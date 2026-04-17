Novinky pro jádro 7.1 a 7.2: bez 486 i Baikalů, vylepšení pro exFAT

Patche odstraňující podporu 486
V kontextu posledních zpráv z vývoje jádra Linux 7.1 doplňme pár dní starou zprávu – vývojáři jádra zahájili proces odstranění podpory stařičké architektury i486 / 80486, prostě 486. V tuto chvíli mizí volby pro konfiguraci jádra, v důsledku čehož už nebude možné Linux od verze 7.1 sestavit pro procesory architektury 80486.
Z jádra tak postupně zmizí podpora architektury, která přišla na svět naší optikou ještě „z komunismu“, na jaře roku 1989. Děje se tak necelých 14 let poté, co z jádra zmizela podpora 80386.
Podpora procesorů Baikal mizí z Linuxu
Sankce, pod kterými je Rusko už pátým rokem, znamenají pro Baikal Electronics nemožnost rozumné výroby stejnojmenných procesorů. Firma před časem zbankrotovala (nicméně ruská Wikipedia tvrdí, že dál běží a vyvíjí produkty na bázi RISC-V) a tak i s ohledem na dřívější mizivé rozšíření jejích produktů nemá smysl udržovat podporu v linuxovém jádru.
S verzí 7.1 tak podpora pro Baikaly z Linuxu mizí. Ta podpora, která se nikdy v kompletně hotové verzi v hlavní větvi jádra beztak neobjevila, a tak vlastně nedává smysl ji udržovat z vůbec žádného důvodu. Ostatně už v roce 2024 zmizeli z MAINTAINERS někteří ruští vývojáři této podpory.
Pro těch pár uživatelů, kteří Baikaly z nějakého důvodu provozují, je tu LTS jádro 6.18.
Intel LASS v jádru Linux 7.1, FRED jako výchozí
Intel LASS, tedy nový hardwarový bezpečnostní systém zvaný Linear Address Space Separation, najdeme v aktuálních procesorech Intel. Jeho cílem je řešit útoky postranními kanály (side-channel attacks) využívající spekulativní přístup k paměti mezi uživatelským prostorem (user-space) a kernelem (kernel-space) tak, že k němu prostě nebude moci dojít.
V jádru Linux je od verze 6.19, nyní ale do sedm-jedničky míří poslední patche řešící specifické případy, kdy implementace nefungovala správně. S vydáním jádra Linux 7.1 tak bude možné považovat podporu LASS za kompletní, mizí dosud platná omezení kolem EFI služeb, zpracování vsyscall.
Vedle toho v této verzi jádra bude ve výchozím nastavení zapnuta podpora FRED (Flexible Return and Event Delivery), což je další bezpečnostní udělátko, o kterém jsme psali už před pár týdny. Nyní se jeho nastavení v jádru mění z opt-in na opt-out, tedy uživatelé budou muset změnit výchozí konfiguraci, pokud si nebudou aktivní FRED přát.
Nižší fragmentace souborů na exFAT oddílech
Do budoucího jádra 7.1 míří také patche, které vylepšují podporu souborového systému exFAT. Dostává se jí zejména podpory
FALLOC_FL_ALLOCATE_RANGE, tedy možnosti provádět realokace clusterů bez nutnosti jejich nulování, což výrazně pomáhá předcházet fragmentaci souborů při zápisu. Zlepšuje se i čtení dat z oddílu a opraveno je několik chyb.
Připomeňme, že exFAT je výchozím souborovým systémem paměťových karet typu SDXC.
Nový „Power Module“ míří do AMDGPU, zlepší chod Radeonů
Vývojáři AMD pokračují v pozvolných snahách o to, aby funkčnost Radeonů třeba jednoho dne dohnala na Linuxu platformu Windows. Nově tak do ovladače AMDGPU míří pro karty obsahující Display Core podpora tzv. Power Module, který u novějších generací přebírá a vylepšuje správu různých technologií pro řízení displejů, ve výsledku vedoucích k úspoře energie – od řízení podsvícení, přes Panel Self Refresh až obecně k lepšímu řízení spotřeby.
Ruku v ruce s tím je vylepšena podpora proměnné obnovovací frekvence, tedy VRR. Radeonisté, primárně uživatelé notebooků a různých APU, ale nechť hned nejásají, nestihlo se začleňovací okno pro Linux 7.1, takže vše bude nejdříve v jádru Linux 7.2.
Ovladač pro AMD ISP4
Image Signal Processor čtvrté generace, který má AMD v procesorech posledních generací, dostane svůj ovladač v rámci jádra Linux 7.2. S ním se mnoha, zejména novějším strojům dostane podpory pro běh jejich webkamerek, informace jako příklad zmiňují platformu Strix Halo, resp. Ryzen AI Max+ PRO či konkrétně HP ZBook Ultra G1a. Webkamekry zde dosud běží na bázi upravených jader (jako v Ubuntu LTS) či ručně opatchovaných out-of-tree ovladačích.
Jak je u AMD dobrým zvykem, vše bude fungovat bez nějakých binárních blobů. Nyní je kód dostatečně vyladěný, aby byl začleněn do linuxového jádra a s ohledem na datum v kalendáři je jasné, že stihne až sedm-dvojku. Očekávejme, že funkční řešení bude součástí podzimních vydání linuxových distribucí jako Ubuntu 26.10.