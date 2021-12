Novinky pro Linux 5.17: optimalizace sítě i vylepšení pro disketové mechaniky

Podpora rodiny Apple M1

Jako vždy v posledním roce, i s verzí Linux 5.17 přijdou do jádra další vylepšení podpory ARM SoC Apple M1 (která logicky budou sloužit i pro později ohlášené vyšší čipy M1 Pro a M1 Max). Tentokrát vývojáři zapracovali na ovladači Apple PMGR, tedy mechanismech řídících napájení SoC, což je zrovna i generace M1 poměrně komplexní záležitost. V tuto chvíli není v kódu podporováno zdaleka všechno, jde spíše o první významný krok na dlouhé cestě.

Jinak k řízení napájení M1 SoC ještě doplňme, že v rámci minule implementovaného ovladače sběrnice PCI Express přijde v jádru 5.17 také podpora pro clock gating. V rámci aktualizací DeviceTree se Apple M1 dočká vylepšení WiFi MAC či I2C a CE321X atd. Za touto várkou věcí pro M1 stojí vývojář Hector Martin z projektu Asahi Linux.

Nové patche řeší chyby v ovladači disketových mechanik

Nejde o vtip, jak jsme nedávno psali, Linux stále podporuje i disketové mechaniky a práci s (například) 3,5" disketami. Do jádra 5.17 míří několik patchů, z nichž jeden řeší principiální chybičku, kterou je možné vyvolat pomocí watchdogu a fyzickém nakládání s disketou v mechanice.

Příslušná změna v kódu podpory FDD se do jádra dostala v roce 2012, v době vydání Linuxu 5.17 tak bude 10 let stará. Postup je jednoduchý: stačí pokusit se (pře)číst data z vadné diskety a během doby, kdy mechanika neustále disketu chroustá ji vyjmout z mechaniky. Jádro v tu chvíli má stále v běhu příslušné I/O operace a dojde tak k selhání v kódu sledujícím stav procesu (watchdog zkolabuje). Linux 5.17 přinese opravu.

Phoronix už jen dodává, že bude zajímavé sledovat, jak dlouho se ještě ovladač floppy udrží v jádru. Diskety jsou pochopitelně stále používány v různých zařízeních (mj. v průmyslu či armádních), ač například pandemie Sars-Cov-2 definitivně uzemnila mnohá starší letadla využívající diskety, a tak příkladů nasazení této dekádami osvědčené technologie nadál ubývá. Já osobně bych ale nebyl tak skeptický, diskety tady s námi mohou být ještě dlouho, podobně jako například B-52 půjde do důchodu později než jeho nástupce B-2.

Podpora Radeonů a novinky u AMD

Objemově významnou várkou nového kódu je vždy v nových jádrech i AMD se svými patchi, zejména v ovladači AMDGPU. Nejinak tomu bude i v Linuxu 5.17. Prozatím jde o počáteční várku změn v DRM ovladači AMDGPU, kterou do jádra posílá Alex Deucher (do větve DRM-Next), v průběhu nadcházejících týdnů od něj i kolegů můžeme čekat řadu dalších pull requestů.

Prvotní patche pro AMDGPU v jádru 5.17 zahrnují opravy věcí jako Panel Self Refresh (PSR pro notebooky), funkčnosti Display Stream Compression (DSC), nakládání s podsvícením u OLED displejů (hodně je nyní nasazuje Asus, některé notebooky pak mají posunutou špičku vybuzení modré mimo nebezpečnou oblast, což je zajímavé samo o sobě), APU clock querying, SR-IOV atd.

Mezi novými vlastnostmi čekejme nakládání s tzv. Smart Trace Buffer, které pomáhá izolovat případné problémy se samostatnými GPU. Jde o relativně novou vlastnost, kterou disponují firemní CPU, přičemž s její pomocí lze zpětně zjistit poslední stav systému před daným selháním. Dále AMD pracuje na vylepšeních plánovače, s nimiž by mělo dojít k navýšení výkonu CPU. Chybět na GPU straně nebude podpora DCN 3.01 (je k dispozici u APU Van Gogh) a také vylepšení v AMDGPU.

