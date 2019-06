 »   »  NetBSD 8.1 je především zabezpečený a doladěný systém

Počkej si aspoň na .1

Už v dobách, kdy počítače používaly k běhu 4 MB RAM, procesory stěží předstihly 33 MHz a ještě k tomu softwarově emulovaly matematický koprocesor, napsal osvícený BSD guru Michael W. Lucas ve své knize Absolute FreeBSD jasný pokyn: Neinstalujte nikdy verzi operačního systému X.0, počkejte si na X.1, abyste neskončili jako pokusní králíci.

To jednoznačně platí o vydání NetBSD 8.0 a 8.1. Ačkoli desetinková verze nepřináší žádné průlomové novinky, je to vlastně jeden obrovský bug-fixing-patch. Přináší opravy nahlášených chyb, vylepšení ovladačů a zkrátka systém připravený pro produkční prostředí.

Distribuce NetBSD je pro administrátory, kteří mají především rádi věci pod kontrolou. Kdybych byl trochu neslušný, řekl bych, že to je control-freak-distro. Ti, kdo používají NetBSD, často kompilují balíky z frameworku PKGSRC (článek o tomto zajímavém nástroji je v přípravě), místo používání binárních balíků přes pkgin, a také často kompilují systém z verze stable.

Binární oprava 8.1 je jen pro část uživatelů, ostatní mají dávno opraveno. Abych situaci trošku lépe popsal, uvedu příklad. Když jsem nainstaloval 8.0 Beta, vše se zdálo být v pořádku. Když jsem přešel na 8.0, tak mě překvapilo, že mi Xen při restartu linuxového virtuálu restartoval celý Xenserver. Pochopitelně mě to jen málo potěšilo, ale při nakouknutí do bug listu jsem zjistil, že už je to ve zdrojáku několik dní opraveno. Za pár hodin jsem měl opraveno i já, ale stejně si myslím, že takováhle věc se do vydání neměla dostat. Prostě starý M. W. Lucas měl pravdu. Naopak, když si nainstalujete 8.1, tak máte dojem, že jste nastartovali dobře zajetý mercedes. Motor jen přede a stěrače stírají.

Opravy

Zranitelnost CPU nazvaná INTEL-SA-00233, která dovoluje nenápadným způsobem prolomit bezpečnost mikroarchitektury procesorů Intel, je opravena.

Zatímco v OpenBSD vypnuli simultaneous multithreading natvrdo, vývojáři z NetBSD dali svým uživatelům zjednodušenou možnost rozhodnout se. Do /etc/rc.conf prostě přidáte smtoff=YES a máte klid. Dále jsou opraveny různé chyby umožňující únik dat z kernelu na uživatelské úrovni.

Opravena je i chyba v Thread Local Storage (TLS), což je lokální datový prostor každého vlákna, které nesdílí stejný adresový prostor jako ostatní vlákna daného procesu.

Došlo ke zrychlení tmpfs. U tmpfs bylo v 8.0 pozorováno značné zpomalení, nyní opraveno. Drobné opravy zaznamenal starý dobrý sh . Opraven byl také reproducible build – kompilátor je už zase schopen zkompilovat systém úplně identicky.

Ovladače

Můžeme se těšit různým vylepšením v DRM/KMS. Přidali nám ovladač bwfm , který obsluhuje zařízení Broadcom FullMAC PCI a USB. Dále přibyl ovladač mfii pro SAS.

Vyšší verze

DHCP klient dhcpcd, který se v NetBSD používá ve výchozím stavu místo dhclient, poposkočil na verzi 7.2.2.