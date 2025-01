Obsah

1. Nové vlastnosti čipů 80386: stránkování a virtuální režim 8086

V dnešní části seriálu o vývoji aplikací pro milovanou i nenáviděnou platformu IBM PC se seznámíme s dvojicí technologií, které byly představeny společně s mikroprocesorem Intel 80386. Tento čip, který byl v mnoha ohledech přelomový, totiž kromě rozšíření všech pracovních registrů na šířku třiceti dvou bitů, přidání nových dvou segmentových registrů, rozšíření adres na plných 32 bitů a možnosti přepnutí zpět z chráněného režimu do režimu reálného, navíc nabízel možnost zapnutí stránkování (paging) a taktéž programátorům poskytoval nový virtuální režim (virtual mode), který je známý i pod zkratkami V86 resp. VM86. Jak stránkování, tak i virtuální režim 86 se používaly po velmi dlouhou dobu (ve Windows pro spouštění DOSových aplikací, podobně pracuje i DOSEMU pro Linux). Navíc se s příchodem Pentia možnosti virtuálního režimu rozšířily (Virtual-8086 mode extensions: VME).

2. Obejití šestnáctibitového limitu při adresaci paměti

V dřívějším seriálu o vývoji aplikací pro slavné ZX Spectrum jsme se mj. zmiňovali i o tom, jakým způsobem je adresována operační paměť, ROM a VideoRAM. V případě mikroprocesoru Zilog Z80, který tvoří srdce ZX Spectra, se vlastně jednalo o relativně triviální technologii – adresa byla vypočtena na základě předané konstanty nebo registru a přímo tato adresa byla poslána na fyzickou adresovou sběrnici mikroprocesoru. Jinými slovy to znamenalo, že například logická adresa 0×1234 byla rovna fyzické adrese 0×1234. Rozsah logických a fyzických adres byl shodný: přesně 64kB.

Společně s rostoucí dostupnou kapacitou RAM se ovšem hledaly způsoby, jak i na osmibitových či šestnáctibitových mikroprocesorech adresovat RAM větší než oněch 64kB. Například do mikroprocesoru WDC 65c816 (následovník slavného MOS 6502) byly přidány dva nové osmibitové registry nazvané DB (Data Bank register) a PB (Program Bank register). Obsahy těchto registrů byly jednoduše připojeny k vypočtené šestnáctibitové adrese, takže vznikla adresa 24bitová, jejíž rozsah je 16MB, tedy 16× více, než u 8086 kombinující segment+offset (obsahy zmíněných registrů tvořily bity 16 až 23, zatímco bity 0 až 15 byly vypočteny běžným způsobem). A pokud se hodnota PB odlišovala od DB, došlo k oddělení kódu od dat. Výpočet fyzické adresy se sice zkomplikoval, ale jen minimálně (dokonce ani nebylo nutné použít sčítačku).

Poznámka: obdobu registrů PB/DB bylo možné realizovat i přímo v počítači. Poměrně velké množství osmibitových počítačů dokázalo díky přepínání bank (ať již implementovaných přímo výrobcem, nebo „dobastlených“ později) adresovat více než 64kB. Paměťové banky se vybíraly například přes obvod typu 8255 (či jeho obdobu) a v daný okamžik bylo k dispozici vždy jen maximálně oněch 64kB. Nebylo tedy možné například provádět skoky mezi bankami nebo (jednoduše) adresovat velká pole přesahující hranici banku.

3. Logická adresa, lineární adresa a fyzická adresa

Mikroprocesory Motorola 68000 (1979) a ARM (1985) dokázaly díky širším adresovým registrům limit 64kB bez problémů obejít. Například zmíněná Motorola 68000 měla 32bitové adresové registry a 24bitovou externí sběrnici, takže bylo možné adresovat 16MB RAM (v době uvedení tohoto čipu až neskutečná kapacita) a horních osm bitů adresových registrů mohlo nést tag atd. První čipy ARM měly limity nastaveny ještě výše – adresová sběrnice měla 26 bitů a paměťový rozsah 64MB.

Ovšem s příchodem platformy 80×86 se vše změnilo. Již u prvních mikroprocesorů Intel 8086/8088 se používalo adresování systémem segment+offset (to již dobře známe) a u mikroprocesoru Intel 80286 bylo navíc přidáno adresování na základě bázové adresy segmentu (taktéž známe z popisu deskriptorů). Jakoby to nestačilo, došlo u čipů Intel 80386 k dalšímu rozšíření adresovacího subsystému; tentokrát se jednalo o takzvané stránkování (paging). Všechna tato vylepšení vedla k tomu, že se na platformě 80×86 setkáme se třemi typy adres: logickou adresou, lineární adresou a fyzickou adresou.