Konečně VRR pro Ice Lake

O další novince jsme již psali. GPU část procesorů rodiny Intel Ice Lake konečně dostane podporu proměnné snímkové frekvence. Grafické jádro v nich obsažené je tzv. Gen11, tedy ještě před generací Xe (což například znamená absenci hardwarové akcelerace formátu AV1), umí však výstupy typu DisplayPort 1.4a (s Display Stream Compression) či HDMI 2.0b a podporuje jak 4k/120Hz, tak i rozlišení typu 5k a 8k a nově s Linuxem 5.17 bude fungovat i VRR (v tuto chvíli k dispozici jen s Gen12/Xe GPU).

Podpora několika starších tabletů s Nvidia Tegra

Existuje řada starších tabletů, které jako své srdce využívaly někdejší ARM SoC řady Tegra od Nvidie. U nás šlo zejména o produkty řady Asus Transformer. Do jádra 5.17 míří podpora několika takových, konkrétně jde o Transformer Prime TF201, Transformer Pad TF300TG a Transformer Infinity TF700T, všechny z generace Tegra 3, tedy čtyřjádrová SoC s 32bit CPU jádry Cortex-A9, doprovázených pátým přídavným jádrem. V dohledné době by se měla podpora rozšířit i o další Tegra 3 tablety, jmenovitě Pegatron Chagall / Fujitsu Stylistic M532. Linux 5.17 přinese též podporu video dekodéru v Tegra 4.

Optimalizace síťového subsystému

V obecné rovině se dále můžeme těšit na výkonnostní optimalizace síťového subsystému. Předběžná měření optimalizací v TCP vrstvě vypadají velmi slibně, propustnost vzroste o malé desítky procent a speciálně to bude vidět na rychlém síťovém hardwaru.

Další optimalizace opět přidává Eric Dumazet z Googlu, jde o optimalizace v rámci přepisu funkce csum_partial() pro platformu x86/x86_64 – ta je silně využívána v síťové vrstvě při kontrolních součtech TCP (zde jde o časovou úsporu v rozsahu dokonce 50 až 80 % skrze celé spektrum procesorů, na kterých se zisk měřil).

Podpora GeForce RTX 3060 v nouveau

O otevřeném ovladači nouveau platí už po léta stále stejná písnička: s různými posledními generacemi GPU Nvidia lze sice nouveau používat, ale jejich podpora je velmi základní, bez funkční 3D akcelerace a často i bez možnosti řídit provozní parametry karet (tzv. re-clocking), tedy i spotřebu a hlučnost chlazení. Platí od víceméně od GeForce GTX 900 (druhá generace Maxwell) až po současnou RTX 3000 (nadále nejlepší podpora je u generací GTX 600 a GTX 700).

Viníkem je Nvidia a její laxnost či přímo aktivní odpor k vydávání potřebných firmwarů, s nimiž by bylo možné karty s nouveau provozovat. Na druhou stranu stále platí, že Nvidia podporuje své produkty vlastním uzavřeným ovladačem a podporuje je po dlouhá léta (o kterých si majitelé Radeonů mohou často nechat jen zdát).

Každopádně to neznamená, že by se věci pomalinku neposouvaly kupředu. Ben Skeggs z Red Hatu dostal do rukou GeForce RTX 3060 a díky tomu je na světě nový patch (úvodní a velmi jednoduchý) do projektu nouveau, který zprovozňuje podporu jejího GPU GA106. To samozřejmě neznamená, že karty třídy RTX 3060 budou nyní s nouveau použitelné, nicméně když nějakou novou GeForce dostane do ruky člověk z Red Hatu, je to vždy velmi pozitivní zpráva.

Dlužno však dodat, že v současné situaci na trhu grafických karet jde u tohoto jinak veskrze mainstreamového, z hlediska MSRP relativně levného modelu o karty (329 USD, v přímém přepočtu 7500 Kč), jejichž cenovka se pohybuje kolem velmi vysokých částek typu 20 tisíc Kč.

Důležité je též rozlišovat model RX 3060 z února tohoto roku, který využívá GPU GA106 od varianty představené v září, která využívá částečně deaktivované vyšší GPU GA104.