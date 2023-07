Novinky nejen pro Linux 6.6: spousta kódu pro Radeony, ovládání pro BIOSy u HP

Ovladač pro správu BIOSu na počítačích HP

Podobně jako do jádra zamířily ovladače Dell WMI a Lenovo Think-LMI, i Hewlett-Packard dostane svůj ovladač pro BIOSové nastavování, pojmenovaný HP-BIOSCFG. S ním bude možné konfiguroat voly v BIOSu u desktopů i notebooků HP přímo z Linuxu.

Na ovladači pracují vývojáři HP od loňského roku. Využívá přístup přes sysfs, na některých systémech HP zaměřených na komerční/byznys sféru pak je k dispozici i rozhraní Windows Management Instrumentation (WMI).

Obecně by tento ovladač měl podporovat stroje HP od roku 2018 výše. Za poslední měsíce prošel řadou revizí a nyní jeho kód poslal správce sekce Hans de Goede z Red Hatu do Gitové větve for-next v příslušné části jádra platform-drivers-x86 . Očekává se bezproblémové začlenění do Linuxu 6.6.





Nový vstupní ovladač pro nositelnou elektroniku

Do jádra míří nový ovladač pro řadiče Azoteq IQS7210A/7211A/E. Tato ASIC jsou nízkoodběrová řešení pro nositelnou elektroniku typu chytrých hodinek a náramků, která si poradí s až 42, resp. 32 kanály vstupních dat ze senzorů.

Uplatnění dle výrobce najdou třeba i v herních ovladačích či chytrých sluchátkách. V tuto chvíli ve větvi -next visí ovladač pro dotykové ovládání s pomocí těchto čipů, přičemž lze očekávat jeho začlenění do jádra Linux 6.6.





Dynamic Boost Control pro AMD

Řadu měsíců AMD kuchtí novou jadernou výbavu Dynamic Boost Control, která umožní lepší řízení provozních parametrů u SoC rodiny Ryzen. Dynamic Boost Control umožňující řídit frekvence a odběr těchto SoC se objeví v Linuxu 6.6.

Jen je potřeba počítat s tím, že nová funkcionalita závisí na autentizaci ze strany AMD Platform Security Processor (PSP; a pro komunikaci na Cryptographic Co-Processor) a binárním blobu v user-space.

Tato autentizace je potřebná i pro pouhé čtení hodnot, na kterých čip běží. Implementace je prozatím poměrně elementární, plus ji doprovází vzorový kód v Pythonu pro otestování funkčnosti, takže vyčkejme, kam se tato novinka dostane, než skončí začleňovací okno pro Linux 6.6.

Firmware pro příští Radeony v AMDGPU

Do řady Radeonů RX 7000 pomalu míří další modely a v AMDGPU pro ně vývojáři připravují potřebnou podporu. Jak ale připomíná Phoronix, AMD sice ve slušném předstihu připravuje ovladače, avšak s firmwary obvykle přichází těsně před uvedením karet (někdy těsně předtím, občas se ale stane, že firmwary, bez kterých to nejde, jsou vydány až po nějaké době od uvedení).

Každopádně pro další modely řady RX 7000 přichází nyní firmwarová podpora více než včas. Do linux-firmware.git tak přibyl firmware přinášející nové verze IP bloků AMD (z nich se pak skládá dohromady podpora pro daná GPU na daných generacích dílčích částí architektury), jmenovitě SMU 13.0.10, SDMA 6.0.3, PSP 13.0.10 a GC 11.0.3.

Očekává se, že tyto balíky jsou určeny pro blížící se Radeony řad RX 7700 a RX 7800, které konečně na trhu doplní již existující hi-endové modely řady RX 7900.

Patche pro next-gen Radeony

Mezi novými IP bloky, které do Linuxu ze strany AMD míří, jsou i další IP bloky, které budou sloužit příští generaci GPU (tedy jiným než výše uvedené další karty stávající generace RDNA3).

AMD zprovozňuje ve svém ovladači nově blok PSP 14.0, byť v tuto chvíli používá stejné části ovladače jako PSP 13.x pro stávající Radeony, které mají AMDGPU ovladači tyto své bezpečnostní prvky již implementovány. Nechybí také nová verze pro nakládání s přerušeními, IH 6.1 a dále HDP 6.1, SDMA 6.1 a SMUIO 14.0, zčásti též ještě využívající existující části kódu pro předchozí generaci.