Výpočetní možnosti Intel DG2/Alchemist

Vedle standardní podpory pro zprovoznění karet a jejich 3D akceleraci míří do linuxového jádra i podpora výpočetní části GPU na kartách, které jsou známy převážně pod kódovým označením DG2/Alchemist (případně spotřebitelským Intel Arc). Série patchů z dílen Intelu aktivuje výpočetní podporu v uživatelském prostoru (příslušné ABI), přichází s řadou změn v kernelovém ovladači. Intel zde zpřístupňuje výpočetní jednotky, které označuje jako Compute Command Streamer (CCS) a vedle desktopových karet DG2 jde i o podporu pro Xe_HP.

Phoronix označuje za překvapivé, že tento kód zatím nebyl začleněn, nicméně dopřejme Intelu čas, který potřebuje. Již víme, že vydání produktů rodiny Arc se průběžně po pár týdnech vždy o dalších pár týdnů odsouvá, jakoby Intel chtěl uvedení realizovat co nejdříve (už takto to schytává za léta planých slibů), ale vydání nehotových karet bez jakž-takž funkční sw podpory si prostě nemůže dovolit. Na straně linuxového jádra tedy každopádně počítejme nejdříve s Linuxem 5.19, jelikož začleňovací okno pro 5.18 je už za námi a tato příští verze jádra je momentálně v RC2 fázi. Pokud s nejnovějšími patchi nebudou potíže, lze očekávat jejich začlenění do větve DRM-Next v nejbližších týdnech.

Linux 5.19 je očekáván někdy v létě, zhruba kolem srpna, pročež nejbližší distribuce, které tedy plnou pdoporu DG2/Alchemist dostanou, budou až ta podzimní vydání jako Fedora 37, Ubuntu 22.10 (případně uvidíme, kam se vrtne třeba taková Mageia 9).





Další patche nejen pro GPU

Ještě doplňme, že Intel přináší pro (přes)příští verzi jádra také patche pro resety power stavů včetně RC6, nový kód s podporou formátu Tile-4, kompresi clear color v rámci jednotek CCS, podporu dalších kompresních video formátů atd.

Vedle toho míří do jádra patche pokračující v implementaci podpory akcelerátorů pro datová centra zvaných Arctic Sound M (včetně kódu pro projekt Mesa či Media SDK), příslušný pull request obsahuje i věci pro Raptor Lake-S, což je příští generace desktopových CPU Intel, která už ve druhém pololetí tohoto roku nahradí stávající generaci Alder Lake-S (a vedle 8 výkonných CPU jader zvedne počet úsporných na dvojnásobek (navíc vylepšené verze), tedy na 16 a celkově tak půjde o až 32vláknová desktop CPU pro LGA1700).

V rámci větve DRM-Next také Intel vylepšuje podporu eDP (embedded DisplayPort) a LVDS o další nativní obnovovací frekvence. Podporu DisplayPort HDR pak zpětně rozšiřuje až po generaci CPU Haswell (např. Core i7–4770K z jara 2013 s integrovaným GPU HD 4600 a podporou až 3840×2160/60Hz přes DisplayPort).

Počáteční podpora Intel TDX

Počáteční kód zajišťující podporu Trust Domain Extensions (TDX) od Intelu, bude podle všeho začleněn do jádra verze 5.19. Intel o tomto rozšíření svých procesorů o lepší zabezpečení virtuálních strjoů hovoří zhruba od roku 2020, jde přitom o obdobu Secure Encrypted Virtualization (SEV) od AMD, dostupné v procesorech EPYC.

Na podpoře TDX se pracuje poslední dva roky na úrovni kompilátorů a nyní výrazněji i v rámci Linuxu. V příslušné větvi jádra je nyní nová podvětev x86/tdx, v rámci níž je vývoj realizován. První větší várka patchů zajišťuje například prostou detekci TDX, resp. MSR a HLT pro TDX hosty, nakládání s in-kernel MMIO, podporu KVM hypercalls či sdílené TDX paměti. Další patche týkající se TDX do jádra také míří. TDX snad bude podporováno na úrovni procesorů již u rodiny Xeon Scalable, nejnovější generace Sapphire Rapids, ale zatím to Intel nepotvrdil. Podrobnosti k TDX jsou k dispozici na jeho vývojářském portálu.

Vylepšení AMD SEV

V této oblasti čekejme i vzájemnou interoperabilitu některých částí funkcionality mezi Intel TDX a AMD SEV. Sama AMD hrne do Linuxu také řadu patchů pro SEV, nově sem míří SEV-SNP (Secure Encrypted Virtualization – Secure Nested Paging) pro procesory EPYC generace Milan – v tabulce shrnuje Phoronix vlastnosti jednotlivých rozšíření SEV. Tyto modely řady EPYC 7003 jsou na trhu zhruba 1 rok a AMD na podpoře jejich vlastností v Linuxu pracuje od jejich uvedení. Podobně jako v případě Xeonů, lze i zde očekávat, že nový kód SEV-SNP bude součástí Linuxu 5.19, půjde-li vše hladce. Pro případné zájemce o detaily ohledně SEV-SNP připravila AMD příslušný whitepaper.

AMD připravuje Branch Sampling

Branch Sampling je jednou ze zajímavých věcí, které dostaly do vínku aktuálně nejnovější procesory AMD generace Zen 3. S touto funkcionalitou jsou k dispozici přesnější a detailní informace o větvích při běhu kódu a tyto informace lze využít při kompilaci progrmau pro lepší optimalizace (třeba s AutoFDO); za pomoci perf subsystému jádra.