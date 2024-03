NixBSD kombinuje FreeBSD a NixOS, COSMIC je na Fedoře

NixBSD

Byl spuštěn nový projekt, který se pokouší zrcadlit práci správce systému Nix v NixOS, přičemž jako základ používá FreeBSD. NixBSD je pokus o vytvoření reprodukovatelného a deklarovatelného BSD založeného na NixOS.

Ačkoli by teoreticky mohla být velká část této práce zkopírována pro vytvoření jiných BSD, veškerá dosavadní práce byla zaměřena na vytvoření distribuce FreeBSD. Pokud se to podaří, umožní to lidem vytvářet a udržovat reprodukovatelné sestavení FreeBSD pomocí atomického správce systému Nix.

NixOS 23.11

COSMIC na Fedoře

Fedora by mohla být první linuxovou distribucí, která bude dodávat desktopový spin obsahující prostředí COSMIC. Jedná se o mladé desktopové prostředí napsané v programovacím jazyce Rust. COSMIC vyvinula společnost System76 pro svou vlastní distribuci Pop!_OS a jeho tým nyní pracuje na jeho přenesení do Fedory.





Projekt Fedora zveřejnil žádost o pomoc při přípravě COSMICu pro tuto distribuci. Dá se předpokládat, že edice s tímto prostředím bychom se mohli dočkat společně s vydání Fedory 41.

Prostředí COSMIC

GNOME 46 se změnami na poslední chvíli

Projekt GNOME oznámil dostupnost Release Candidate (RC) připravované řady prostředí GNOME 46, které má být vydáno koncem tohoto měsíce, pro veřejné testování. Pravděpodobně největší změnou je dlouho očekávaná funkce proměnné obnovovací frekvence (i když půjde o experimentální funkci, kterou si uživatelé budou muset ručně zapnout.





Aplikace GNOME Connections získala podporu protokolu FreerRDP 3, vylepšené rolování touchpadu a plynulejší události rolování, GDM dostal lepší podporu Waylandu a správce souborů Nautilus získal také několik vylepšení.

GNOME 46 RC

System76 Adder WS novým procesorem

Společnost System76 informuje o dostupnosti nové verze svého notebooku Adder WS s operačním systémem Linux, který je vybaven procesorem Intel Core i9–14900HX 14. generace s 36 MB cache, celkem 24 jádry, taktem až 5,8 GHz a grafikou Intel Iris Xe. Kromě nového procesoru je nový notebook Adder WS vybaven také úložištěm až 12 TB M.2 PCIe Gen 4 SSD na třech discích.

Kromě toho si uživatelé mohou nový notebook Adder WS nakonfigurovat s až neuvěřitelnými 96 GB DDR5 RAM. Cena nového notebooku Adder WS začíná na 1 749 USD (40 tisíc korun) v základní konfiguraci.

Adder WS

Nově vydáno

Vyšel Zorin OS 17.1, nové vydání na Ubuntu postavené distribuce pro linuxové nováčky. Na Debianu postavená experimentální distribuce Live Raizo vyšla ve verzi 15.24.03.09. Byla vydána TeX Live 2024, nová verze distribuce s programem pro počítačovou sazbu TeX. CachyOS, uživatelsky přívětivá linuxová distribuce založená na Arch Linuxu, se dočkala aktualizace s číslem 240313.