Ubuntu zameralo na náš, malý región. Kým v Španielsku je lokálnych systémov na báze Ubuntu neúrekom a spolupracujú, na Slovensku je len jeden systém. Rád by som videl prácu niekoho z SK/CZ, kto má na to viac času a rád by som pomohol s tvorbou.

Chceš něco dodat?

Zaujímavá otázka by mohla byť na to, či je Greenie 20.04 lepšie ako 18.04. Odpovedám, že 18.04 je podľa mňa lepšie Ubuntu a teda je aj Greenie 18.04 šikovnejšie a rýchlejšie. Taktiež menej náročné na HW. Ak by si sa spýtal na 22.04, tak som zvedavý, s čím Ubuntu prijde. 20.04 ma veľmi sklamalo a najviac sa mi páčili staršie verzie, kde sa dalo viac vecí meniť a na CD sa dal vložiť plnohodnotný systém.

Závěrečný komentář

Vždy když někde zmíním Greenie, případně narazím na nějakou starší diskusi, často se opakuje stejný motiv: jaký smysl má vzít de facto nezměněné Ubuntu, přidat tomu pár drobností a vydávat to za vlastní systém pod jiným jménem. Z těch komentářů jakoby vyznívalo, že Greenie je nějakým parazitováním na práci někoho jiného, tedy konkrétně Canonicalu. Nebo že změny jsou tak malé, že by stačilo je přidat jinou formou (repozitářem, skriptem) přímo do Ubuntu. Tedy že jde dokonce o ještě o něco míň než někdejší vydání Mandrivy CZ od Ivana Bíbra (a spol), která doprovázela skvělá knížka a která rozhodně neměnila jméno mateřské distribuce. Tyto hlasy nejspíš Greenie 20.04 neutlumí, když na většině míst ponechává původní identifikaci Kubuntu 20.04 (z důvodu uvedeného výše).

Stanislav Hoferek se k tomu vyjádřil již výše, já jen doplním pár vět za sebe. Pro mě osobně představuje Greenie 20.04 ještě o trošku příjemnější uživatelskou zkušenost než Kubuntu 20.04, protože autor vyladil pár z těch malých bolístek, které s Kubuntu já osobně mám. Býti například amatérským tvůrcem e-booků, moje nadšení by nejspíš bylo ještě větší.

Takto si dovolím vyslovit svůj názor, že tato úprava Kubuntu 20.04 je fajn a díky tomu, že repozitáře jsou zkrátka Kubuntí/Ubuntí, stojí pod vším důvěrně známé základy systému. Jo a pozadí plochy se mi tentokrát asi trefilo do vkusu, ani po 10 dnech jsem nepocítil potřebu jej vyměnit (což obvykle činím výrazně rychleji). A obecně Kubuntu 20.04 bylo fajn už od beta verze, na níž jsem před několika měsíci přešel.

Každopádně sdělení, které možná lze nalézt v poznámkách ke Greenie 20.04 je také toto: pokud používáte Greenie 18.04, pak jej klidně používejte dále. Díky balíkům HWE vám poběží bez problémů i na nových strojích, MATE v 18.04 funguje lépe (to je i moje osobní zkušenost, po Kubuntu 20.04 jsem zkoušel používat právě i Ubuntu MATE 20.04 a ne, nešlo to) a v neposlední řadě má Ubuntu 18.04 podporu i pro nadcházející roky jistou. A uvidíme, jaké bude Ubuntu MATE 22.04, případně Greenie Linux 22.04. Záleží, zdali vám více vyhovuje GTK desktop či GTK aplikace, než KDE Plasma a její či obecně Qt aplikace (kam třeba nově řadíme i tradičně GTK-čkový Audacious).