Logická adresa je tvořena dvojicí segment+offset (resp. v chráněném režimu selektor+offset) a právě s těmito adresami pracují programátoři. V případě, že není povoleno stránkování, bude výsledkem součtu segmentu a offsetu či báze a offsetu přímo 32bitová fyzická adresa. Ovšem pokud je stránkování povoleno, bude z logické adresy segment+offset nebo selektor+offset nejprve vypočtena lineární 32bitová adresa. Teprve z této adresy se pomocí výpočtu nazývaného page translation (bude popsán dále) vypočte skutečná fyzická adresa. Hodnoty adres použitých v programu se tedy budou zcela odlišovat od hodnot, které zjistíme logickým analyzátorem při jeho připojení na adresovou sběrnici.

4. Výpočet lineární adresy na mikroprocesorech Intel 80386

Nejprve si ukažme, jakým způsobem se vypočítá lineární adresa z adresy logické. Logická adresa je tvořena dvojicí hodnot. První z těchto hodnot je uložena ve zvoleném segmentovém registru. Jedná se o šestnáctibitovou hodnotu, která v reálném režimu obsahuje přímo adresu (posunutou doleva o čtyři bity) a v chráněném režimu obsahuje index do tabulky deskriptorů. Druhá část logické adresy je specifikována konstantou, registrem, registrem s bází, dvojicí registrů atd. Součtem jednotlivých částí vznikne offset, který je na čipu 80386 obecně 32bitový. V reálném režimu je hodnota segmentového registru posunuta o zmíněné čtyři bity doleva a k výsledku je přičten ofset. Vznikne (obecně) 32bitová lineární adresa, v praxi však bude mít jen 21 bitů. V chráněném režimu je z příslušného deskriptoru získána báze a ta je přičtena k offsetu. Díky tomu, že báze je 32bitová, je výsledkem tohoto výpočtu 32bitová lineární adresa:

Poznámka: ve skutečnosti může mít logická adresa šířku 48 bitů. Tuto vlastnost si popíšeme ve dvanácté kapitole

Obrázek 1: V deskriptorech je mj. uložena i 32bitová bázová adresa, ke které je připočten offset.

Zdroj: Intel 80386 Reference Programmer's Manual

Poznámka: povšimněte si, že i zde máme „přípravu“ na problém typu GATE A20, protože součtem dvou 32bitových hodnot obecně vznikne hodnota 33bitová. Ovšem při výpočtu lineární adresy je horní bit ignorován.

Celý výpočet lineární adresy z adresy logické (v chráněném režimu) je ukázán na druhém obrázku:

Obrázek 2: Schéma výpočtu adresy na mikroprocesorech Intel 80386.

Zdroj: Intel 80386 Reference Programmer's Manual

Poznámka: povšimněte si, že lineární adresa je rozdělena na tři bitová pole. Tato pole si popíšeme v dalších kapitolách.

5. Stránkování

Celý paměťový rozsah mikroprocesoru Intel 80386 (32bitů adresy = 4GB) je rozdělen do stránek o velikosti 4kB. Těchto stránek je celkem 1024×1024 = 1048576, přičemž u každé stránky lze nastavit, zda je určena pro čtení a/nebo zápis, zda je stránka dostupná, dále určit přístupová práva (user/supervisor) a navíc samotný HW nastavuje bit dirty v případě, že byla stránka modifikována, tj. pokud se změnil alespoň jeden její bit.

Informace o stránkách nejsou uloženy v jediném bloku s 1048576 záznamy (to by totiž znamenalo, že by se muselo alokovat 4MB jen pro tyto účely). Namísto toho je použit koncept dvou úrovní tabulek. První tabulka má maximálně 1024 záznamů a obsahuje adresy tabulek na druhé úrovni (těch může být maximálně 1024, ale typicky jich bývá méně). A až v těchto tabulkách druhé úrovně jsou uloženy informace o jednotlivých stránkách. V praxi mají tedy tabulky stránek dohromady menší velikost, než ony 4MB.

Poznámka: to, že je velikost stránky rovna 4kB, není náhoda. Je to praktická hodnota, protože stránky nejsou ani příliš malé (bylo by jich mnoho), ale ani příliš velké (potom by byla granularita pro některé účely příliš velká). Navíc 4kB znamenají dvanáct bitů offsetu, což poměrně elegantně umožňuje rozdělit lineární adresu na trojici bitových polí.

