Nová verze H.266 / VVC kodéru od Fraunhoferu, podpora notebooků Asus v jádru Linux 6.19

Týden v KDE: opravy a zase ty opravy
Máme tu další přehled novinek v projektu KDE za uplynulý týden. I tentokrát se tvůrci zaměřili primárně na opravování nahlášených chyb, takže mimo jiné vyřešili 18 chyb v Plasmě s vysokou až velmi vysokou prioritou řešení. Nebo ještě jinak: uzavřeli 28 % těchto chyb a projekt je tak na dobré cestě k vydání Plasmy 6.6.
Plasma 6.7.0 se také nadále rýsuje, po novinkách z minulého týdne přibylo kupříkladu nové UI pro nastavení sdílených tiskáren ve Windows sítích. Šest-sedmička také dostává úpravu vzhledu popisků pro zabezpečení Wi-Fi sítí, korektně ukazuje podporu WPA2 a WPA3 jako pro Personal, tak Enterprise sítě. Přibyly nové klávesové zkratky pro přepínání virtuálních ploch (s využitím Meta klávesy, aby vše bylo konzistentnější s jinými klávesovými zkratkami) a otevírání efektu Present Windows.
Další novinky ale míří do dokončované Plasmy 6.6.0, týkají se jak též tiskáren, tak KRunneru, kde je vždy co dělat. Dočkal se opět i balík Frameworks 6.23, kde vývojáři zapracovali na vizuální čistotě náhledových obrázků v dialozích pro otevřené či uložení.
Několik oprav míří do Plasmy 6.5.6, například padání KWin po nějaké době klidu (a další situace, kdy KWin padá), padání Plasmy poté, co uživatel deaktivuje widgety s liště, několik situací, kdy obecně padá Plasma a dále pak je řešen možný problém s nastavením chybného rozlišení na některých 24" monitorech s poměrem stran 16:9.
Plasma 6.6.0 dostává ještě více oprav, například, jak píše Nate a spol., překvapivě častý problém v KWin, kdy to celé někdy spadne v situaci, kdy uživatel „hejbe kurzorem jako zběsilý“, aby se pokusil zastavit nabíhající režim spánku. Opraveno je i padání KWin, když uživatelů ruší virtuální plochu, na které ale je ještě nějaké okno a mnoho dalšího. Dvě opravy pak už míří i do budoucí Plasmy 6.7.0, jedna se týká KRunneru a druhá usekávání příliš dlouhých názvů položek v Grubu. Tři opravy míří též do Frameworks 6.23. Více v přehledu, který tento týden sestavili Nate Graham, Rafal Krawczyk a John Veness.
Týden v GNOME #223: vylepšení v Kalendáři
Do projektu GNOME toho tradičně moc nezamířilo. Tvůrci zmiňují dílčí novinky pro Kalendář, jmenovitě vylepšený dialog pro úpravu událostí, nyní včetně informací o organizátorech a účastnících událostí, (je zde i dělení dle stavu potvrzení účasti, možnost zkopírovat si kontaktní e-mailovou adresu atd.). Speciální dík zde míří Philippu Sauberzweigovi za UI/UX a věci související.
Z projektů třetích stran to tento týden jsou Exhibit, vylepšený prohlížeč 3D modelů nově podporující přehrávání animací a vizualizaci koster (obsahuje vylepšenou knihovnu F3D), dále správce hesel oo7 a jeho první alfa verze 0.6, kde autor Bilal Elmoussaoui přináší opravy a tři nové komponenty (oo7-daemon jako náhradu za gnome-keyring / kwallet), oo7-python (vylepšení umožňující ovládání knihovny přes Python) a oo7-macros s podporou schémat.
Do ekosystému GNOME zapadá i Newelle 1.2, nástroj pro práci s AI systémy, nyní přidávající podporu llama.cpp, novou knihovnu modelů (llama.cpp a ollama), hybridní vyhledávání pro lepší čtení dokumentů a podporu vykonávání příkazů a další novinky.
Další zmíněné aplikace zahrnují Chronograph 49, ReadySet (to je nový nástroj pro instalaci a úvodní nastavení systému využívající plug-iny), případně rozšíření Shellu jako Custom Command Toggle (v12 s podporou vlastních přepínačů v menu Rychlého nastavení atd.).
Nová verze H.266 kodéru VVenC s dalšími optimalizacemi pro ARM
Nový video formát H.266, alias VVC, míří pomalu do praxe a Fraunhofer Institute na jeho referenční implementaci nadále pracuje. Nedávno byla vydána nová verze open-source kodéru VVenC, která mimo jiné přináší další optimalizace pro procesory architektury ARM, pročež Phoronix vše otestoval na stroji s Nvidia GB10 SoC v Dell Pro Max GB10.
VVenC 1.14 přináší zejména optimalizace pro ARM SIMD využívající instrukční sady NEON a SVE, pro Scalable Vector Extensions pak dochází k aktivaci ve výchozím nastavení kodéru. Nvidia GB10 využívá jádra ARM Cortex-X925 a Cortex-A725 s podporou SVE/SVE2. Z prvotních měření plyne, že oproti verzi 1.13 je nová verze 1.14 tohoto kodéru o jednotky až menší desítky procent rychlejší.
Vývojová verze Wine 11.1 zahajuje cyklus údržby nové řady, opravuje běh na LMDE7
Novinky téměř žádné, zato 22 opravených chyb, to je ve zkratce první aktualizační vydání jedenáctkové řady projektu Wine. Tvůrci nasadili podporu více konverze pixelových formátů ve WindowsCodecs a odvedli další kus práce na podpoře ActiveX Data Objects (MSADO).
Nejstarší uzavřená chyba je z roku 2008 a týká se SureThing CD Labeler. z těch novějších tato verze řeší například problém s nefunkčností Microsoft Edge a na Edge založeném WebView2 bez předvolby
--no-sandbox, funkčnost VRR na Waylandu, nefunkčnost řady instalátorů z Microsoft Store, rozbité ikony na Waylandumrznoucí Ubisoft Connect a běh na LMDE7.
Lepší podpora notebooků Asus v jádru Linux 6.19
Nový ovladač Asus Armoury přinese v jádru Linux 6.19 potřebný kód pro podporu dalších notebooků tohoto výrobce. Obecně jde o hardware řady ROG, přičemž tento ovladač staví v základu na stávajícím ovladači Asus WMI s některými vylepšeními – například přibyla podpora nastavení množství paměti, kterou si alokuje APU, u Intelu zase počty jader typu P a E, přepínání režimů FHD a UHD u displejů a další věci, které lze typicky nastavovat jen z BIOSu. Podpora se takto nově dostává strojům typů Asus FA401UV, FA617XT, G835L, GA403UV, GA403WM, GA403WW či GV302XV, pro G513QY je zde pak oprava nastavení napájecích limitů.