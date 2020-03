 »   »  Netflix a YouTube snižují kvalitu videa v Evropě, vychází LMDE 4

Nvidia má svůj raytracing. Microsoft má svoje DirectX 12. A Sony i Microsoft v příští generaci herních konzolí Xbox Series X a Playstation 5 použijí GPU od AMD. Z toho vyplývá jediné možné: DirectX 12 Ultimate je tu proto, aby do světa DirectX implementovalo podporu raytracingu. Ultimate ale přináší i pár dalších optimalizačních technologií.

Dalším, kdo snižuje datové přenosy, je samozřejmě YouTube . Zde se celkem logicky s ohledem na velikost katalogu a rozličnost typu nahraných médií nedá očekávat, že by Gogle vše překódoval, takže YouTube mění své chování následovně: po potřebnou dobu bude výchozí kvalitou videa, kterou YouTube divákovi v Evropě nabídne, jen 480p. Divák ale bude mít zachovánu možnost přepnout na vyšší kvalitu.

Netflix požadavku vyhověl tím, že v Evropě dočasně na příštích 30 dnů snižuje datový tok videí, průměrně to odhaduje na –25 %. Celkem logicky Netflix nevolí pokles na SD rozlišení. Za prvé primárně staví na tom, že poskytuje FullHD, resp. UltraHD kvalitu včetně podpory HDR. A za druhé, kodeky jako x264 či dokonce x265 nejsou v nižších rozlišeních tak efektivní jako v HD a vyšších. V poměru kvality videa a velikosti dat tak nemusí setrvání na HD představovat problém.

Riziko výrazného dopadu na polovodičový průmysl odhaduje na 80 % v letošním roce, o před pandemií očekávaném 2% růstu si tak nejspíš můžeme nechat jen zdát, spíše to vypadá dle jednoho ze scénářů (s pravděpodobností 54 %) na 6% meziroční pokles. Finanční dopad by mohl být na úrovni téměř 26 miliard USD. Rovnice ale pořád obsahuje příliš mnoho proměnných.

Facebook a Google jednají s vládou USA o použití lokalizace uživatelů kvůli COVID-19

Dle Washington Post vyjednává americká vláda s předními IT korporacemi, které mají k dispozici přístup k lokalizaci uživatelů svých produktů služeb, aby tato data poskytovaly pro využití v boji s COVID-19. Tato data by předtím byla patřičně anonymizována a agregována, nešlo by tak o přímé sledování konkrétních osob, ale o obecnější analýzy šíření infekce a vyhodnocování rizik. Jak Facebook, tak Google tato jednání s vládou potvrdily. Projekt je ale prý v raném stádiu. Google se stále nerozhodl, zdali se jej zúčastní. Facebook již pomáhá vědcům a neziskovkám v mnoha zemích ve tvorbě map sloužících k prevenci šíření viru.

Linux Mint Debian Edition 4 je venku

Čtvrté vydání Mintu postaveného přímo na Debianu (nikoli Ubuntu) je na světě. Základem distribuce je Debian 10 Buster, což spolu s dalšími vylepšeními pro Mint v této verzi LMDE4 znamená podporu UEFI SecureBoot, automated partitioning pro LVM, podporu NVMe, podporu Btrfs subvolumes a šifrování celého disku (šifrování domovského adresáře také umí) atd.

Oproti holému Debianu přidává tento LMDE4 automatizovanou instalaci ovladače Nvidia či aktualizací mikrokódu CPU a balíčků firmwarů. Další vylepšení kopírují mnohé, co přinesl standardní Linux Mint 19.3 v závěru loňského roku.