Notebook chtějí darovat jednotlivci, firmy i politické strany, říká Petr Smetana z Českého červeného kříže

Petr Smetana je velitelem humanitární jednotky Českého červeného kříže při oblastním spolku Český Krumlov. Je také koordinátorem projektu Daruj notebook, který běží pod záštitou ČČK. Je mu 36 let a občanským povoláním je DevOps team leader ve firmě WEDOS Internet a.s.

Jak vznikl nápad na projekt Daruj notebook?

Nápad vznikl na základě telefonátu místopředsedkyně oblastní výkonné rady Českého červeného kříže v Českém Krumlově, která pracuje na odboru školství, mládeže a tělovýchovy v Jihočeském kraji. Ptala se, zda by humanitární jednotka, kde jsem velitelem, byla ochotna poskytnout počítačové vybavení do konkrétní školy. Naše humanitární jednotka je v Česku tak trochu unikum. Od roku 2016 vyvíjíme vlastní software pro krizové řízení. Během posledního roku jsme pro účel mobilního krizového štábu získali několik notebooků, které byly předmětem možné zápůjčky.

V ten okamžik jsem začal přemýšlet, jak bychom mohli pomoci i ostatním školám a přišel s myšlenkou na přímé propojení škol a potenciálních dárců. Realizace platformy pak proběhla za pomoci grafika doslova přes noc.

V jaké roli tu přesně vystupuje Český červený kříž?

Český červený kříž, který aktivitu zaštítil, je čistě provozovatel platformy. Je to tak nastaveno schválně. Pokud by figuroval jako prostředník mezi školou a dárcem, musel by odbavovat veškeré dary a to by mohlo eskalovat až k možným řešením přeinstalace, licencování, hardwarových problémů, až k přesahu k podpoře pro jednotlivé instituce. Toho jsme se chtěli vyvarovat. Věřím, že školy mají pro tento účel člověka, který se jim standardně o IT stará a je schopný podobnou agendu odbavit.



Autor: Karel Konečný Petr Smetana na letošním celorepublikovém cvičení ČČK

Máte zpětnou vazbu ze škol, že právě nedostatek notebooku je skutečný problém?

Jak jsem již zmiňoval výše, tuto informaci máme z odboru školství, mládeže a tělovýchovy Jihočeského kraje, kde jsou se situací dobře obeznámeni. Předpokládáme, že v ostatních krajích je situace obdobná. Evaluaci průběhu kampaně budeme dělat v druhé polovině tohoto týdne. Vzhledem k tomu, že do vztahu dárce/obdarovaný nezasahujeme a ani nevidíme co se děje v jeho pozadí, budeme tyto informace sbírat prostřednictvím telefonátů.

Není větším problémem absence (kvalitního) internetového připojení v mnoha domácnostech?

To za Český červený kříž nedokážu řádně posoudit. Můj osobní názor je ten, že v mnohých domácnostech tomu tak opravdu být může. V některých případech se musí spoléhat pouze na připojení přes mobilního operátora. Přesto by se o kvalitách pokrytí dalo mnohdy diskutovat.

V jakém stavu musí být počítač, aby dával školám smysl?

Vyhodnocení ohledně vhodnosti daru leží na bedrech škol. Obecně školy používají nástroje pro komunikaci od Google, nebo od Microsoftu. Specifikace minimální konfigurace je u daných produktů uváděna.



Autor: Pavel Bouda Humanitární jednotky Jihočeského kraje na krajském cvičení 2019

Je důležitý používaný operační systém? Je možné darovat počítač s Linuxem?

Opět mluvím pouze za sebe. Většina aplikací dnes běží prostřednictvím prohlížeče, takže osobně v používání Linuxu nevidím problém. Některé distribuce jsou Windows velice podobné a nabízí i velmi podobný uživatelský komfort. Na druhou stranu zde mohou být problémy s ovladači periferií, ale s tím se můžeme setkat i na ostatních operačních systémech. Největší možný zádrhel v tomto směru vidím ve správě. Vše v tomto směru opět záleží na rozhodnutí školy.

Kolik počítačů už jste takhle pomohli předat?

Tato informace je zatím nedostupná, dozvíme se ji až z evaluace. Na webu hlásí převzetí notebooku pouze jedna škola, ale tato informace nemusí odpovídat realitě. Sběr dat se spouští právě i z důvodů jejich ověření.

Ozývají se spíše jednotlivci nebo firmy s větším množstvím počítačů?

Co se týče komunikace směrem k nám, jsou to jednotlivci, firmy, asociace, sdružení a dokonce i politické strany. Většinou se jedná o dotazy ohledně darování. Vše tedy nasvědčuje tomu, že se „něco" děje. Vyhodnocení úspěšnosti kampaně směrem ke školám bude zveřejněno. Ostatně samotné školy mohou o stavu své poptávky informovat přímo na webu kampaně. Aktuálně se snažíme o co možná největší rozptyl informace o kampani, tak aby bylo uspokojeno co nejvíce poptávek.

Co podle vás ještě školám nebo žákům nejvíce v téhle době chybí?

Podle mě je to právě osobní kontakt. A to nejen ve vztahu učitel – student, kde je tato role obzvláště u dětí z prvních a druhých tříd přes internet špatně suplovatelná, ale i mezi samotnými dětmi navzájem. Izolace v tomto směru duševně nikomu neprospívá. Pevně doufám, že se tato situace brzy zlomí a celá společnost se postupně vrátí k běžnému režimu fungování. Chtěl bych na závěr poděkovat všem, kteří projekt darujnotebook.cz nějakým způsobem podpořili a pomohli tak dětem narovnat možnosti pro jejich vzdělávání a případné setkávání v internetovém prostoru.