 »   »  NetBSD 8.0 jako Xen server: instalace Windows a porovnání výkonu

Windows jako domU v režimu HVM

HVM, jako typ virtualizace je nejméně efektivní, protože se emuluje vše od Biosu přes procesor, no zkrátka vše. Ovšem má to jednu výhodu. Nepotřebujete žádnou podporu pro Xen. Proto také je to způsob, jak spustit systémy, které nedisponují modifikovaným kernelem domU.

Předpokladem pro následující postup je, že jste si (podle prvního dílu našeho miniseriálu o Xenu) nainstalovali NetBSD 8 jako dom0 se síťovou konektivitou pro virtuály.

Konfigurační soubor pro instalaci i spuštění Windows je téměř stejný. V obou případech používáme HVM loader jako zavaděč. Zajímavá je volba tablet, která umravňuje USB myš. Myš totiž ve VNC jinak poněkud chová divně a ukazatel myši ve virtuálu nesleduje správně pozici kurzoru.

Prázdný 50Gb image disku vytvoříme příkazem:

# cd /var/xen # dd if=/dev/zero of=windows.img bs=1m count=51200

Konfigurační soubor Windows bude vypadat následovně, v tomto případě je logicky u disku zvoleno pro instalaci fyzické CD/DVD. Pochopitelně, šlo by instalační disk přepsat na file image pomocí dd .

# vim /usr/pkg/etc/xen/windows.cfg name = "windows" memory = "2048" builder = 'hvm' vcpus=1 acpi=1 apic=1 vif = [ 'type=ioemu, mac=00:01:3e:11:9c:15, bridge=bridge0' ] disk = [ 'file:/var/xen/windows.img,hda,w', 'phy:cd0a,hdc:cdrom,r' ] usbdevice = 'tablet' # po instalaci zakomentuj nasledujici radek boot="d" # po instalaci odkomentuj nasledujci radek # boot="c" sdl=0 opengl=1 vnc=1 stdvga=0 soundhw='sb16' on_reboot = 'restart' on_crash = 'destroy'

Instalaci Windows spustíme pokynem:

# xl create /usr/pkg/etc/xen/windows.cfg Parsing config from /usr/pkg/etc/xen/windows.cfg

Následně se připojíme do grafiky pomocí VNC

# vncviewer :0

Po instalaci změníme boot="d" na boot="c" a máme vyhráno. Podle tabulek jsou Windows v HVM sice asi o čtvrtinu pomalejší než ve VirtualBoxu nebo VMWare. Nicméně s během Windows v Xenu není žádný problém, takže pokud nepotřebujete ďábelský výkon, můžete klidně provozovat Windows na Xenu.

Magické PVHVM

Konečně se dostáváme k tomu nejzajímavějšímu na Xenu. Co to je PVHVM? Je to HVM, tak jak jsme ho viděli u Windows, ovšem s PV drivery v jádru, které dokáží převzít od Xenu otěže a výrazně zrychlit běh. Dokonce tak výrazně, že to odporuje selské logice. Normální člověk by si řekl, OK mám paravirtualizaci, minimální režii, takže nejrychlejší. Pak mám HVM, tam je velká režie, je tam všechno emulované, bude to pomalé.

No a když emuluji a používám do toho PV drivery, tak to bude tak na půlce cesty. Omyl! V testech, které provádělo vícero zvědavců na internetu, jasně vyplývá, že HVM je relativně pomalé, PV je velmi rychlé, ale PVHVM je ďábelsky rychlé.