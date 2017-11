 »   »  Nepoužívejte doménu .io pro produkci, varuje šéf jedné ze služeb

Doména prvního řádu .io je velmi oblíbenou mezi lidmi z IT branže, protože připomíná zkratku pro input/output. Proto ji najdeme zejména u mnoha různých startupů, komunitních projektů nebo open-source nástrojů. Je prostě lepší mít za svou novou parádní doménou pro projekt .io než tam mít klasické a ohrané .com.

Tommaso Barbugli ze služby Stream.io ale veřejně varuje: nepoužívejte doménu .io pro produkci. Podle jeho slov je doména nestabilní, nelze se na její provoz spolehnout a navíc její provozovatel není k zastižení, nekomunikuje a problémy řeší velmi pomalu. To vše vedlo k tomu, že Stream změnil přístup a pořídil si záložní doménu v .com.

Výpadek 20. září

Poslední kapkou byl výpadek z 20. září, kdy služba zdánlivě náhodně některým uživatelům odmítala fungovat. Monitorovací systém začal hlásit chyby a technici začali zkoumat, co se děje. Ukázalo se, že dva ze šesti autoritativních serverů pro doménu .io vrací pro getstream.io odpověď NXDOMAIN.

Taková odpověď znamená, že všechno funguje normálně, ale daná doména prostě neexistuje. Třetina uživatelů, která náhodou dostala odpověď od chybných serverů, se tak ke službě nedostala. Co víc, jde o platnou odpověď od funkčního serveru (při chybě se vrací SERVFAIL), která je rekurzivním resolverem nakešována. Nestačí to tedy zkusit znovu, rekurzor si odpověď nějakou dobu pamatuje a znovu se autoritativních serverů neptá.

Když se firma snažila kontaktovat provozovatele domény NIC.io, s hrůzou zjistila, že jediným komunikačním kanálem je telefon, který ale někdo v kanceláři zvedne jen mezi 7 a 12 hodinou od pondělí do pátku. Správce domény také nezveřejňuje žádné informace o tom, v jakém stavu doména je a zda všechno funguje.

Nezbylo než informaci zveřejnit a pak jen sedět a čekat, až někdo provoz domény obnoví. Technici prodloužili dobu TTL, aby bylo výpadků na straně uživatelů co nejméně. Žádný větší rozruch však výpadek nezpůsobil. Barbugli říká, že se to může samozřejmě stát komukoliv, ale kdyby to byl .com, začnou média po celém světě okamžitě vřít.

Výpadek nakonec trval téměř dvě hodiny. To může být velmi vážný problém pro službu, která vyžaduje neustálou dostupnost pro 200 milionů uživatelů. Můžete mít libovolně dobře postavený HA cluster, ale pokud je nedostupná doména, přes kterou k němu uživatelé přistupují, máte prostě smůlu.

Stát se to může, ale…

Zvykli jsme si už na to, že doména je věc, která prostě funguje. Mluvíme o ní poměrně málo a běžní uživatelé vlastně ani nemají ponětí o tom, že něco takového existuje. Přitom to v sobě ukrývá netriviální infrastrukturu, hromadu chytrých lidí a neustálý dohled. Tedy alespoň obvykle.

Výpadek se samozřejmě může stát komukoliv, ani ty největší a nejzodpovědnější registry nejsou neomylné a technika je prostě jen technika. Když může vypadnout síť Google pro střední Evropu, proč by nemohla selhat infrastruktura doménového registru.

V případě .io je spíš problém v tom, že nešlo o první podobný incident. Přibližně před rokem došlo k téměř totožnému výpadku, v létě byl člověk z Google schopen koupit si doménové jméno jednoho z autoritativních serverů a tím vlastně celou doménu .io ovládnout a server Hacker News je plný stížností na různé problémy.

Stream se rozhodl pořídit si záložní doménu v .com a upravit své aplikace tak, aby ji používaly. Stejný problém se samozřejmě může stát i v .com, ale jednak je nepravděpodobné, že dojde ke dvěma událostem souběžně, ale hlavně pozadí fungování největší světové TLD je známé a předvídatelné. O podobném výpadku by se provozovatel dozvěděl velmi rychle a pravděpodobně by ho rychle také opravil.

Historie domény .io

Zajímavá je také historie .io, která dokresluje celou situaci. Původně šlo o doménu pro Britské indickooceánské území, která vznikla v roce 1997. Nyní ji ale provozuje britská soukromá firma, která musí odvádět část příjmů britské vládě. Ta je má používat pro financování ostrovů na zmíněném území v oceánu.

Podobně je na tom řada jiných domén, které se staly populárními po celém světě. Například .tv generuje spoustu peněz pro obyvatele ostrova Tuvalu nebo známá .me významně přispívá do státní kasy v Černé Hoře (Montenegro). V případě .io je to ovšem jiné, protože britská vláda během studené války donutila původní obyvatele ostrovy opustit. Mají tedy svou doménu, ale nemají z ní vůbec nic.

Občas se bohužel stává, že doména změní svůj účel a provozovatele a její původní smysl se ztratí v komerčních zájmech. Podobně například společnost CentralNic provozuje domény .la (Laos) a .pw (Palau), které ale promuje jako Los Angeles a Professional Web.