 »   »  Netflix nasazuje AV1, Debian dostane Unity8

Simplicity Linux 20.1 s verzí pro hry

Kdo nemá rád systemd ale může Debian, toho jistě potěší nová verze distribuce Simplicity Linux 20.1. Ta je založena na distribuci Buster Dog, která je založena na Debianu, který je … pardon. Simplicity používá jako své desktopové prostředí Cinnamon a novinkou je, že systém má předinstalované PulseAudio oproti dříve obvyklému používání pouze ALSA, neb tímto tvůrci řeší problémy s některými novějšími aplikacemi.

Simplicity přišla na svět ve třech variantách: Mini, Desktop a Gaming – tentokrát tvůrci vynechali tradiční verzi X, která nastiňovala některé věci zvažované pro vydání příští. Každopádně varianta Mini je velmi lehká, obsahuje minimum předinstalovaných aplikací, více se spoléhá na cloudový software/služby. Verze Desktop obsahuje například Chrome, LibreOffice, Claws Mail, GIMP či VLC a spoustu dalšího softwaru lze doinstalovat skrze Synaptic. Verze Gaming pak přichází jako náhrada za verzi X, mimo jiné pak nabízí Steam, Blacknut Cloud Gaming či OBS.

Netflix zkušebně nasazuje AV1 na Androidu, místo VP9

Máme rok 2020 a s ním mají na trh přicházet jak hardwarové implementace video formátu AV1, tak jeho použití ve službách. Jedním z těch, kdo hodně tlačí na vývoj, je samozřejmě Netflix, pro nějž to znamená osvobození od licenčních poplatků za kodeky rodiny MPEG, resp. snížení datových toků, čímž zase ušetří nejen náklady na infrastrukturu a provoz, ale také datové linky.

Na mobilních zařízeních s Androidem tak nyní Netflix spouští pilotní nasazení formátu AV1, přičemž v této souvislosti zaznívá zmínka, že oproti VP9 (dosavadní nejlepší otevřený formát) přináší o 20 % vyšší efektivitu. Netflix vedle VP9 samozřejmě používá i H.264 a H.265 (to zejména pro 4k HDR) zkrátka proto, že mu zatím nic jiného nezbývá. AV1 nasazuje na streamy pro mobily, a to jen u vybraných titulů. Je tedy zjevné, že probíhá nadále určitá testovací fáze. Použitým softwarem v aplikaci Netflixu je open-source dekodér dav1d, na kterém se podílí jak lidé z VLC, tak FFmpeg, vše sponzorováno samotnou aliancí AOMedia.

Připomeňme v této souvislosti, že na CESu 2020 před měsícem se mnohé firmy netajily tím, že některé jejich letošní TV budou podporovat dekódování formátu AV1 až do 8k na YouTube, konkrétně třeba Samsung a LG. Připomeňme dále, že MediaTek představil ARM SoC s podporou AV1 a tak letos čeká tento formát opravdu velké entrée.

64jádrový Threadripper 3990X proti FX-9590 a 16 let starému Pentiu 4

Někdy je zábavné číst si i poměrně nesmyslné srovnávací testy. To, co změřil Phoronix, se do této kategorie nepochybně řadí, neboť postavil 64 CPU jader a 128 HT vláken nového überprocesoru Threadripper 3990X proti legendárnímu osmijádru AMD FX-9590, které ve své době uchvátilo svět brutálním 220W TDP (dnes by tato hodnota nechala všechny v klidu). No a aby to bylo dokonalé, přihodil také Pentium 4 a Celeron z doby, kdy Apple byla jen ta vzmáhající se firma, co vyrábí iPody.

Výsledky jsou samozřejmě výrazně ve prospěch nového procesoru, ač leckde je vidět, že hardwarový pokrok, pokud není podpořen pokrokem v softwaru, nemusí být maximálně možně překlopen v nárůst aplikačního výkonu. Každopádně článek doporučuji.

Palit představil pasivně chlazenou GeForce GTX 1650 KalmX

Je to sice GeForce s jejími uzavřenými ovladači a nepoužitelnou podporou v nouveau, ale díky zcela pasivnímu chlazení u relativně slušně výkonné karty může leckoho zaujmout. Palit (a jeho souputnická značka Gainward) je tradičně znám řadou KalmX, v rámcí níž uvádí na trh karty bez ventilátoru. Nový model GeForce GTX 1650 KalmX samozřejmě využívá referenčních parametrů dávajících mu nízké TDP 75 W (karta nevyžaduje přídavné napájení). Z konektorů na záslepku však vyvedl „už jen“ HDMI 2.0b + 2× DisplayPort 1.4a – v případě jiných tak budou potřeba adaptéry.

Debian dostane balíček s Unity8

Díky práci několika lidí, kteří to s Unity nevzdali, míří do Debianu příslušný balíček zprovozňující tento desktop. Canonical začal zavírat vrátka nad Unity a Mirem před třemi roky, avšakv průběhu let, kdy Unity bylo hlavním desktopem v Ubuntu, si získalo popularitu. Momentálně projekt spravuje UBports. Podrobnosti shrnuje Mike Gabriel na svém blogu.