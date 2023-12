NIX.CZ spustí přípojný bod ve Frankfurtu, páteřní síť už má 800 Gbps

Kapacita páteře

Během letošního roku byla navýšena kapacita spojů mezi jednotlivými přípojnými body, které se nacházejí v Praze, Bratislavě a Vídni. Snažíme se postupně navyšovat meziměstské kapacity, kde nejsme na vlastních optických trasách, řekl Ondřej Filip, předseda představenstva NIX.CZ. V současné době je meziměstská kapacita sítě 2×400 GE.

Pracuje se také na budování vlastních nových spojů v rámci Prahy, které postupně nahrazují původní pronajaté trasy. Chybí nám poslední optika mezi CE Colo a TTC, která by měla být spuštěna příští rok. Tím uzavřeme celý svůj kruh uvnitř Prahy, doplnil Adam Golecký, ředitel sdružení NIX.CZ.

Postupně ubývají 10GE spoje do peeringového uzlu a dochází k postupnému přesunu na 100GE, do kterých je v současné době v NIC.CZ zapojeno 104 zákaznických portů. Máme také jednu síť připojenou přes 400GE port, pevně věříme, že příští rok přibudou další, řekl Ondřej Filip.





Dochází také k přesunu od 10GE směrem k 25GE portům, které odbavují stejné porty a v některých případech dokonce i stejné moduly. Je to novější standard, takže jej zatím do svých prvků nenabízejí všichni výrobci. Jde ale jednoznačně o nový trend v rychlostech, vysvětluje Golecký. Naopak 40GE linky jsou už minulostí, jsou zajišťovány pomocí 100GE portů a jejich cena je tedy stejná.

Bod ve Frankfurtu

Sdružení zkoumá také možnosti nových lokalit. NIX.CZ už od letošního roku umožňuje propojit sítě také přímo do německého uzlu DE-CIX prostřednictvím partnerskému programu. Český propojovací uzel si pronajal dvě samostatné linky z Prahy do Frankfurtu a umožnil přes svou infrastrukturu přídavnou službu připojení do jednoho z největších propojovacích uzlů světa. Zájem byl poměrně velký, běží tam docela zajímavý provoz, řekl Golecký.





Původně šlo o přídavnou službu pro sítě připojené v ostatních bodech. Umožnili jsme vlastně připojit se našim sítím do Německa, tedy směrem ven, vysvětlil Golecký. Protože už ale existovaly propoje mezi Prahou a Frankfurtem, bylo možné do datacentra Equinix doplnit vlastní aktivní prvek a zajistit další plnohodnotný přípojný bod. Rozhodli jsme se nabídnout připojení ve Frankfurtu za stejné ceny, jako je to v Česku, na Slovensku nebo v Rakousku, vysvětlil Golecký.

Síť připojená v uzlu označovaném jako NIXFRA5 tak bude moci navázat relaci s ostatními sítěmi připojenými v libovolném dalším bodě – v Praze, Bratislavě či Vídni. Půjde o opačný směr – z Německa k nám. Pro sítě ve Frankfurtu je zajímavé peerovat se sítěmi připojenými k nám, protože jsme geograficky zajímaví, doplnil motivaci Adam Golecký.

Stávající hlavní linka mezi Prahou a Frankfurtem má zpoždění 6 ms. Připravujeme záložní linku, která kvůli redundanci povede přes Vídeň a bude mít vyšší latenci 11 ms, doplnil Marian Rychtecký, technický ředitel NIX.CZ. Nový přípojný bod zatím není spuštěný, mělo by k tomu dojít začátkem příštího roku.

Topologická přestavba

Celá síť NIX.CZ už od konce listopadu běží na topologii VxLAN/EVPN, na čemž technici sdružení pracovali přibližně dva roky. Začali jsme před dvěma lety v Bratislavě a byl to běh na dlouhou trať, vysvětlil Marian Rychtecký. Cílem proměny infrastruktury bylo také konsolidovat kabeláž v datacentrech a vše lépe zaevidovat. V současné době evidujeme přes tisíc kabelů a 250 různých aktivních či pasivních zařízení, popsal Rychtecký.

Pohled na původní přepínač Nexus a nové prvky Autor: NIX.CZ

Poslední vypnutý přepínač řady Nexus řady 7700 běžel v datacentru CE Colo, nyní je nahrazen několika samostatnými prvky v provedení 1U nebo 2U. Došlo také k postupné aktualizaci všech propojů mezi všemi přípojnými body, kde bylo potřeba vyměnit řadu síťových prvků. Dnes máme všechna města propojena dvěma 400GE linkami, takže celý okruh má kapacitu 800 GE, vysvětlil Rychtecký.

Stěhování kanceláří