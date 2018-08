 »   »  Novinky chystané pro jádro 4.19

Přehled chystaných novinek vychází ze soupisu serveru Phoronix.

Grafické záležitosti

Z hlediska grafického dojde k začlenění ovladače Virtual Kernel Mode-Setting (VKMS), pro AMD se chystají JPEG engine v rámci Video Core Next" (VCN – čipy Raven Ridge), počáteční podpora PowerPlay v AMDGPU pro generaci Sea Islands (GCN 1.1) – tato druhá generace GCN čipů tím bude zase o krůček blíže k přesedlání ze starého ovladače Radeon na AMDGPU jako výchozího.



Raven Ridge APU navíc dostanou tzv. stutter režim sloužící k úspoře energie v oblasti nakládání s FIFO a pamětí u displejů a další šetřící techniky. Kromě toho AMDGPU přinese opravy týkající se video dekodéru UVD 7.2, GPU Scheduleru, čištění kódu správy paměti TMM, opravy PowerPlay pro Carrizo a Stoney Ridge APU ad.

Intel chystá pro DRM také spoustu aktualizací. Jedna se týká podpory GVT vGPU huge-page v hostech, další zase oprav Panel Self Refresh (PSR), vylepšení GMBUS pro HDCP 2.2 (verze obvykle používaná u 4k), správy paměti GEM atd.

Nvidia pochopitelně nechystá nic, ta si hraje na svém uzavřeném písečku a nejvíc jí momentálně trápí velké skladové zásoby stávajících karet i GPU, kvůli kterým je uvedení nové generace grafik částečně odsunuto a částečně ty karty přijdou na trh s vyšší cenovkou (protože výrobci logicky nechtějí „vyprodávat“ stávající generaci za snížené ceny). V rámci ovladače nouveau se nečekají velké změny, něco málo kolem DisplayPort MST či podpory změn frekvencí pro laptopy PRIME se ale objeví.



Další věci

Obecně pak Linux 4.19 přinese podporu HDMI CEC při použití adaptérů z DisplayPortu či USB typu C na HDMI. Používání rozhraní Thunderbolt bude méně energeticky náročné díky implementaci řízení spotřeby (pracuje na tom mj Mika Westerberg z Intelu).

Objeví se také několik nových frameworků, Phoronix uvádí Idle Injection Framework, což je obecný framework na řízení idle cyklů CPU, na kterém pracovali v Linaro (zatím si to třeba Intel a AMD řeší svými vlastními systémy vkládání idle cyklů, aby byl dodržen stanovený limit odběru či teploty CPU). Dále se objeví frameworky FPGA Device Feature List a Google Gasket (Google ASIC Software, Kernel Extensions, and Tools).

I 32bit x86 procesory budou používat KPTI, což sice sníží jejich výkon (to může být u této třídy dnes už poměrně bolestivé), ale řeší chybu Meltdown, chybět nebude ani Lazy TLB. Rychlejší síťování s jádrem 4.19 zase obstará CAKE Qdisc. Pár lidí by mohl potěšit ovladač pro herní klávesnici Cougar 500k, lepší podpora 8 let starého přístroje Samsung Galaxy S, spoustu lidí pak určitá vylepšení podpory Raspberry Pi. Pro Snapdragony od Qualcommu se zase objeví aktualizované ovladače pro DRM / Kernel Mode-Setting, a to včetně podpory modelu Snapdragon 845 (aktuálně nejvyšší ARM SoC v drtivé většině hi-end telefonů s Androidem).

Výčet pochopitelně není kompletní, na to je příliš brzy. V průběhu tohoto měsíce se budeme dozvídat další a další podrobnosti o tom, co bude do jádra 4.19 začleněno, nebo naopak co začlenění nestihne.