 »   »  NIX.CZ letos zdvojnásobil počet 100GE portů, plánuje další snížení cen

Dvakrát více 100GE přípojek

Zatímco v loňském roce bylo do uzlu NIX.CZ připojeno osm sítí rychlostí 100GE, dnes je jich už šestnáct. Pomohly tomu také nové přepínače Cisco Nexus řady 7700, které organizace nasadila před dvěma lety. Ty umožňují místo původních dvou portů na kartu obsadit až dvanáct 100GE přípojek. Čtyři další linky se navíc v tuto chvíli instalují, takže velmi brzy rozšíří kapacitu připojených portů, říká Martin Semrád, ředitel neziskového sdružení NIX.CZ.

Zároveň byla rozšířena infrastruktura sdružení, přibyla už šestá lokalita, do které se mohou sítě připojit. Jde o náš druhý pasivní POP, nemáme tam přepínač, ale vedeme si odtud optický signál nenasvíceným vláknem do jiné lokality, kde je náš aktivní prvek, vysvětluje Martin Semrád.

Současná topologie sítě NIX.CZ

Sdružení také buduje vlastní infrastrukturu optických vláken, kterými postupně nahrazuje komerční pronajímaná řešení. Jsou to linky jen pro naši potřebu, nepronajímáme je dále. Umožňují nám ale zásadním způsobem snížit náklady na provoz naší vnitřní sítě, vysvětluje Semrád. V současné době dokončujeme trasu mezi NIX 1 a NIX 2 a připravujeme propojení NIX 6 a NIX 2, abychom byli i v druhém pasivním bodě redundantní.

Úplně novou službou provozovanou v rámci uzlu je ColorX. Jejím cílem je umožnit propojení jednotlivých sítí prostřednictvím NIX.CZ, a to na úrovni první vrstvy (dle referenčního modelu ISO/OSI). Tato služba není u propojovacích uzlů běžná. Pro společnosti, které se pro ni rozhodnou, to bude znamenat zvýšení efektivity využití stávajících optických propojů do NIX.CZ při využití vlnového multiplexu (CWDM), vysvětluje Adam Golecký, technický ředitel NIX.CZ. Služba bude umožňovat propojení pouze v rámci datacentra, umožní ale využít stávající optickou infrastrukturu pro přímé propojení různých sítí.

Službu ColorX jsme s našimi členy již diskutovali, a to v rámci našich pravidelných pracovních skupin. Během nich se ukázalo, že členové mají o takovýto typ služby zájem a že by jí rádi využili. Cenové podmínky, za kterých bude možné službu využít, budou zveřejněny na začátku příštího roku. Zájemci ale mohou NIX.CZ kontaktovat již nyní, říká Golecký.

Další snížení poplatků

Lepší využití technologií i linek a celkový růst sdružení se odrážejí také v cenách. Neziskové sdružení proto dlouhodobě snižuje poplatky za provoz jednotlivých portů. K poslední úpravě došlo letos v lednu, kdy byly sníženy ceny za 10GE a 100GE přípojky. Na příští rok se opět plánuje snížení ceny, v případě 10GE to bude o tisíc korun na 14 000 Kč, 100GE linka zlevní o pět tisíc na 50 000 Kč. Dlouhodobě rosteme v kapacitách a počtech portů, proto si můžeme dovolit snižovat ceny, říká Semrád.

Plánovaný ceník na příští rok

Cena za 1GE porty se sjednocuje, zatímco dříve se za první port platily dva tisíce a za každý další šest, nově bude pro všechny platit nižší cena. Podle Martina Semráda ale jsou už nejpomalejší linky na ústupu a zůstávají v nabídce jen pro začínající firmy. Můžou začít na pomalé lince a poté na ní vyrůst, vysvětluje Semrád. Aby nebyly porty zbytečně obsazovány nízkými rychlostmi, přidává NIX.CZ omezení na nanejvýš čtyři jednogigové porty na společnost. Pokud už potřebujete pět a více linek, měli byste povýšit na 10GE linku, která je pro vás zajímavější i do budoucna.

FENIX se rozšiřuje

Bezpečnostní projekt FENIX, který je řízen členy na platformě NIX.CZ, se také v uplynulém roce dočkal růstu. V letošním roce jsme získali peníze z fondů Evropské unie, které jsou určeny na zvyšování povědomí o síťové bezpečnosti v České republice, říká Michal Halenka, který má nově v NIX.CZ projekt FENIX na starosti.

Za letošní rok přibylo také pět nových členů, celkově je jich už 18 a další se chtějí připojit. Jednáme se dvěma společnostmi, které se o vstup do projektu FENIX zajímají, říká Halenka. NIX.CZ zakládá svůj vlastní CSIRT tým, který bude řešit bezpečnostní incidenty na infrastrukturách uzlů v České a Slovenské republice.

Rostl také NIX.SK

Slovenskému uzlu NIX.SK se také daří růst, v loňském roce se do něj připojilo sedm nových sítí a podařilo se výrazně navýšit celkový datový tok. Důležité je, že to jsou velké sítě s ohromným množstvím obsahu: Google, Akamai, Valve nebo třeba Cloudflare. Díky tomu se nám podařilo zdvojnásobit datový tok a ve špičce jsme dosáhli na 50 Gbps, říká Semrád. Další dvě sítě v současnosti projevily zájem o připojení.

Datový tok v NIX.SK

Slovenský uzel se také rozšířil o další lokalitu, která je plně pasivní a v průběhu roku se do ní připojil Google. S tím nám hodně pomohla společnost VNET, v jejímž datovém centru Digitalis třetí slovenský POP provozujeme, říká Semrád.