 »   »  Novinky Javy 10: typová inferencia lokálnych premenných

Java JEP dokumenty

Zmeny do jadra jazyka sa implementujú pomocou formálnych dokumentov nazvaných JDK Enhancement-Proposal (JEP). Každý z týchto dokumentov má pridelené svoje identifikačné číslo. Java 10 prináša realizáciu nasledovných JEP dokumentov:

286: Local-Variable Type Inference

296: Consolidate the JDK Forest into a Single Repository

304: Garbage-Collector Interface

307: Parallel Full GC for G1

310: Application Class-Data Sharing

312: Thread-Local Handshakes

313: Remove the Native-Header Generation Tool (javah)

314: Additional Unicode Language-Tag Extensions

316: Heap Allocation on Alternative Memory Devices

317: Experimental Java-Based JIT Compiler

319: Root Certificates

322: Time-Based Release Versioning

JEP 286 – typová inferencia lokálnych premenných

Ide o najzaujímavejšiu novinku pre bežného Java programátora. Zaviedlo sa nové kľúčové slovo var , ktoré môžeme použiť na ľavej strane priradenia. Java kompilátor si zistí typ premennej z pravej strany priradenia. Tomuto procesu sa hovorí typová inferencia.

$ wget http://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/10+46/76eac37278c24557a3c4199677f19b62/jdk-10_linux-x64_bin.tar.gz $ tar xzvf jdk-10_linux-x64_bin.tar.gz $ mv jdk-10 ~/bin

Stiahneme si Oracle JDK a rozbalíme skomprimovaný archív. Premiestnime inštalačný adresár do nami zvoleného adresára.

$ ~/bin/jdk-10/bin/java --version java 10 2018-03-20 Java(TM) SE Runtime Environment 18.3 (build 10+46) Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM 18.3 (build 10+46, mixed mode)

Overíme si verziu Javy.

$ mkdir -p src/com/zetcode bin $ touch src/com/zetcode/JavaNewsEx.java $ tree . ├── bin └── src └── com └── zetcode └── JavaNewsEx.java $ nano src/com/zetcode/JavaNewsEx.java

Keďže v súčasnosti ešte vývojové prostredia Javu 10 nepodporujú, skompilujeme si ukážkový program ručne. Najprv si vytvoríme adresárovú štruktúru. Otvoríme si súbor v nejakom textovom editore (napríklad nano) a skopírujeme nasledovný zdrojový kód:

package com.zetcode; import java.util.List; public class JavaNewsEx { public static void main(String[] args) { var name = "Jonathan"; System.out.printf("The word %s has %d characters%n", name, name.length()); var age = 34; age += 12; System.out.println(age); var words = List.of("cloud", "fine", "pen", "dog", "temper", "sky", "book"); System.out.println(words); } }

Na ľavej strane priradení používame kľúčové slovo var . Ide o najväčšiu zmenu v písaní zdrojového kódu Javy.

$ ~/bin/jdk-10/bin/javac -d bin src/com/zetcode/JavaNewsEx.java $ ~/bin/jdk-10/bin/java -cp bin com.zetcode.JavaNewsEx The word Jonathan has 8 characters 46 [cloud, fine, pen, dog, temper, sky, book]

Príklad skompilujeme a spustíme.

JEP 296 – konsolidácia repozitárov

Doteraz bola Java rozdelená do viacerých repozitárov. Kvôli zjednodušeniu vývoja sa všetky repozitáre zjednotia do jediného repozitáru. Pre manažovanie zdrojového kódu Javy sa využíva Mercurial.

JEP 304 – nové rozhranie pre Garbage Collector

Nové rozhranie umožní izoláciu kódu rôznych implementácií GC. Zjednoduší to pridávanie nových GC algoritmov a ich odstránenie z JDK buildov.

JEP 307 – paralelizovaný východzí Gargage Collector

Java 9 zaviedla nový Gargage Collector, nazvaný Garbage-First (G1) collector. Aby sa zlepšila latencia pri konkurentnom kóde, bude tento nový GC paralelizovaný.

JEP 310 – zdieľanie aplikačných tried

Od čias Javy 5 sa využíva optimalizačný mechanizmus, ktorý vytvorí zo systémových tried zdielaný archív. Archív je mapovaný v pamäti a je k dispozícii Java aplikáciám. Tento proces sa rozšíri aj o aplikačné triedy. Týmto sa dosiahne rýchlejší štart aplikácií a dôjde k úspore využívania pamäte. Testy ukazujú, že zrýchlenie môže byť až o 30% a úspora v stovkách megabajtov.

JEP 312 – handshakes v lokálnych vláknach

Táto novinka zlepší výkon virtuálnych strojov Javy. Umožní zastavenie jednotlivého vlákna. Doteraz bolo možné ukončiť všetky vlákna naraz alebo neukončiť žiadne.

JEP 313 – odstránenie javah nástroja

Nástroj javah vytvára C hlavičkové a zdrojové súbory z Java class súborov, ktoré sú potrebné na vytvorenie natívnych metód (JNI). Táto funkcionalita bola presunutá do Java kompileru ( javac ) v Jave 8, preto sa stal nástroj javah nadbytočným.

JEP 314 – pridanie nových Unicode tagov

Java lokalizačné a príbuzné API boli rozšírené o nasledovné jazykové tagy:

cu (currency type)

fw (first day of week)

rg (region override)

tz (time zone)

JEP 316 – alokácia haldy na alternatívnych pamätiach

Tento dokument umožňuje alokovať virtuálnemu stroju haldu na alternatívnych pamäťových zariadeniach, napríklad typu NV-DIMM. To sa môže využívať pri systémoch s hybridnými pamäťami.

JEP 317 – experimentálny JIT kompiler pre Linux

Na platforme Linux/x64 bol pridaný experimentálny JIT (Just In Time) kompiler. Ide o snahu otestovať možnosti JIT kompilátorov pre JDK.

JEP 319 – koreňové certifikáty

Koreňové certifikáty získali licenciu open-source a sú priamo pridané do JDK buildov. Týmto krokom sa vyšlo v ústrety hlavne vývojárom, ktorý používali OpenJDK.

JEP 322 – nový spôsob tvorby verzií Javy

Reťazec, ktorým sa definuje verzia Javy, sa mení. Po novom reťazec zahŕňa aj dátum, kedy bola nová verzia Javy vydaná. Zohľadňuje sa tiež aj nový šesťmesačný cyklus vydávania verzií Javy. Marcová verzia Javy je JDK 10, septembrová bude JDK 11. Java feature release bude každých šesť mesiacov, update release každý štvrťrok. Počnúc od septembrovej verzie Javy budú mať feature release Javy dlhodobú podporu minimálne tri roky. (Java 9 nebude mať dlhodobú podporu.)

$ ~/bin/jdk-9.0.4/bin/java --version java 9.0.4 Java(TM) SE Runtime Environment (build 9.0.4+11) Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 9.0.4+11, mixed mode)

V tomto výpise vidíme verziu Javy 9.

$ ~/bin/jdk-10/bin/java --version java 10 2018-03-20 Java(TM) SE Runtime Environment 18.3 (build 10+46) Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM 18.3 (build 10+46, mixed mode)

V tomto výpise vidíme verziu Javy 10.

V článku sme vychádzali z informácií na stránke openjdk.java.net.