6. Praktický význam stránkování

Podpora stránkování je jednou z nejlepších technologií, které byly do čipů Intel 80386 přidány. Díky stránkování je totiž možné relativně snadno implementovat systém podporující větší množství úloh (v86), mezi kterými se lze přepínat. Navíc je možné realizovat (typicky na úrovni operačního systému nebo i jedné monolitické aplikace) virtuální paměť, přičemž vlastní RAM vlastně slouží jako rychlá cache ke stránkám ukládaným na pevný disk (swap). Systém (či monolitická aplikace) si v případě potřeby stránku, ke které se přistupuje, „dotáhne“ z disku popř. naopak uloží na disk v případě, že dojde ke změně jejího obsahu (je nastaven bit dirty).

Poznámka: stránkování lze kombinovat se systémem selektor+deskriptor (chráněný režim), nebo se chráněný režim použije bez podpory stránkování – vše závisí na volbě vývojáře operačního systému nebo aplikace, která si sama systém spravuje.

7. Výpočet fyzické adresy při povolení stránkování

V případě, že je povoleno stránkování bitem ve speciálním registru CR0 (viz osmou kapitolu), bude se provádět výpočet fyzické adresy z adresy logické. Lineární 32bitová adresa je v tomto případě chápána jako trojice bitových polí:

Bity Význam/jméno 31..22 DIR 21..12 TABLE 11..00 offset

Nejvyšších deset bitů 31..22 lineární adresy obsahuje index do tabulky nazvané page directory. Bázová adresa této tabulky je uložena ve speciálním registru CR3 a každý záznam v této tabulce obsahuje 32bitovou hodnotu. Index má deset bitů, což znamená, že počet záznamů v této tabulce dosahuje maximálně hodnoty 1024. A vzhledem k tomu, že jsou zde uloženy 32bitové hodnoty (4 bajty), má celá tabulka maximální velikost 4kB – tedy přesně jednu stránku (adresa v registru CR3 musí začínat na začátku stránky; používají se bity 12–31).

Hodnota přečtená z tabulky page directory je opět chápána jako adresa, tentokrát konkrétně jako bázová adresa jedné z tabulek pojmenovaných page table. V praxi je tedy možné mít celkem 1024 tabulek stránek. A vzhledem k tomu, že každá page table může opět obsahovat 1024 záznamů, je možné mít teoreticky údaje o 210×210=220 stránek (tedy přes milion stránek). Víme již, že každá stránka má velikost 4kB (212 bajtů), takže tímto způsobem lze popsat celý paměťový rozsah mikroprocesoru Intel 80386: 220×212=232 bajtů. Ovšem díky tomu, že se používá dvojí mapování, tabulky mohou být v praxi menší (resp. přesněji řečeno může být méně page tables).

Index do vybrané page table je uložen ve druhém bitovém poli lineární adresy, tj. konkrétně v bitech 21..12. Z vybrané page table tedy přečteme adresu (a další údaje) o konkrétní stránce (4kB blok). K adrese této stránky již postačí pouze přidat offset uložený v bitech 11..00 bázové adresy a výsledkem bude fyzická adresa.

Celý výpočet fyzické adresy si můžeme i vizualizovat:

Obrázek 3: Stránkování a výpočet fyzické adresy z adresy logické.

Zdroj: Intel 80386 Reference Programmer's Manual

8. Povolení stránkování

V případě, že budeme chtít použít stránkování, je nutné nastavit tabulky s adresami, dále uložit počáteční adresu tabulky page directory do speciálního registru CR3 a posléze stránkování povolit, a to konkrétně přes jeden bit speciálního registru CR0. Tento registr již do jisté míry známe, protože jsme ho používali pro přepnutí do chráněného režimu a zpět do režimu reálného. Výpočet adresy s povolením stránkování resp. při jeho zákazu, je naznačen na dalším diagramu:

Obrázek 4: Stránkování musí být povoleno, jinak se fyzická adresa získá přímo z lineární adresy.

Zdroj: Intel 80386 Reference Programmer's Manual

Ukažme si nyní, jak se stránkování povoluje. Není to nic těžkého. Připomeňme si, že mikroprocesory Intel 80386 se v mnohém odlišují od původních dvou generací čipů 80×86. Došlo i k rozšíření původního šestnáctibitového registru MSW na 32bitový registr nazvaný CR0 (Control Register 0). I když se jedná o 32bitový registr, má význam opět pouze několik bitů, konkrétně sedm bitů. Přitom pět bitů má naprosto stejný význam, jako u MSW (interně se totiž jedná o shodný registr), jenže nás bude zajímat nejvyšší bit PG, kterým se stránkování povoluje či zakazuje:

