 »   »  Novinka v Bitcoinu zlevní poplatky. Na obzoru je však další problém

Bitcoin po mnoha měsících tahanic mezi těžaři implementoval rozšíření Segregated Witness (SegWit). Znamená to řešení mnoha menších problémů a také jednoho velkého – síť má nedostatečnou kapacitu. Za přiměřeně rychlé zpracování základní transakce jste někdy v posledních měsících museli zaplatit i pět nebo více dolarů. To už samozřejmě vůbec nedává smysl pro mikrotransakce a bitcoinová káva se vám pěkně prodraží. Proto se pro takové platby někde začal používat příbuzný Litecoin, který mimochodem SegWit bez problémů implementoval letos v květnu.

Podpisy do blockchainu zapisovat nemusíme

Segregated Witness je vlastně velmi výstižný název – oddělený svědek. Jde o zavedení nového formátu transakcí, kdy se do bloků v blockchainu zapisuje pouze samotná informace o transakci, nikoliv její podpis. Podpis potvrzuje, že majitel privátních klíčů k dané adrese skutečně chtěl bitcoiny poslat. Jenže podpis je nutný vlastně jen pro zapsání transakce do bloku, dále už se s ním běžně nepracuje. Nutno dodat, že jde o možnost používat nový formát transakce, nikoliv povinnost.

V praxi to znamená, že do bloku, který má maximální velikost 1 MB, se vejde více segwitových transakcí než transakcí tradičních. O kolik, to už závisí na parametrech jednotlivých transakcí. V průměru je to ale cca trojnásobek. To znamená, že SegWit přináší možnost navýšení kapacity sítě, ale nikoliv její automatické navýšení. K tomu se dostaneme až přirozeně s tím, jak se začnou ve velkém využívat segwitové transakce.

Motivace k tomu samozřejmě je. Poplatek za transakci se odvozuje od velikosti transakce v bajtech. Jinak řečeno – čím víc místa v blockchainu zaberete, tím víc byste měli zaplatit. A pokud segwitová transakce bude třikrát menší, zaplatíte teoreticky jen třetinu ceny starého formátu transakce. Používáním segwitových transakcí se navíc celkově uvolní prostor v blocích, takže se cena za bajt dále sníží. Je otázkou, o kolik to bude. Ale osobně odhaduji, že běžná transakce za pár měsíců nebude stát více než jeden dolar.

Zatím odesílání nového formátu transakcí nepodporují téměř žádné peněženky. U řady z nich už ale byla podpora implementována a čeká se jen na ostré nasazení. Většina peněženek, služeb, platebních bran a dalších pravděpodobně podporu nasadí do několika málo týdnů. Jak už bylo řečeno – používat starý formát transakcí už je dnes zbytečně drahé a uživateli to nepřináší nic navíc.

Levné a rychlé platby s Lightningem

SegWit také umožňuje na Bitcoin nabalovat tzv. off-chain transakce. To jsou takové transakce, které nejsou zaznamenány v blockchainu, ale kryptograficky z něj vychází. Právě to většina odborné komunity považuje za budoucnost Bitcoinu. Pokud bychom skutečně chtěli do hlavního blockchainu zaznamenávat každou jednu transakci, nároky na provoz bitcoinových uzlů by rostly exponenciálně až do nebes.

Nejpokročilejší implementací off-chain transakcí je Lightning Network, která se už několik měsíců testuje a pro kterou existuje vícero klientů. Funguje to tak, že si mezi sebou dvě strany počáteční transakcí v hlavním blockchainu otevřou platební kanál, ve kterém mohou provádět vysoké množství transakcí v podstatě okamžitě. Až při uzavření kanálu se konečná suma zapíše do blockchainu.

Představení Lightning Network:

Takhle to vypadá jednoduše, ale zároveň ne tak prakticky – přece jen většina transakcí je jednorázových. Jenže vztahy v Lightning Network se mohou různě vrstvit a řetězit. Můžete mít např. otevřený kanál s nějakým platebním zprostředkovatelem, a pokud je k němu připojena protistrana, můžete provádět transakce podobně snadno jako přímo mezi sebou. Představit si to můžete třeba jako PayPal, kde posíláte a přijímáte transakce a jednou za čas si zůstatek necháte poslat na bankovní účet.

Co je zásadní, i zde budou platit kryptografické zákony Bitcoinu, přestože transakce nebude zapsána v blockchainu. Zprostředkovatelé tak zřejmě (podle konkrétního nastavení) budou mít možnost vaše prostředky nějaký čas podržet, ale nakonec se na vaši adresu připíšou, i kdyby se tomu druhá strana snažila zabránit. Na rozdíl od běžných peněz tu není hrozba, že by si prostředník peníze jakkoliv přivlastnil.

Lightning Network do Bitcoinu přinese prakticky neomezenou škálovatelnost a pravděpodobně velmi nízké poplatky, díky neomezenému vstupu do odvětví a nízkým nákladům na zpracování transakcí – tady už žádné těžení neprobíhá, jen se jednoduše ověřuje, jestli sedí podpisy. Během několika měsíců se zřejmě objeví první software pro ostré použití, ale větší rozšíření bych očekával až tak za rok.

Hrozba dalšího hard forku

Přijetí SegWitu ale nebylo jen tak. Předcházela mu tzv. Newyorská dohoda, ve které se řada členů bitcoinového ekosystému dohodla na kompromisních podmínkách, abychom se konečně posunuli dál. Jedna strana chtěla aktivaci SegWitu, druhá zvýšení samotné velikosti bloku. Dohoda zněla v podstatě tak, že nejdřív zavedeme SegWit a během dalších šesti měsíců také zvýšíme maximální velikost bloku prostřednictvím hard forku, a to na 2 MB.

Čínským těžařům, kteří převážně tlačili na zvětšení bloku, to stačilo a SegWit podpořili. Jenže je tu také řada členů ekosystému, která dohodu nepodepsala a hard fork, ke kterému má dojít 1. listopadu, odmítá. Patří mezi ně také hlavní vývojový projekt Bitcoin Core. Hrozí tak, že se Bitcoin opět rozdělí na dvě větve. V případě Bitcoin Cash to proběhlo docela v klidu, ale to byl od počátku relativně minoritní fork. V listopadu hrozí rozdělení na dvě podobně silné větve a tedy i mnohem větší zmatky pro všechny zúčastněné.

Další problém představuje fakt, že obě strany hlásají my jsme Bitcoin a odmítají se relativně čistě rozdělit jako Bitcoin Cash. Příznivci hard forku zatím také odmítají implementovat tzv. replay protection, protože nepřipouští rozdělení blockchainu a věří, že jejich strana prostě vyhraje. Jenže pokud k rozdělení na dvě větve skutečně dojde, bez replay protection hrozí, že transakce (úmyslně i neúmyslně) skončí na druhém chainu, než pro který byla zamýšleny. Zkrátka je nepůjde jednoznačně oddělit.

Aktuálně situace nevypadá moc hezky, ale do plánovaného hard forku máme ještě víc než dva měsíce. Do té doby se může stát ještě mnoho věcí, zatím netřeba panikařit ani ze strany běžného uživatele dělat jakékoliv kroky.