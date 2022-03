Nintendo Switch: ohlédnutí po dvou letech aneb co si můžete zahrát

Budu to muset zopakovat – rozhodně nejsem hráč prémiových titulů a mé osobní porovnání s žebříčkem nejprodávanějších her a těch, které jsem pořídil já, je prakticky bez průniků. Když jsem procházel Top 20 nejprodávanějších a Top 20 nejhranějších her za rok 2021, nemám ani jeden průnik. Pokud si myslíte, že to dá fušku, tak vám mohu zodpovědně říci, že ne. Mám ve Switchi více než 50 her.

Hrajeme u nás doma prostě asi něco jiného. Ani kategorie tzv. Indie her na tom není lépe. Nicméně tituly jsem řádně prověřil a mám s nimi zkušenost. Obvykle nakupuji hry v různých akcích v ceně několika eur. Zároveň také hraju hry, které jsou zdarma ke stažení a platí se až v nich při nákupu herního obsahu. Je to klasický model.

Poznámka: Chcete-li vidět, jak nějaká konkrétní hra doopravdy vypadá, doporučuji jít na YouTube, do vyhledávání zadat jméno hry a připojit obligátní „Nintendo Switch gameplay“ a prakticky ihned vidíte, s čím budete mít co do činění.

Závodíme

Kategorii her závodních u nás doma zastupuje především hra Asphalt Legends 9. Jedná se o klasickou arkádovou závodní hru s mnoha módy hraní. Hraje se buď v módu kariéry, ale nabízí i hru až 4 hráčů zároveň. Pro fanoušky závodních her nutnost. Ke stažení zdarma. Ve hře můžete dokupovat herní měnu a vylepšovací balíčky s auty a součástkami pro ně. Ale za dva roky jsem to neudělal tj. nic jsem nekupoval. Ani hra není v tomhle nějaká agresivní, že by mi pořád podsouvala, že mám zaplatit a že mi to půjde lépe. V kariérním módu si budujete svou garáž a máte v ní rozličná auta.

Za herní měnu si můžete (spíše musíte) vylepšovat auta a pokud se vám daří, můžete se účastnit závodu, které vám přinášejí více peněz. Je zde však i mód kdy jezdíte za účelem plnění specifických úkolů a pak máte možnost získat vylepšení aut. K dispozici je několik lokací (jako např. Skotsko, Čína, Egypt, USA. Japonsko, Itálie, Karibik) a přibývají další. Můžete závodit i s živými hráči online. Navíc není hra čistě a jen specificky dostupná pro Nintendo Switch, můžete hrát na mobilu a tabletu či ve Windows. Vypadá a hraje se velmi dobře.

Každé dítě osmdesátých a devadesátých let minulého století, které hrálo závodní hry, si pamatuje herní legendu Need For Speed. Jak tady zazní několikrát, Nintendo se rádo veze na retro vlně. Proto existuje i verze pro Nintendo Switch. Ve velkém stylu je k dispozici titul Need for Speed Hot Pursuit Remastered. Je to původně hra z roku 2010, která je remakem Need for Speed III: Hot Pursuit z roku 1998.

Na tuhle hru jsem se velmi těšil, patří prostě k mému pařanskému mládí a pro konzolu je jak dělaná. Graficky je hra vyvedena velmi dobře. Nabízí hodně módů hry, jako je kariéra nebo jen čisté závodění. Ale nemůže ji hrát více hráčů na jedné konzoli, jen můžete jezdit online závody. Hra je také více profilována jako simulátor, v přímém srovnání s Asphalt 9 ji vnímám jako hru pro „pokročilejší“ hráče.

Jestli se ptáte, zda existuje nějaká závodní hra, která je natolik specifická, graficky zajímavě vyvedená a zábavná, měl bych pro vás jeden tip. Závodí se v ní poměrně dost, ale není to nic pro začátečníky. Chce to nějaký čas, abyste hru alespoň solidně zvládli. Tou zmiňovanou hrou je Lonely Mountains: Downhill. Vytvořili ji vývojáři v Německu a byla financována i skrz kampaň na Kickstarteru. Cíl je prostý. Máte k dispozici kolo, kopec a máte se z něj dostat do cíle. Na kopci můžete dělat vše. Hra totiž nemá nějak stanovenou trasu, pokud vám to implementovaný fyzikální model dovolí, můžete jet kudy chcete, skákat z kamene na kámen. Kdo bude v cíli nejdříve, vyhrál.

