Root.cz  »  Linux  »  NetBSD experimentuje se sandboxingem, představen notebook KDE Slimbook VII

NetBSD experimentuje se sandboxingem, představen notebook KDE Slimbook VII

Filip Zatloukal
Dnes
Doba čtení: 3 minuty
přidejte názor

Sdílet

KDE Slimbook VII
Autor: Slimbook
Projekt NetBSD možná brzy získá nové funkce sandboxingu. Slimbook představil nový KDE Slimbook VII, notebook vytvořený k oslavě osmi let spolupráce s projektem KDE. Projekt postmarketOS sjednocuje svou dokumentaci.

NetBSD experimentuje se sandboxingem

Projekt NetBSD možná brzy získá nové funkce sandboxingu díky projektu Summer of Code. V sočasné době není pro NetBSD k dispozici žádná skutečná technika sandboxingu. Existuje chroot, který lze považovat za slabý sandbox, protože modifikuje kořenový adresář procesu, čímž účinně omezuje pohled procesu na souborový systém, ale nic jiného neizoluje, takže veškerá síťová komunikace, IPC a připojení uvnitř tohoto omezeného souborového systému jsou stejné jako v systému a jsou přístupná.

Již existují některé výzkumy týkající se implementace izolace na úrovni jádra v NetBSD pomocí nástrojů jako gaols, mult a netbsd-sandbox, ale tyto nástroje nebyly do NetBSD začleněny. Jiné operační systémy mají své vlastní způsoby izolace programů, FreeBSD má jails a Linux má namespaces. Cílem tohoto projektu je přinést do NetBSD nový způsob sandboxingu. Konkrétně chtějí vývojáři implementovat mechanismus podobný namespace v Linuxu.

NetBSD logoNetBSD logo

KDE Slimbook VII

Slimbook představil nový KDE Slimbook VII, notebook vytvořený k oslavě osmi let spolupráce s projektem KDE. Stroj je navržen pro uživatele KDE Plasma a optimalizovaný pro Linux. Notebook nabízí AMD Ryzen AI 9 365, integrovanou Radeon 880M, až 128 GB DDR5 RAM a až 8 TB NVMe PCIe 4.0 SSD. Má prémiové hliníkové šasi v modrošedé barvě.

Dominantou je 16" WQXGA displej (2560×1600, 16:10, 100% sRGB, 400 nitů, 165 Hz). Nechybí podsvícená klávesnice, dvojité chlazení a speciální klávesy pro přepínání výkonových režimů. Konektivita: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, dva USB-C (PD 3.0, 4K@60Hz), tři USB-A, HDMI. Notebook běží na KDE neon s prostředím Plasma. Cena startuje na 1 029 eurech (24900 korun). Slimbook nabízí slevu 70 eur k příležitosti výročí a uvedení modelu.

postmarketOS sjednocuje svou dokumentaci

Projekt postmarketOS vydal newsletter s přehledem pokroku dosaženého během měsíce října. Mezi klíčové změny patří nová verze uživatelského rozhraní Sxmo a nový sjednocený dokumentační portál. Dříve byla dokumentace rozptýlena na mnoha různých místech, jako je webová stránka projektu, wiki a různé repozitáře projektů. To ztěžovalo vyhledávání dokumentace a nebylo vždy jasné, které části dokumentace jsou aktuální a které ne.

Rady a znalosti přispěvatelů zůstanou na wiki. Dokumentace týkající se správy, zásad a procesů je nyní na nové webové stránce. Najdete tam také dokumentaci k projektům pod hlavičkou postmarketOS, jako je pmbootstrap nebo BPO, náš správce fronty sestavení. Mimo jiné také vývojáři  začali přidávat dokumentaci k balíčkům do pmaports a zdokumentovali, jak přispívat do nového repozitáře docs.postmarketos.org.

Mobilní telefon s postmarketOS trčí z tričkapostmarketOS

Raspberry Pi 500+ jako samostatná klávesnice

Nový Raspberry Pi 500+ s mechanickou klávesnicí lze díky projektu btferret používat také jako běžnou bluetooth klávesnici pro PC, notebook či tablet. Má to však několik limitů: Pi musí být zapnuté a plně nabootované do Linuxu (což zabere asi 20 sekund), nefunguje v BIOSu/GRUBu, přepínání mezi režimy není pohodlné a některé klávesy nejsou spolehlivé.

Latence stačí na psaní, ale ne na hraní. Jde spíš o zajímavou ukázku kreativních hacků komunity než důvod ke koupi. Pro nadšence je to ale příjemný bonus navíc.

Nově vydáno

Uri Herrera oznámil vydání Nitrux 5.0.0, významné aktualizace linuxové distribuce, která si klade za cíl být „přelomová svým designem“. Vyšlo Volumio 4.067, významná aktualizace jednoúčelové linuxové distribuce projektu založené na Debianu, navržená a vyladěná výhradně pro přehrávání hudby. Společnost Red Hat, Inc. vydala dvě aktualizované verze Red Hat Enterprise Linux (RHEL) – 10.1, první bodovou verzi nejnovější stabilní distribuce, a 9.7, aktualizovanou verzi starší větve RHEL 9.x. Pawel Pijanowski oznámil vydání SparkyLinux 8.1, nejnovější stabilní verze sady linuxových distribucí založených na Debianu 13.

Nitrux 5.0.0Nitrux 5.0.0
Seriál: Distribuční věstník
Přečtěte si všechny díly seriálu Distribuční věstník nebo sledujte jeho RSS
Neutrální ikona do widgetu na odběr článků ze seriálů

Zajímá vás toto téma? Chcete se o něm dozvědět víc?

Objednejte si upozornění na nově vydané články do vašeho mailu. Žádný článek vám tak neuteče.


Vstoupit do diskuse

Autor článku

Filip Zatloukal

Filip Zatloukal

Filip Zatloukal vystudoval automatizaci na Univerzitě Tomáše Bati a už od studií se zajímá o vše kolem svobodného softwaru. Vždycky ho zajímaly technologie a žurnalistika, tak se rozhodl tyto dvě vášně skloubit dohromady.

Témata:

Dále u nás najdete

Startupy popisují byrokratické peklo v EU

Tvrdili mi, že nebudu chodit, říká kadeřník Tomáš Arsov

Finfluenceři radí na sítích s financemi. Kde se vzali?

Generace bez osmiček. Lidem přestávají růst zuby moudrosti

Tipnete si, kdo má nejvíc výdejních míst a boxů v Česku?

V pondělí bude státní svátek. S nákupy to moc složité nebude

Množství údajů dle nařízení vlády k JMHZ mnohé překvapí

Kaufland začal vyrábět vlastní gothaj s velkým množstvím masa

Tepovač si koupil kvůli synovi a dnes čistí po celé Praze

Zákazník má vždy pravdu. Opravdu?

Pozor na ClickFix, tento malware skoro nic nezastaví

Black Friday pod lupou: jak vznikl, jak se zvrhl a jak ho hlídá zákon?

Při jakých příjmech se OSVČ vyplatí paušální daň?

Centrální banka koupila bitcoin a další aktiva za milion dolarů

Léky na hubnutí předepíšou i praktici, stojí 130 korun na den

Přes mobil žloutenku spíš nechytnete, z tyče v tramvaji ano

Na oční bychom měli jít nejpozději ve čtyřiceti

V dětství přihlížela domácímu násilí, teď se cítí bezpečně

Prevence rakoviny slinivky odhalila už tři nádory

Tenhle cvik vám přinese rychlou úlevu při bolesti beder