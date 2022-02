Nová svobodná hra Hypnagonia, Cemu plánuje otevřít zdrojové kódy

Nová sbobodná hra Hypnagonia

Hypnagonia: Therapy through Nightmares je otevřená hra inspirovaná titulem Slay the Spire. Hra je ve vývoji teprve několik měsíců, je sice už hratelná, ale je pořád potřeba odvést ještě hodně práce. Jedná se o žánr Roguelike deck-building, takže se jedná o digitální reimplementaci deskové hry. V příběhu hry hráč spí a je uvězněn ve svých nočních můrách, kterým musí čelit a zvítězit nad nimi dřív než se probudí. Hru pohání otevřený engine Godot a kromě desktopové verze pro Linux, Windows a macOS je možné si ji zahrát i ve webovém prohlížeči.

Hypnagonia

Cemu plánuje otevřít zdrojové kódy

Cemu je emulátor herní konzole Wii U s uzavřeným zdrojovým kódem a podporou pouze pro MS Windows. V oficiálním plánu vývoje teď se ale jasně deklaruje, že se tyto dvě věci do budoucna radikálně změní. První bodem je nativní linuxový port, který je podle vyjádření tvůrců už ze 70% hotový. Druhým důležitým bodem je plánované otevření zdrojových kódů. Mezi další plány patří přechod z Visual Studio na cmake, právě kvůli portaci na jiné operační systémy a podpora pro všechny hry určené pro tuto herní konzoli osmé generace od firmy Nintendo.

Cemu

FEX-Emu je slibný projekt pro hraní na AArch64

Množství her a aplikací určených pro procesorovou architekturu AArch64 není mnoho. Jedinou záchranou jsou proto emulátory a překladové vrstvy. Projekty jako Box86, Box64 nebo QEmu už existují, ty ale nejsou přímo určeny k hraní her. Právě proto vznikl projekt FEX-Emu, který je napsaný primárně pro překlad her z architektur x86 a x86–64 na 64 bitový ARM.

PCSX2 přidává podporu pro Vulkan API

PCSX2, emulátor herní konzole Playstation 2 se snaží zvýšit výkon. Cestou k němu bude implementace podpory pro aplikační rozhraní pro trojrozměrnou grafiku Vulkan. Jeho tvůrci se na sociální síti Twitter vyjádřili, že Vulkan má znatelně vyšší výkon než OpenGL a hry na něm díky tomu běží lépe. Ke znatelnému zrychlení prý došlo jak při použití grafických karet jak značky AMD tak NVIDIA. Za tímto počinem stojí Connor „stenzek“ McLaughlin, který je autorem emulátoru herní konzole PS1 DuckStation.

PCSX2

V krátkosti

Spring RTS, herní engine inspirovaný strategií Total Anihilation vydala verzi 106.0 s podporou OpenGL 4. Herní engine Flare určený pro RPG vydal verzi 1.13 s vylepšenou podporou gamepadů. Minecraftem inspirovaný otevřený herní Minetest vydal novou verzi 5.5.0 s vlastním vykreslovacím jádrem IrrlichtMt. Otevřená předělávka klasické střílečky Quake II RTX vyšla ve verzi 1.6.0.