Bit Označení Význam 0 PE povolení chráněného režimu (to nás dnes zajímá) 1 MP příznak, že je dostupný matematický koprocesor, na který je nutné čekat (ovlivňuje význam instrukce WAIT) 2 EM příznak emulace matematického koprocesoru (FP instrukce způsobí výjimku, na kterou lze reagovat) 3 TS nastaveno při přepnutí úlohy (v reálném režimu nemá význam) 4 ET rozlišení mezi koprocesorem 80287 a 80387 (popravdě netuším, k čemu je to dobré, prostě Intel) 5 NE řízení způsobu detekce výjimek matematického koprocesoru: buď se zpracují jako přerušení nebo jako výjimky 6–30 rezervováno 31 PG stránkování (paging) povoleno či zakázáno

Pro povolení stránkování by tedy měl postačovat tento kód, který ovšem předpokládá, že jsou korektně vyplněny adresy stránek (jinak dojde k výjimce v chráněném režimu nebo k zatuhnutí systému v režimu reálném):

mov eax, cr0 or eax, 0x80000000 ; nastaveni priznaku chraneneho rezimu mov cr0, eax

9. Formát záznamů v tabulkách stránek

V předchozím textu jsme si řekli, jakým způsobem se z lineární adresy vypočte adresa fyzická. Připomeňme si, že adresa stránky (page) se získá dvojím mapováním – nejprve přes tabulku page directory a poté s využitím vybrané tabulky stránek (page table). K takto získané adrese stránky se přidá dvanáctibitový offset. Ovšem neprovádí se zde součet – pouze se vezme dvacet bitů s indexem stránky a k těmto dvaceti bitům se přidá onen dvanáctibitový offset, takže výsledkem bude 32bitová fyzická adresa. To ovšem znamená, že v tabulkách stránek jsou sice uloženy 32bitové hodnoty, ovšem spodních dvanáct bitů může být použito nějakým jiným způsobem, než pro uložení indexu stránky. Skutečně je tomu tak, protože spodních dvanáct bitů v každé page table má odlišný význam:

Bit Označení Stručný popis 0 P stránka je přítomná v paměti 1 R/W příznak pro čtení (pro uživatele) 2 U/S uživatelská nebo systémová stránka 3 0 rezervováno 4 0 rezervováno 5 A ke stránce se přistoupilo 6 D do stránky se zapisovali 7 0 rezervováno 8 0 rezervováno 9 OS pro potřeby operačního systému 10 OS pro potřeby operačního systému 11 OS pro potřeby operačního systému

Můžeme zde vidět, že stránky jsou rozděleny do dvou skupin – systémové stránky a stránky pro „uživatele“, tedy pro aplikaci, kterou operační systém spustil (ring 3, supervisor/system odpovídá ringům 0 až 2). Taktéž je možné řídit, zda je stránka určena jen pro čtení nebo pro čtení i zápis. A konečně tři bity jsou vyhrazeny pro operační systém. Ten může tyto bity použít například pro implementaci algoritmu LRU – Least Recently Used (bude zde čítač počtu použití stránky). V případě, že je nutné nějakou stránku z paměti odstranit (aby se načetla stránka jiná), odstraní se ta stránka, která se používala nejméně často.

10. Význam bitů A a D v tabulkách stránek

V praxi jsou pro implementaci virtuální paměti velmi důležité bity A a D uložené v tabulkách stránek (pro každou stránku zvlášť). Před každým čtením libovolného bajtu ze stránky nastaví mikroprocesor (tedy hardware) bit A na jedničku. A taktéž před každým zápisem libovolného bajtu do stránky nastaví mikroprocesor bit D na jedničku. Označení těchto bitů jsou tedy odvozena od slov „accessed“ a „dirty“.

V případě, že dojde k situaci, kdy je nutné z disku načíst jinou stránku (viz další kapitolu), může systém na základě těchto dvou bitů zjistit, které stránky se používaly (a například modifikovat nejnižší tři bity, pokud se používá algoritmus LRU). Stránka, do které se nezapisovalo (D=0), se může bez problémů odstranit, zatímco stránka, do které byl proveden zápis, se musí celá uložit na disk (a proto může systém preferovat nahradit odlišnou stránku, aby se minimalizoval počet diskových operací).

11. Realizace virtuální paměti

S využitím stránkování lze realizovat jednoduchý systém s virtuální pamětí. Implementovat ho může buď operační systém, nebo i nějaká aplikace spouštěná přímo z DOSu (příkladem mohou být CAD systémy atd.). V tom nejjednodušším případě bude k dispozici adresový prostor o velikosti 4GB, což znamená 1024×1024=1048576 stránek, každá o velikosti 4kB. Naprostá většina počítačů vybavených čipem Intel 80386 samozřejmě neměla nainstalováno 4GB RAM (dokonce si dovolím tvrdit, že počítač s 386 a 4GB ani neexistoval, minimálně ne v oblasti PC), takže mnoho stránek bylo odloženo na disku v nějaké formě swap souboru.

