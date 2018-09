 »   »  NLNOG Day: konfigurace směrovačů, síťování tábora i hackování aut

Přístup z roku 2000 počítá s tím, že všechno se nakonfiguruje v /etc/network/interfaces a za běhu už se na to nastavení nijak nesahá. Řešení z roku 2014 používá například Ansible playbook, který nastaví soubor interfaces a případně i další. Jde jen o přidání další vrstvy abstrakce bez jakéhokoli posunu v původním problému. Ideálním stavem by bylo mít možnost server libovolně konfigurovat a následně z něj dostat playbook, který takový stav nastaví. Přitom je ale problém, když playbook pracuje jen s konkrétní verzí operačního systému, protože přímo nahrazuje určité konfigurační soubory.

Velkým nedostatkem linuxových síťových zařízení proti zařízením výrobců jako Cisco, Juniper nebo Mikrotik je konfigurační roztříštěnost. „Když do Linuxu tři dny bušíte, abyste nastavili síťový stack do optimálního stavu, nemáte jak z něj tu konfiguraci dostat, aby přežila například restart.“ Jedinou výjimkou je nástroj iptables , který má příkazy iptables-save a iptables-restore . Zbytek nastavení sítě nejde nijak uložit. V historii se objevilo několik způsobů, jak tomuto problému čelit.

Odesílatel by měl chvíli před vypnutím relace nastavit tuto komunitu na všechny adresy odstavovaného směrovače. Měla by zůstat i během odstávky a až po kontrole, že všechno funguje, je možné ji odstranit. V Cisco IOS XE jsou oba kroky spojené automaticky do příkazu graceful-maintanance activate . V síti operátorů NTT, GTT, GitHub, Nordunet, ColoClue a dalších je přijímací funkce implementována. Vzhledem k tomu, že daná komunita je tranzitivní, netýká se jen přímo připojených partnerů, ale projde i komplexnější strukturou sítí. Problém je, že to trochu nabourává zažitý model, kdy tranzitní operátoři na komunity nehledí. Případné zneužití je ale možné odhalit snadno, stačí monitorovat, že někdo vysílá tuto speciální komunitu déle než několik desítek minut.

Kolmo je myšlenka, jak získat programový přístup ke konfiguraci. Název odkazuje na pojem kolmogorovská složitost z teoretické informatiky, který hodnotí složitost souboru dat podle délky programu, který takový soubor vygeneruje.

Kolmo používá Configuration Schema File: soubor popisující formát konfiguračního souboru – jaké jsou volby, jaké hodnoty se čekají, jaké jsou jednotky. Dále Kolmo spravuje Stored Configuration File, kde jsou uchovány pouze změny proti výchozí konfiguraci. Celé to zastřešuje knihovna libkolmo .

Výhodou je, že taková konfigurace je sebe dokumentující a navíc minimální, takže je velmi dobře přenositelná. Knihovna kolmo také automaticky ukládá historii konfigurací, takže je možné se k nim vrátit. Při upgradu je možné získat plnou konfiguraci, včetně výchozích voleb, takže i v případě, že se mezi verzemi změnila, nová minimální konfigurace bude jiná, ale chování serveru bude stejné.

Jak se hackují auta

Už v roce 2015 bylo 30 procent aut připojeno k internetu. Jejich množství bude nepochybně přibývat. Hackování aut začalo s BMW v roce 1988, což bylo první auto se sběrnicí CAN. Ta se postupně rozšiřuje do stále většího množství komponent. Sběrnice samozřejmě nemá žádné prostředky k autentizaci, každý se na ni může vydávat za kohokoli. Problém je, že obsah zpráv je pro běžného pozorovatele nečitelný a ani není snadné zjistit, které adresy patří kterému zařízení. Také v autě bývá několik oddělených CAN sběrnic, takže ta připojená k motoru není zároveň připojena k zábavnímu systému. Nicméně i tak je potřeba brána, která dodává informace z motoru na palubní desku a případně povoluje přenos určitých zpráv opačným směrem.

Daan Keuper

Sběrnice CAN je zapojena tak, že při vysílání je dominantní nula, která v případě kolize vyhraje. Zařízení s nižší adresou má tedy větší prioritu. Při detekci kolize se zařízení pokouší vysílání opakovat 128krát, pak pokus vzdá.

Existuje také například útok na odemykání auta bez klíče, jednoduše prostřednictvím retranslace rádiového signálu z auta k řidiči a zpět. Dalším útokem je spoofing zpráv TPMS, tedy systému monitoringu tlaku pneumatik. Auto se při ztrátě tlaku zastaví, nebo přejde do „želvího módu“. Tento útok údajně využívají některé policejní složky při stíhání podezřelého auta.

Největší dírou ale nepochybně je IVI – In Vehicle Infotainment. V roce 2012 někdo předvedl přístup ke CAN sběrnici přehráním zlomyslného MP3 souboru. Zcela vzdálený útok byl předveden na autě značky Jeep. Dbus démon v IVI poslouchal na rozhraní vestavěného celulárního modemu. Byla v něm zranitelnost, která umožnila získat shell superuživatele. IVI v tomto autě byl připojen ke všem CAN sběrnicím, takže útoku nic nebránilo.

Také byl předveden útok na auta Tesla. Ten vyžadoval otevření zlomyslné webové stránky. I přesto, že Tesla má bránu mezi CAN sběrnicemi, která přístup k motoru blokuje, IVI může aktualizovat firmware v této bráně, přičemž tyto firmwary nebyly podepsány.

Nejde o ojedinělé případy. Lidé ze společnosti Computest mají k dispozici plně vzdálený útok, který umožňuje u určitého modelu auta získat shell superuživatele v IVI. Záleží samozřejmě na mobilním operátorovi, aby nepoužíval CGN a neblokoval příchozí provoz na mobilní terminál v autě. V autě je mobilní terminál připojený k procesoru A, ten je ethernetem propojen k procesoru B, odtud vede sériová sběrnice k řadiči sběrnice CAN, která je připojena k bráně. Podařilo se jim nahrát z procesoru A nový firmware do procesoru B a dostat se tedy až na první CAN sběrnici. Skutečnému napadení auta brání CAN brána. Je však možné získávat data z mikrofonu, GPS a podobně.

Zajímavým útočným vektorem aut je také USB: „Máme téměř hotový útok, který se do auta nahraje připojením telefonu se zlomyslnou aplikací do USB portu v autě,“ uvádí Daan Keuper.

Problém je také v mobilních aplikacích, které někteří výrobci k autům dodávají. „Viděli jsme Nissan Leaf, který má mobilní aplikaci, která posílá HTTPS API dotazy směrem k Nissanu se zprávou: ,odemkni auto s tímto sériovým číslem'. Bez jakékoli autentizace.“ Největší problém připojených aut je, že všechna kromě Tesly nemají možnost aktualizace firmwaru přes internet, takže chyby v nich objevené tam budou ještě nejméně 15 let.