Ve hře není vůbec žádná hudba a grafika je vytvořena s využitím polygonů. I tak je ta grafika skvělá. Hra vás po prvním hraní „vcucne“ a nepustí. Pokud nemáte Nintendo Switch, můžete ji hrát na Xboxu, PS4 nebo na Steamu. Jak hra vypadá můžete vidět na YouTube u uživatele Sandbox Explorer. Jestli chcete vidět více, hledejte dál. Najdete i videa se světovým rekordem, ale nenechte se jimi odradit. K těm časům, které tam uvidíte, se ani zdaleka nepřiblížíte! Nicméně se můžete učit, jaké cestičky a zkratky se dají použít. Hra má už dvě rozšíření, jedno placené a jedno zdarma. To kdybyste neměli dost základní sady. Samozřejmě posbírala mnoho různých ocenění.

Pokud jste zaměřeni na dvě motorizovaná kola, můžu doporučit hru Moto GP, konkrétně mám vydání z roku 2019. Je to poměrně věrná simulace motorek, je i poměrně těžká, ale dá se to zvládnout. V zásadě můžete jezdit rychlé závody nebo kariéru a našince potěší přítomnost „domácího“ brněnského okruhu.

Navíc si můžete mnoho prvků ve hře upravit – můžete si navrhnout vlastní helmu, číslo a upravit si obrázky na motocyklu a kombinéze. Nebo můžete využít již hotových prvků a různě je přebarvovat, udělat ze sebe vysokého bělocha nebo třeba zrzka. Pokud budete jezdit sami, máte možnost se bavit, jak dlouho chcete. Online závody už mi nefungují, přece jenom je hra už starší a MotoGP 2021 byla vydána v dubnu 2021. Předpokládám, že tam se přesunuli všichni hráči.

Pak už jen pár slov o dalších závodních hrách, třeba Mini Motor Racing X. To je klasická arkádová závodní hra pro jednoho až čtyři hráče na rozdělené obrazovce a s možností hry po internetu. Hra je po grafické stránce poměrně povedená. Závodí se na tratích (primárně) z pohledu kamery jakoby lehce za autem, ale můžete se i přepnout na klasický pohled zvrchu nebo dokonce i do auta. Navíc, pokud vás hraje více na rozdělené obrazovce, každý může mít svůj vlastní pohled kamery. Je to přesně hra, kdy máte doma partu kamarádů a chcete si zajezdit „autíčka“ a je vás více. Existuje i verze pro Steam.

A co takhle Tatar T613, Wisenach 353, Rabbit 130 , PF Maluv nebo Mlada 130R? Pokud tam poznáváte dopravní prostředky socialistického bloku, mohla by se vám líbit hra Electro Ride: The Neon Racing. Hra vznikla v Polsku a je to poměrně zajímavá závodní hra, kdy závodíte na městských okruzích ve Varšavě, Praze, Berlíně, Moskvě nebo Varně. K dispozici máte spoustu zajímavých vozů a jedná se o dobré arkádové závody s možností rozvíjení kariéry i hry ve více hráčích na jedné konzoli. Hru můžete hrát i na PC, konkrétně skrz Steam.

Pokud chcete ještě jednodušší závodní hru pro více hráčů, nabízí se Little Racer. Také jezdíte na okruzích, také vás může být víc, ale autíčka se ovládají jako na autodráze. Auto neřídíte protože je „zaklesnuto“ ve žlábku, který auto vede, vy jen přidáváte plyn a brzdíte a vyhýbáte se překážkám na trati. Kdo dokončí stanovený počet kol na okruhu nejdříve, vyhrál. Navíc můžete hrát i v kariérním módu a dokonce stavět vlastní okruhy.

