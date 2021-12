Novinky pro Linux 5.17: spousta aktualizací pro GPU, lepší podpora NZXT

Úvodem připomeňme, že v posledních týdnech jsme novinkám plánovaným pro budoucí vydání Linux 5.17 již dva samostatné články. Tento třetí na ně navazuje, přičemž uvádí i novinky, o kterých jsme psali ve zprávičkách v průběhu posledních dnů. Kdo tedy chce sledovat vývoj jádra 5.17 v češtině, tento článek jest mu optimálním rozcestníkem.

Grafické záležitosti

Novinky a vylepšení stávajících věcí kolem DRM či grafických ovladačů míří do vývojových větví jádra průběžně. Předminule jsme zmiňovali explicitně AMD GPU, minule zase Intel GPU. Od té chvíle je vývojová větev drm-misc-next zase bohatší a jak píše správce větve DRM-Misc, Thomas Zimmermann ze SUSE, každá jednotlivá sada patchů [v tomto pull requestu] je skvělá.

Vedle oné řady GPU AMD a Intel zmiňme počáteční podporu příští generace u Intelu, tedy desktopové procesory Raptor Lake S, dále pak podporu DRM privacy screen, podporu Broadcom VC4 4k@60 (využije zejména rodina Raspberry Pi) – navíc jádro 5.17 přinese podporu 10bit YUV výstupů.

Dále tu máme ovladač VMWGFX DRM, kde virtuální adaptér VMware SVGA nyní zvládá OpenGL 4.3. Do jádra 5.17 míří i příslušná podpora OpenGL 4.3 na jeho úrovni a nechybí ani patche do projektu Mesa. VMWGFX dále přidává správu paměti GEM memory management support too.

Do SimpleDRM míří podpora framebufferů Apple M1. Můžeme ji považovat za takový první stavební kámen, na kterém – doufejme – jednoho dne bude vystavěna plnohodnotná funkční podpora GPU v rodině Apple M1. Zatím tedy nejde o zásadní funkcionalitu, bude však možné využívat grafický výstup. Nakonec tu pak máme ovladač SPRD (výrobce Spreadtrum / SoC Unisoc), který přidává právě podporu zobrazení pro čipy Unisoc (do tohoto ovladače zamířilo hodně nového kódu). Podrobněji v Thomasově pull requestu.

Novinky u AMD a Nvidie

Na poli ovladače AMDGPU se odehrávaly v posledních dnech převážně opravy. Nová várka patchů pro AMDGPU ve větvi DRM-Next řeší například spotřebu paměti pro buffer object na strojích s více GPU, kdy tato jsou nově schopna sdílet mapované adresy paměti pro DMA přístup, čímž je redukována duplicita těchto informací. Najdeme zde i opravy v oblastech RAS, SR-IOV, varování kompilátoru, řízení napájení, IP discovery, či SVM oprav pro výpočetní část AMDKFD. V AMD také přidali nové bity související se zobrazováním, které jsou k dispozici přes DebugFS a nové volby pro SMU debugging. Vylepšena je též dokumentace ovladače. Více viz přehled v pull requestu Alexe Deuchera.

U Nvidie nemůžeme očekávat nějakou aktivní roli v otevřeném ovladači nouveau, nadále pracuje na ovladači uzavřeném. Nicméně pro čipy rodiny Tegra jsou zde některé změny v DRM ovladači, které se z důvodů načasování nestihly do jádra dostat během začleňovacího okna pro Linux 5.16. Jde například o dekódování videa pomocí NVDEC, které si tak svoji premiéru odbude v Linuxu 5.17, stejně jako efektivnější nakládání s buffer objekty. Podrobněji Thierry Reding v pull requestu.

Nový ovladač pro NZXT

Díky moci pokračujícího reverzního inženýrství bude moci Linux 5.17 nabídnout podporu dalších prvků na dalších produktech společnosti NZXT, známé svými skříněmi či produkty all-in-one vodního chlazení CPU. Do jádra míří ovladač nzxt-smart2 , za nímž stojí nezávislý vývojář Aleksandr Mezin a který se postará o podporu hardwarového monitoringu a ovládání produktů typu NZXT RGB & Fan Controller (krabička za 25 USD sloužící k ovládání podsvícení a chodu ventilátorů) či obecně NZXT Smart Device v2 (zde jde například o novější skříň NZXT H710i.

Nový ovladač zpřístupňuje ovládání a čtení hodnot ze zařízení NZXT standardní cestou skrze sysfs. Uživatelé / nástroje mohou komunikovat buď přímo přes něj, nebo přes existující prostředníky jako jsou různé skripty či projekt Liquidctl. Celý ovladač zatím visí v Gitu nezačleněn.

Ethernet pro AMD Yellow Carp (Rembrandt)

Generace AMD APU známá jako Yellow Carp či pro některé modely jako Rembrandt dostává podporu v linuxovém jádru několik posledních měsíců. Verze 5.17 by měla zprovoznit ethernetovou část. Zvláštní je to když si dáme do souvislosti dvě věci: tou první je, že tato APU mají u jiných svých částí podporu v jádru již delší dobu, přitom jde o části komplexnější. Tou druhou pak skutečnost, že ethernet v Yellow Carp není ničím zvláštní, jeho zprovoznění spočívá jen v zahrnutí příslušného PCI ID v rámci stávajícího ovladače amd-xgbe plus určité dílčí úpravy (úprava bitů pro jednotlivé rychlosti LAN, tedy žádná zbrusu nová implementace či architektura ovladače).

Dodejme, že se nic neděje, tato APU kombinující Zen3+ CPU a RDNA2 GPU (tedy aktuální špičku u AMD) ještě na trhu nejsou, objeví se až v příštím roce.

Korekce chování pro mobilní Intel Alder Lake

O této novince v jádru 5.17 jsme již psali, takže stručně: oprava je v ovladači řídícím pracovní frekvence CPU jader, tedy Intel P-State, a je součástí balíku úprav řízení spotřeby, které do Linuxu 5.17 míří. Koriguje chování Linuxu v kontextu hodnoty Energy Performance Preference, se kterou se u Alder Lake pracuje jinak než u předchozích generací CPU Intel (předchozí generace dávaly maximální frekvenci při hodnotě EPP = 128, pro Alder Lake je však tomu odpovídající hodnotou 102, pročež pro mobilní Alder Lake bude nově ovladač používat tuto hodnotu jako tu správnou pro maximální frekvenci).

Ovladač nově bude při startu systému aktualizovat EPP hodnoty tak, aby nedocházelo ke zbytečnému zastropování frekvencí jader tam, kde je v limitech provozních parametrů možné jít výš. Informuje Srinivas Pandruvada z Intelu.

Závěrem

V tuto chvíli je stabilním vydáním jádra Linux 5.15.11. Příští vydání 5.16 je už na spadnutí, aktuálně je venku verze RC6. Linux 5.17 teprve čeká na začátek svého začleňovacího okna, což je moment, který nastane až po Novém roce. Vydání finálního Linuxu 5.17 pak čekejme zhruba v březnu, někdy na konci měsíce.

Všechny tyto plány může samozřejmě posunout dále do budoucnosti nějaká událost (či více), ale pointa je jasná: o Linuxu 5.17 ještě nejspíš budeme psát, záleží ale též na tom, jak moc si od vývoje jádra budou vývojáři „odskakovat ke stromečku“.