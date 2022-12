NIX.CZ nabídne spojení s tisícovkou německých sítí prostřednictvím DE-CIX

Český neutrální propojovací uzel oznámil spolupráci s německým DE-CIX. Po rozšíření na Slovensko a založení rakouského uzlu tak členům a zákazníkům nabídne také propojení s německými sítěmi. S nápadem na partnerství nás oslovili zástupci německého uzlu a po konzultaci s členy sdružení jsme to vyhodnotili jako přínosné rozšíření portfolia, vysvětluje ředitel NIX.CZ, Adam Golecký.

Pro DE-CIX je tato spolupráce zajímavá, protože jeho zákazníci vidí výhodu ve snadném rozšíření své působnosti do střední a východní Evropy. Pro velké globální hráče je přijatelnější dohodnout propojení prostřednictvím stávajícího velkého dodavatele, než si zajišťovat prezenci v každém peeringovém uzlu zvlášť, popisuje Golecký. Důležitou roli ve volbě NIX.CZ sehrálo také to, že už je jeho síť přítomna také v Bratislavě a ve Vídni.

Německý propojovací uzel DE-CIX, který je největším internetovým uzlem na světě, si jako partnera pro spolupráci v Česku, na Slovensku a v Rakousku vybral sdružení NIX.CZ. Cílem je vzájemné poskytování peeringových služeb sítím připojeným v těchto zemích. Společnosti připojené do NIX.CZ se nyní mohou propojit s více než tisícovkou firem, které si data vyměňují v německém Frankfurtu. Českým sítím máme možnost k portu v Praze přidat další VLAN, která vede do peeringového uzlu ve Frankfurtu v DE-CIX, vysvětluje Golecký.

Připojená síť dostane vlastní peeringovou adresu z rozsahu německého DE-CIX, ze které bude moci navázat BGP relace, ať už proti route serverům nebo konkrétním sítím připojeným v německém propojovacím uzlu. Ze síťového hlediska se tak autonomní systém bude jevit stejně, jako by byl přímo připojen ve Frankfurtu, dodává podrobnosti Adam Golecký.

Partnerství se zaměřuje na společnosti, které v Německu zatím nemají žádné vlastní síťové technologie a přesto pro ně může být výhodné přímo peerovat s německými sítěmi. Z technického hlediska je to pro ně velmi jednoduché, ušetří peníze i čas na vyjednávání takové služby, protože nemusejí oslovovat společnosti pro zajištění meziměstské kapacity a kolokace a propojů v rámci datacentra ve Frankfurtu, říká Adam Golecký.

Služba je zpoplatněna zvlášť a NIX.CZ zprostředkuje jednání s německou stranou a cenové podmínky. Kapacitu je možné zvolit od 1 Gbps až po 100 Gbps, včetně různých mezikroků. Obě města jsou propojena dvěma geograficky oddělenými linkami. Jedna vede směrem na Rozvadov a druhá na Drážďany, dodává Golecký.

Jsme rádi, že jsme uzavřeli partnerství právě se společností NIX.CZ, která je pro nás zárukou důvěryhodné spolupráce. NIX.CZ považujeme za etablovaného partnera, díky kterému můžeme našim zákazníkům nabídnout větší geografický dosah a dostupnost. Korporátní společnosti hledají právě zjednodušení komplexních řešení, která uspokojí jejich potřeby v oblasti sítí, výkonu, bezpečnosti a geografického rozložení, vysvětluje Ivo Ivanov, generální ředitel společnosti DE-CIX.

Německý DE-CIX je největším peeringovým uzlem na světě a v prosinci 2022 jeho okamžitý datový tok dosáhl na 14,4 Tbps. V současné době je v uzlu 1087 aktivních autonomních systémů (AS), ze kterých přichází 296 815 prefixů IPv4 a 62 tisíc prefixů IPv6. V současné době je v globální IPv4 tabulce 934 tisíc prefixů IPv4 a 166 tisíc prefixů IPv6, takže jen přes frankfurtský uzel je možné odbavit provoz zhruba do třetiny internetu.

Our presents came earlier than expected this year, as our Frankfurt and New York locations reached new #peaksA big thank you to our partners and customers!#peeringfamily pic.twitter.com/rEIw2SvdA6