Hra je sice jednoduchá, ale velmi zábavná. Dokáže děti (a nejen je) zabavit na dlouhé hodiny. Tohle je ukázka toho, jak zábavné může být hraní na konzoli. Ani cena není nějaká přehnaná, dá se pořídit za asi 10 eur, občas chytnete akci, kdy je sleva 90% jako v mém případě.

Když je nás víc

Co naplat, největší zábava je s Nintendo Switch, když nás může hrát více najednou. Skoro legendární se u nás staly odpoledne nad hrou Just Dance, vlastním verzi 2019. Na obrazovce vidíte tanečníka, který tančí nějakou choreografii. Vy máte v ruce ovladač, který snímá vaši polohu a pohyby a vyhodnocuje se, jak přesně kopírujete onu choreografii. Hráč, který to dělá nejlépe, vyhraje. Tančí se na světové hity. Hra se vydává každý rok a mění se v ní hity, na které se tančí.

Geniálně jednoduché ovládání – vlastně jen tlačítko pro posun vlevo a jiné, pro posun vpravo. Obrazovka s plošinami, překážkami a konstantní pohyb nahoru, protože když jste pomalí, pohltí vás láva. Takhle popíšete v kostce hru Jumping Joe & Friends. K dispozici je několik herních módů, včetně toho pro více hráčů. Vyhraje ten, který ve hře vydrží nejdéle.

Party hitem je hra Runbow. Vyfasujete superhrdinu, se kterým pak hru hrajete. Cílem je projít jednotlivé úrovně hry ve stanoveném čase. Jiný rozměr ale hra dostane, když je vás víc. Body za obraz získává ten, kdo doběhne do cílového bodu nejdříve. Hra má charakter plošinovky se zajímavými prvky, kdy určitá barva pozadí zviditelní určité plošiny, zatímco jinak barevné nejsou vidět. Hra se hraje na několik kol a kdo má nejvíce bodů za vítězství, vyhrál. Jednoduše jen běžíte nebo skáčete. Dají se používat i různé útočné fígle, jako například záměna vlastní pozice s jiným hráčem apod.

Jak se bude hrát hra Pocket Mini Golf asi nemusím zvláště rozvádět. Zvláštností je, že ji mohou najednou hrát až čtyři hráči a to na rozdělené obrazovce. Vítězem je ten, kdo svůj stanovený počet jamek dohraje nejdříve. Jednotlivé úrovně jsou velmi nápadité. To, že se hra líbí, dokumentuji tím, že jsme dokoupili i rozšiřující modul, který obsahuje zcela nové jamky. K dispozici je jich celkem 60.

Adventury

Spousta hráčů hraje na konzolích i tzv. adventury, tedy hry hrajete za nějakou postavu a procházíte příběhem a plníte různé úkoly a řešíte hádanky. Přiznám se, že to není můj často hraný žánr, ale i tak jsem se nechal několika tituly zlákat. Mezi naprostou klasiku řadím české Machinarium. Fanoušci žánru ji jistě důvěrně znají.

Pro nováčky shrnu, že se jedná o hru, kdy hrajete za robota Josefa, který se snaží zachránit svou dívku, která je uvězněna ve věži. Hra má naprosto originální grafiku a herní studio Amanita design se s ní proslavilo a to už v roce 2009. K dispozici je pro mnoho platforem od operačních systémů, přes Steam a GOG až k telefonům. Je logické, že se dočkala i verze pro Switch.

Náhodou jsem narazil na studio Playdead, konkrétněji na jejich hru Inside. Nevěděl jsem o hře vůbec nic. Poměrně rychle a ihned jste vrženi do hry v podobě malého chlapce, který se pohybuje v herním světě. Všude je tma, žádná hudba, jen váš dech a zvuky okolního světa. Poměrně rychle zahynete, ale ihned jste vráceni zpět k dalšímu pokusu. Zjistíte, že vaše okolí je plné „lovců“ se psy a zbraněmi. Čeká vás velké množství běhání a skákání, dokonce i plavání. Řešíte různé hádanky, využíváte různě zde umístěné předměty, dokonce můžete ovládat i jiné postavy pomocí speciálního přístroje, abyste nakonec skončili jako součást organismu mnohem většího.