Operační systém nebo aplikace si udržovaly informaci o tom, kde je stránka uložena (v RAM/na disku) na základě bitu P v tabulkách stránek. Například pro počítač s 4MB RAM bylo v paměti uloženo „jen“ 1024 stránek, přičemž při pokusu o čtení či zápis do stránky, která nebyla v RAM dostupná, došlo k výpadku – page fault. Informace o lineární adrese, která výpadek způsobila, se uložila do registru CR2, odkud ji mohl operační systém přečíst a příslušnou stránku následně z disku přenést do RAM. Zde musela načítaná stránka nahradit nějakou existující stránku. O kterou stránku se bude jednat, rozhodl operační systém, typicky na základě obsahu bitů A a D, o nichž jsme se již zmínili. Sofistikovanější schéma využívala tři volné bity pro čítače algoritmu LRU atd.

Poznámka: i samotné tabulky stránek (page tables) mohly být „odswapovány“ (ostatně zcela naplněné tabulky stránek by zabraly celé 4MB). Jediná tabulka, která byla vždy uložena v paměti, je primární tabulka page directory.

12. Rozsah logické adresy

Vraťme se ještě na chvíli k logickým adresám a ke konceptu selektor+offset. Připomeňme si, že selektor má šířku šestnácti bitů a offset má na 386 obecně šířku 32 bitů. V reálném režimu, kde se namísto selektoru přímo používá číslo segmentu, se obě adresy částečně překrývají, ovšem v chráněném režimu tomu tak být nemusí – systém totiž může být teoreticky nakonfigurován takovým způsobem, že se čtrnáct (nikoli šestnáct) bitů selektoru připojí k třiceti dvěma bitům offsetu a vznikne tak logická 48bitová adresa.

Proto se můžeme v některých materiálech dočíst, že mikroprocesory Intel 386 podporují 246=64 TB virtuální paměti, ovšem pouze teoreticky. V praxi jsme stále omezeni stránkováním na 32bitový rozsah, ovšem lze namítnout, že stránkování lze vypnout a realizovat virtuální paměť čistě softwarově jen v chráněném režimu. V takovém případě jsou omezení daná tím, jaké údaje lze uložit do deskriptorů (index deskriptoru je vybírán selektorem):

Bázová adresa je 32bitová

Limit velikosti segmentu je dvacetibitový (1MB), ovšem přepnutím granularity může být nastaven až na 4GB.

Z toho plyne, že z pohledu HW mikroprocesoru Intel 80386 jsme stále omezeni na 4GB virtuální paměti, i když softwarově by bylo možné realizovat i vyšší kapacity (ovšem například by se musely programově realizovat techniky nastavování bitů A a D atd.).

13. Krátká odbočka – PAE (Physical Address Extension)

Výše uvedený způsob práce s fyzickou i virtuální pamětí byl realizován, jak již dobře víme, na mikroprocesorech Intel 80386. Tyto mikroprocesory začaly být nabízeny v roce 1985, kdy omezení na 4GB vůbec nebylo chápáno jako reálné omezení, ale jako rozumně vzdálená hranice. Schéma stránkování realizované v 80386 vydrželo celých deset let, konkrétně do roku 1995, kdy se již začalo jednat o reálné omezení (ostatně se podívejte sami, kolik máte operační paměti a jak velký je virtuální prostor se swapem). Právě v roce 1995 totiž začal být nabízen mikroprocesor Pentium Pro s technologií nazvanou PAE neboli Physical Address Extension. Pokud bylo PAE povoleno, byly adresy stránek opět hierarchické, ovšem namísto hierarchie založené na dvou úrovních se používaly tři úrovně. Ovšem důležitější bylo, že adresy uložené v tabulkách stránek měly namísto dvaceti bitů šířku 24 bitů.

Díky tomu se rozšířil adresní rozsah mikroprocesorů (pro virtuální paměť). Už zde neexistovala hranice 4GB, protože 24 bitů s indexem stránky se spojilo s dvanácti bity offsetu a výsledkem byla adresa o šířce 224+12=236 neboli 64GB. Ovšem každý proces stále mohl použít pouze 4GB, protože lineární adresa měla stále šířku jen 32 bitů (tedy například javovský JVM byl omezen na 4GB, reálně vlastně jen na 2GB). Změna přišla až s čipy, které podporovaly 64bitové adresy. To je již však téma na samostatný článek.

