 »   »  nftables: správa tabulek, řetězců a pravidel s utilitou nft

# nft delete table inet filter

Podobně pro vysypání všech řetězců a pravidel z tabulky použijeme příkaz flush :

# nft flush table inet filter

Řetězce

Smyslem řetězců (chain) je držet pravidla. Na rozdíl od iptables v nftables opět nejsou žádné vestavěné řetězce. Pokud je tedy nedefinujeme a nepověsíme na správné místo v síťovém stacku (hook), pak do nich nepoteče žádný provoz.

Řetězce mají dva typy: base a regular. Ty první fungují jako vstupní body a jsou zavěšeny do zmíněných bodů ve stacku. Tudy vtéká provoz do vámi definovaného prostředí řetězců a pravidel. Druhý typ řetězců pak není přímo nikam napojen a slouží k přesměrování provozu z jiných řetězců. To se hodí při rozsáhlejším firewallu, kde můžete provoz podle pravidel směrovat do řetězců obsahující určitou podskupinu dalších pravidel. Tohle ostatně znáte už z iptables.

Běžný řetězec (regular)

Začneme vytvořením běžného řetězce, protože ten je jednodušší a přímočařejší. V naší tabulce filter si vytvoříme řetězec, který budeme mít v plánu používat pro pravidla týkající se webu.

# nft add chain inet filter webfilter # nft list table inet filter table inet filter { chain webfilter { } }

Už známým příkazem jsme si rovnou zobrazili obsah tabulky filter a vidíme v ní založený prázdný řetězec s názvem webfilter. Jak již bylo řečeno, takový řetězec se nebude na filtrování sám o sobě podílet, protože do něj nepotečou žádná data. K tomu potřebujeme založit nejméně jeden řetězec s hookem.

Řetězec s hookem (base)

Každý takový řetězec musí mít jeden ze tří typů: filter, route či nat. Nejběžnějším typem je samozřejmě filter, který nás dnes bude také zajímat. Route vyvolá vyhledání cesty pro odbavení paketu a umožňuje například implementovat selektory pro policy routing. Typ nat pak zpracovává jen první paket nového spojení a umožňuje definovat pravidla pro překlad adres pomocí dat z Connection Trackingu.

Náš řetězec musí mít také definován hook, tedy bod v síťovém stacku, ze kterého do něj odkloníme datový tok. Pro rodinu IP protokolů (tedy tabulky ip, ip6 či inet) je možné použít hooky: prerouting, input, forward, output či postrouting.

Poslední vlastností při definici řetězce je priorita. Ta určuje, v jaké fázi zpracování paketu se budou posuzovat pravidla v daném řetězci. Priorita může být kladná i záporná a síťový stack má definovanou řadu výchozích priorit podle stupně zpracování. Nás ovšem bude zajímat, že pokud existuje více řetězců se stejným hookem a různou prioritou, budou pakety postupně procházet všemi těmito hooky, pokud nebudou zamítnuty. Výchozí prioritou pro filtrování paketů je 0.

S těmito informacemi tedy můžeme vytvořit svůj první řetězec, který zavěsíme na input. Budeme v něm tedy filtrovat příchozí provoz a nazveme si ho inputchain. Všimněte si, že část s definicí hooku musíme vložit do apostrofů, aby nám závorky nezačal interpretovat shell.

# nft add chain inet filter inputchain '{ type filter hook input priority 0; }' # nft list table inet filter table inet filter { chain webfilter { } chain inputchain { type filter hook input priority 0; policy accept; } }

Stejně jako u iptables má i tady řetězec svou výchozí politiku (policy), která určuje, co se stane s paketem, pokud nevyhoví žádnému pravidlu. Výchozí stav je accept, tedy propustit. Pokud chceme neznámý provoz naopak zahazovat, můžeme politiku snadno přepnout:

# nft chain inet filter inputchain '{ policy drop ; }'

Opět máme kdykoliv možnost obsah řetězce vypláchnout nebo celý řetězec smazat:

# nft flush chain inet filter inputchain # nft delete chain inet filter inputchain

Pravidla

Pravidla jsou výrazy popisující vlastnosti zkoumaného paketu. Jádro paket porovná s vlastnostmi uvedenými v daném pravidle a pokud odpovídají, provede definované akce. Pravidla jsou organizována v řetězcích.

Pravidly se budeme podrobně zabývat v příštím článku, teď jen jeden konkrétní příklad. Řekněme, že v našem vstupním řetězci chceme povolit porty pro SSH (TCP/22) a HTTPS (TCP/443). Jelikož jsme si výchozí politiku nastavili na drop, musíme teď explicitně tyto porty povolit. Můžeme je označit čísly nebo názvem služby podle databáze v /etc/services .

# nft add rule inet filter inputchain tcp dport { ssh, https } accept

Vytvořili jsme nové pravidlo v tabulce filter a řetězci inputchain, které se uplatňuje na TCP pakety s daným cílovým portem. Pro ten jsme vytvořili nepojmenovaný seznam a vložili do něj dvě položky. Pokud tomuto pravidlu paket vyhoví, je propuštěn.

Můžeme se opět podívat na současný stav našeho firewallu:

# nft list table inet filter table inet filter { chain webfilter { } chain inputchain { type filter hook input priority 0; policy drop; tcp dport { ssh, https } accept } }

Uložení a obnovení stavu

Všechny takto vytvořené objekty jsou pouze v paměti jádra a nepřežijí restart. Pro perzistentní konfiguraci je potřeba stav uložit do souboru, odkud může být při příštím startu načten. V prostředích se systemd se o to automaticky stará služba nftables.service , která při startu hledá konfiguraci v /etc/nftables.conf .

Pro uložení stavu stačí vypsat celou konfiguraci všech tabulek a zapsat ji do souboru. Uloží se tam nám známý výpis situace, který jsme si už několikrát v článku ukazovali:

# nft list ruleset > /etc/nftables.conf

Poté můžeme cvičně celý obsah nftables vypláchnout a znovu načíst ze souboru:

# nft flush ruleset # nft -f /etc/nftables.conf

Příště

V následujícím článku se budeme podrobně zabývat pravidly. Ukážeme si, jak přidávat pravidla na určité pozice, co vše můžeme na paketech zkoumat a navrhneme skutečnou podobu minimálního firewallu, který by bylo možné použít na serveru.