Nebudu už více prozrazovat, protože nálada a moment překvapení je podstatnou součástí hry. Rozhodně je to nejlepší hra tohoto typu, jakou jsem kdy hrál a to právě s přihlédnutím k té atmosféře. Nečekal bych to u hry na konzoli. Říkám to i s vědomím, že konec celé hry je takový hodně zvláštní a rozhodně jej neodhadnete a nečekáte. Sluchátka se rozhodně vyplatí, umocňují zážitek. Hra existuje ve verzi pro mnoho dalších platforem – namátkou pro Steam, Playstation, Xbox, iOS apod. Navíc je studio z Dánska a já mám rád skandinávskou kinematografii, proto to asi funguje. Ale soudě dle ohlasů, nejsem sám.

Poznámka: Herní spoiler – nedá mi, abych v souvislosti s hrou nezmínil krátkometrážní film Zygota režiséra Neilla Blomkampa, dostupném v rámci série Oats Studios prezentující experimentální snímky. Když dohrajete hru Inside a podíváte se na tohle dílko, uvidíte jasnou souvislost. Důrazně varuji před tím, že filmy z této série jsou jednoznačně určeny jen pro dospělé. Slabší povahy by to měly pořádně zvážit.

Playdead nabízejí ještě jednu hru a to Limbo. Ten titul je o 6 let starší než Inside (2010 vs 2016) a je předchůdcem hry Inside. I zde hrajete za chlapce, ale hra má více podobu plošinovky. Opět putujete z místa na místo a ve tmě. Minimum zvuků a často svého hrdinu identifikujete jen pomocí dvou „svítících“ očí ve tmě. Hádanky zde jsou hodně těžké a atmosféra je také hodně „hustá“ ale kvalit hry Inside nedosahuje, ale velmi se jí blíží. I tak je ale naprosto unikátní a určitě nadprůměrná. Než to, co jsem dosud hrál. Příběh je poměrně triviální, ale hra vás prostě „vcucne“ a musíte ji dohrát.

Poslední unikátní adventurou, kterou zmíním, je hra Golf Club: Wasteland. V pravém slova smyslu je všechno jiné, jenom ne precizní simulátor golfu. Nacházíme se v čase, kdy je země zničená a civilizace se přesunula na Mars. Země ale není úplně nedostupná, bohatí na ní létají hrát golf. Vy jste pilotem, který tyto boháče na Zem vozí. Naskytne se vám však příležitost si také zahrát. Vaším cílem je projít všechny jamky a na co nejmenší počet úderů. Existuje zde několik herních módů, které s přesností souvisí.

Naprosto unikátní je však soundtrack, který má podobu rozhlasového vysílání stanice Radio Nostalgia from Mars. Nejenom, že hraje skvělé písničky, ale postupně vás seznámí s příběhem toho, co se vlastně stalo, že je Země ve stavu jakém je. Někdy se přistihnete, že nehrajete, ale posloucháte. Jako u dalších – Nintendo Switch není jedinou platformou, kde je hra k dispozici. Jsou to i konkurenční konzole a také Steam. Hra má opět velmi zajímavou atmosféru.

Poznámka: Nedá mi to se nezmínit o jednom vtípku, který si tvůrci do hry vložili. Nepoznáváte náhodou jméno firmy v reklamě na mrakodrapu v pozadí?



Autor: Svatopluk Vít Vtípek ze hry Golf Club: Wasteland

Bez stanovení kategorie

Dále zmíním hry bez nějakého speciálního zařazení. Hodně nostalgicky hraju hru Two Point Hospital. Pokud jste někdy na PC hráli Theme Hospital, hned víte, o čem bude řeč. Jedná se o strategickou hru, kdy z pozice ředitele nemocnice řídíte její chod. Navrhujete ji architektonicky, nakupujete vybavení, najímáte personál a snažíte se být v černých číslech. Aby nebyla hra tak skličující (jak zdravotnictví umí být), léčíte nemoci typu nafouklá hlava, žárovková hlava nebo Freddieismus (myslíte si, že jste Freddie Mercury).