14. Virtuální režim 8086 (V86)

Kromě stránkování nabízel mikroprocesor Intel 80386 programátorům další často používanou technologii. Jednalo se o podporu takzvaného virtuálního režimu 8086, který byl označován zkratkou V86. Společnost Intel tak reagovala na to, v jakých oblastech se její čipy řady 80×86 používaly. Předchozí čip 80286 byl evidentně navržen pro počítače s pokročilejšími operačními systémy, které by dokázaly využít chráněný režim (a tímto způsobem by byly psány i aplikace) a vůbec se ani nepředpokládalo, že by se z chráněného režimu vracelo zpět do režimu reálného (ten totiž sloužil, resp. měl sloužit, jen pro inicializaci operačního systému).

Skutečnost však byla prozaičtější, protože prakticky všechny vyrobené 80286 byly zakomponovány do „běžných PC“, na nichž byl provozován systém DOS běžící v reálném režimu. A na tento systém/režim byly naprogramovány tisíce aplikací, které nikdo pro chráněný režim nepřepisoval. I přes možnosti 80286 se tedy mikroprocesor stále používal jako „trošku lepší a rychlejší“ 8086.

Nový virtuální režim 8086 tento stav akceptoval a nabízel zajímavou možnost – na počítači s čipem Intel 80386 mohlo být spuštěno více úloh (procesů), přičemž bylo možné provádět přepínání mezi těmito procesy. Navíc tyto procesy běžely ve (virtualizovaném) prostředí, které se chovalo tak, jakoby proces běžel na čipu 8086 v reálném režimu. Tento proces měl navíc (z pohledu programátora) přístup k celému 1MB RAM, ale například i ke vstupně-výstupním portům. Reálně však byl přístup realizován takovým způsobem, že se o vstupně-výstupní porty procesy dělily a přístup byl řízen operačním systémem.

15. Spuštění procesu ve virtuálním režimu

Otestování, zda se procesor nachází ve virtuálním režimu, lze provést přečtením bitu číslo 17 z registru EFLAGS. Jedná se o rozšíření původního šestnáctibitového registru FLAGS (8086) o dalších šestnáct bitů. EFLAGS obsahuje tyto důležité bity (postupně se přidávaly další bity, jak je na platformě 80×86 zvykem):

Index bitu Označení Význam 0 CF Carry flag 2 PF Parity flag 4 AF Auxiliary flag 6 ZF Zero flag 7 SF Sign flag 8 TF Trap flag 9 IF Interrupt enable flag 10 DF Direction flag 11 OF Overflow flag 12–13 IOPL I/O privilege level (ne pro reálný režim) 14 NT Nested task flag 16 RF Resume flag 17 VM Virtual 8086 mode flag 18 AC Alignment check 19 VIF Virtual interrupt flag 20 VIP Virtual interrupt pending 21 ID Able to use CPUID instruction

Stejný bit (tedy bit nazvaný VM) se používá pro přechod do virtuálního režimu. Otázkou ovšem zůstává, jak se vlastně provádí zápis do tohoto registru. Přímý přístup není možný, protože instrukce LAHF a SAHF pracují jen se spodními šestnácti bity), takže nám teoreticky zbývají instrukce PUSHFD a POPFD. První z těchto instrukcí uloží EFLAGS na zásobník a druhá instrukce naopak načte hodnotu umístěnou na vrcholu zásobníku a uloží ji do EFLAGS. Teoreticky tedy můžeme uložit EFLAGS na zásobník, načíst ho do registru EAX, nastavit bit číslo 17 na jedničku, uložit zpět na zásobník a zavolat POPFD. Příslušný kód by mohl vypadat následovně:

enable_vm86: pushfd ; uložit EFLAGS na zásobník pop eax ; přečíst ho do EAX or eax, 0b10000000000000000 ; nastavit bit číslo 17 push eax ; uložit modifikovanou hodnotu zpět na zásobník popfd ; obnovit EFLAGS ze zásobníku

Ovšem zrovna bit číslo 17 nelze tímto způsobem v běžných uživatelských úlohách (ring 3) změnit, takže se používá trik – zavolá se instrukce IRET, která kromě dalších operací obnovuje i obsah registru EFLAGS (ve skutečnosti je to poněkud složitější: zrovna instrukce IRET se totiž chová různě v odlišných režimech). Postačuje tedy vhodným způsobem modifikovat hodnoty uložené na zásobníku a zavolat IRET pro přechod do virtuálního režimu.

Ovšem ještě před přechodem do virtuálního režimu je nutné provést přípravné operace. Ty se týkají chování procesoru v těch případech, v nichž by jedna VM86 úloha mohla ovlivnit jinou úlohu. Konkrétně se to týká přístupu na I/O porty a taktéž o obsluhu výjimek, protože ty by měl zpracovávat monitor (tj. součást systému, která virtuální úlohy řídí). Dále je nutné korektně zpracovat „citlivé“ instrukce, tj. instrukce, které pracují se systémem přerušení popř. které zamykají sběrnici. Jedná se o tyto instrukce:

CLI – změna příznaku povolení přerušení STI – změna příznaku povolení přerušení LOCK – uzamčení sběrnice PUSHF/PUSHFD – manipulace s FLAGS/EFLAGS, kde je umístěn i příznak povolení přerušení POPF/POPFD – manipulace s FLAGS/EFLAGS, kde je umístěn i příznak povolení přerušení INT – vyvolání softwarového přerušení IRET – návrat z přerušení (opět se zde pracuje s FLAGS nebo EFLAGS)

Pravděpodobně nejdůležitější je instrukce INT používaná mj. pro volání služeb BIOSu a DOSu. Zavolání této instrukce dokáže procesor detekovat a předat řízení zpět monitoru (procesor tedy přejde z virtuálního režimu zpět do režimu chráněného). Monitor, pokud je korektně napsaný, bude emulovat příslušné služby BIOSu/DOSu (nebo je přímo zavolá).

Všechny manipulace s příznakem přerušení taktéž musejí být hlídány, protože úloha běžící v reálném režimu může přerušení zakázat (ostatně je to jediný běžící proces). Ovšem v režimu VM86 se obecně souběžně provozuje více úloh a není tedy možné například zakázat přerušení od časovače, který slouží pro jejich přepínání (task switching).

Poznámka: teoreticky lze tyto „limity“ obejít instrukcí LOADALL, která tak představuje Intelovská zadní vrátka.

16. Adresování ve virtuálním režimu

Pokud proces běží ve virtuálním režimu, nepoužívá se pro adresování systém založený na selektorech a offsetech. Namísto toho je adresa vypočtena podobně, jako v režimu reálném – hodnota segmentového registru se posune doleva o čtyři bity a přičte se k offsetu. Výsledkem je obecně 32bitová adresa, ovšem reálně má tato adresa šířku jen 21 bitů (tedy známý limit 1MB + necelých 64kB, stejně jako v reálném režimu). Ovšem z předchozího textu již víme, že může být souběžně spuštěno větší množství úloh (procesů) ve virtuálním režimu, takže se nabízí otázka, jak se vlastně tyto procesy dělí o stejný adresový prostor. Je to jednoduché (a vlastně i elegantní) – ona 21bitová lineární adresa je převedena na fyzickou adresu s využitím stránkování. Tj. v praxi se dokáže programátor systému (monitoru), ale i aplikací psaných pro virtuální režim prakticky zcela obejít bez selektorů, deskriptorů atd. (interně se používají, ale většinu práce odvede jednotka pro mapování stránek do fyzické paměti).

Poznámka: to ovšem také znamená, že bylo možné spustit větší množství úloh ve virtuálním režimu, jejichž celkové paměťové nároky přesáhnou kapacitu RAM. Řekněme, že lepší počítač s mikroprocesorem Intel 80386 měl 4MB RAM. Na tomto počítači bylo možné spustit například šest aplikací ve virtuálním režimu (takže 6×1MB + desítky kilobajtů pro monitor), ovšem stránkování a realizace swapu dokázala zajistit i tuto funkcionalitu (v praxi by to samozřejmě bylo velmi pomalé, pokud by se úlohy přepínaly s větší frekvencí; toto řešení se hodilo spíše pro odkládání úloh na pozadí).

17. Virtuální režim 8086 neemuluje čip 8086

Mohlo by se zdát, že virtuální režim 8086 umožňuje běh většího množství úloh v prostředí, které odpovídá starším PC s čipy 8086 a 8088. Ve skutečnosti tomu tak není, protože ve virtuálním režimu lze používat některé nové vlastnosti čipů 80386 a navíc se chování liší i v jiných oblastech. Ona emulace 8086 tedy není dokonalá, což ale pro naprostou většinu aplikací nevadí:

Instrukce jsou obecně prováděny v menším počtu cyklů, což je většinou vítaná vlastnost, ale některý starší SW nemusel správně fungovat kvůli zpožďovacím smyčkám, které počítaly s konkrétními počty cyklů u některých instrukcí.

Rozdílné chování u výjimky při dělení instrukcí DIV. U 386 je v CS:IP adresa instrukce, která výjimku způsobila, u 8086 je to následující instrukce (což musí řešit například debuggery).

Všechny neznámé instrukce způsobí výjimku 6; procesor se je tedy nebude snažit interpretovat.