Dle mne jde o čistou předělávku, která je velmi dobře hratelná a kdo zná předchůdce, nebude zklamán a bude přesně vědět, co se po něm chce. Občas se objevují nečekané událostí jako epidemie nebo hromadné neštěstí. Protože se hra líbí, existuje několik rozšiřujících modulů přidávající nové lokace a moduly. Na Nintendu je ale k dispozici verze Jumbo, která všechna rozšíření už obsahuje. Hra je multiplatformní, existuje i verze pro PS4, Xbox nebo Steam.

Not Not – A Brain Buster je hra, kterou není snadné popsat. Cílem hry je ve stanoveném čase provést stanovený úkon v podobě posunutí trojrozměrné kostky a následně to ve stanoveném počtu několikrát zopakovat, bez chyby samozřejmě. Na kostce naskakují logické operace, které je zapotřebí provést, například posun doleva, doprava, nahoru nebo dolů (LEFT, RIGHT, UP, DOWN). Vaším cílem je na ovladači kostku otočit stanoveným směrem. Tohle je velmi jednoduché. Hned další úroveň přidá nový prvek – napíše vám NOT LEFT. V tu chvíli můžete kostkou pohnout libovolným směrem, jen ne doleva. Ale samozřejmě ponechá i instrukce bez „NOT“ a v tu chvíli zábava začíná.

Dáte to dvacetkrát za sebou? V další úrovni se začnou logické operace kupit. Objeví se instrukce jako např. NOT NOT LEFT , což značí, že musíte otočit kostkou doleva. Celé to graduje instrukcí NOT NOT NOT LEFT, což je vlastně kamkoliv jinam, než doleva. Další kulišárnou je instrukce NOTHING tj. nedělat nic, pak i v kombinaci s NOT apod. Když už myslíte, že to umíte, přijde hra s další úrovní, ve které hrají roli barvy hran kostky (modrá, červená, zelená a žlutá) a následně přidá i logické operace OR a AND („nebo“ či „a zároveň“). Jestli chcete vidět, o čem mluvím, zkuste video přímo ze hry. Nakonec podtitul A Brain Buster je velmi trefný. Tuhle hru opravdu miluju a je ďábelsky obtížná. Můžete jí mít jak pro Nintendo Switch tak i pro Android a iOS.

Co dál?

Věřte, že her mám na konzoli ještě více. Líbí se mi implementovaný model, jak se dají hry pořizovat i to, že si stačí „vyčíhnout“ příhodný okamžik a dokážete pořídit hry za zlomek původní ceny. Špičkové tituly tyto akce nemají tak často (jestli vůbec), ale pokud se striktně nedržíte jen AAA titulů, můžete hrát opravdu kvalitní kousky za pár korun (nebo eur).

Nesmíme zapomenout i na tituly, které přijdou na konzoli v brzké budoucnosti. Hodně se v tuto chvíli mluví o hře Nintendo Switch Sports, která se netají tím, že jde o předělávku veleúspěšného titulu Wii Sports pro Nintendo Wii. Každý, kdo vlastnil někdy Nintendo Wii vám řekne, že Wii Sports byla tou hrou, která spoustu lidí přinutila pořídit si právě konzoli Nintendo Wii. Jde o sadu zábavných sportovních her, které můžete hrát sami nebo ve více hráčích, což je asi největší zábava. Můžete s kamarády soutěžit ve sportech jako je fotbal, volejbal, kuželky, tenis, badminton nebo šermování. Na podzim roku 2022 je plánovaný update, který přidá ještě golf. Grafika je vlastně totožná s tou, jakou si patrně pamatujete z Nintendo Wii. Předpokládá se obrovský úspěch. Předprodej již začal, vydání na konci dubna 2022.

Stále není problém naskočit do světa konzolí od Nintenda, pořád je co hrát a příprava nových titulů také nevázne. Uvidíme, jaký nový hardware se ještě v brzké době objeví, protože Nintendo určitě něco chystá.