Instrukce delší než 15 bajtů způsobí výjimku 13; u 8086 se teoreticky mohou například opakovat prefixy a operační kód instrukce může být delší.

Bitové posuny a rotace jsou omezeny na 31 bitů (u rotací je to v praxi asi jedno, ale u posunů se liší výsledky).

Instrukce PUSH SP ukládá původní obsah SP, kdežto u 8086 je to již snížená hodnota.

Obsah registru FLAGS se při ukládání na zásobník modifikuje, což se týká bitů 12–15.

se při ukládání na zásobník modifikuje, což se týká bitů 12–15. Nově není možné překročit velikost segmentu u 16bitových operací (například pokus o čtení/zápis slova na offset 65535, nebo uložení 16bitového slova do zásobníku, když je SP=1). Tyto operace způsobí výjimku 13, zatímco u původních čipů offset přetekl/podtekl v rámci jednoho segmentu.

Totéž platí u blokových a řetězcových instrukcí, pokud překročí velikost segmentu (na původních čipech se přeteklo na začátek segmentu nebo na jeho konec – podle nastavení bitu direction).

Rozdílné chování instrukce IDIV pro zbytky 0×80 a 0×8000. Toto je zajímavá vlastnost, protože čipy 8086/8088 vrací v tomto případě nulový zbytek, zatímco u 80386 je to největší možné záporné číslo.

Liší se i chování matematického koprocesoru, to je však problematika, které se budeme podrobněji věnovat příště.

Poznámka: v případě, že aplikace počítá s výše uvedeným chováním čipů 8086/8088, nebude ve virtuálním režimu pracovat korektně (například rychlý běh hry kvůli odlišné délce instrukcí, špatná reakce na přerušení, obecně nebudou pracovat starší debuggery atd.) nebo dojde k jejímu pádu. Takové aplikace obecně není možné spustit jako „úlohy DOS“ ve Windows.

18. Shrnutí: co skutečně přinesl Intel 80386

Mikroprocesor Intel 80386 díky podpoře 32bitových operací (a 32bitových pracovních registrů), technologii stránkování i virtuálního režimu 8086 dokázal zajistit vývoj pokročilejších operačních systémů, které ovšem navíc stále umožňovaly (nebo mohly umožňovat) provoz starších aplikací určených pro běh v reálném režimu v systému DOS (ještě nedávno jsem například viděl aplikace psané ve FoxPro, tedy pro DOS). To se ukázala být velmi dobrá strategie, zejména v oblasti „Wintel“, tedy PCček, v nichž existuje (a prakticky vždy existovala) snaha o zachování zpětné kompatibility, a to až na úroveň strojového kódu.

Není ostatně bez zajímavosti, že následník čipu 80386, tedy mikroprocesory 80486, sice byly rychlejší a měly integrovanou cache (popř. i matematický koprocesor, pokud se jednalo o variantu DX), ale již nepřinesly žádný nový režim práce mikroprocesoru a jejich instrukční soubor byl prakticky totožný s předchůdcem 80386 (až na několik nových instrukcí CMPXCHG, INVD, INVLPG, WBINVD a XADD). A ostatně i první generace Pentií (P5), která přinesla superskalární architekturu, se vlastně z pohledu možností nabízených programátorům příliš nelišila od v té době již zastaralého modelu 80386 (bylo přidáno jen několik instrukcí CPUID, CMPXCHG8B, RDTSC, RDMSR, WRMSR, RSM a většina ostatních instrukcí se zde prováděla mnohem rychleji a popř. v páru s jinou instrukcí).

Mikroprocesory postavené na původní architektuře Intel 80386 se stále používají, a to například v oblasti vestavěných systémů (specializované varianty, například 80376 bez reálného režimu nebo známější 80386EX, který lze najít v družicích atd.) a taktéž v průmyslových PC, kde se provozuje buď stále DOS nebo QNX. Mimochodem: čipy odvozené od 286, 386 i 486 se používají i v Airbusech (fly by wire): https://cqr2016.ieee-cqr.org/06-ETR-RT16_Yeh.pdf. Z těchto pohledů se tedy jednalo o velmi úspěšný čip, na rozdíl řady 286, jejíž ambice byly „zabity“ tím, že se tento čip používal primárně v PC s DOSovými aplikacemi.

19. Repositář s demonstračními příklady

Demonstrační příklady napsané v assembleru, které jsou určené pro překlad s využitím assembleru NASM, byly uloženy do Git repositáře, který je dostupný na adrese https://github.com/tisnik/8bit-fame. Jednotlivé demonstrační příklady si můžete v případě potřeby stáhnout i jednotlivě bez nutnosti klonovat celý (dnes již poměrně rozsáhlý) repositář:

20. Odkazy na Internetu