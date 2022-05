Novinky pro Linux 5.19: vylepšení Btrfs RAID 5/6 a aktualizace firmwaru skrze sysfs

Podpora Btrfs RAID 5 / 6 sub-page

Vývoj souborového systému Btrfs pilně pokračuje. Do jádra Linux 5.19 zamíří mimo jiné podpora sub-page pro disková pole typu 5 a 6. Bude tak možné na nich s Btrfs využívat nakládání s velikostí sektorů menších než velikost stránky (page).

Tato funkcionalita se vydatně testovala v posledních týdnech a měsících a věnoval se jí zejména Qu Wenruo ze společnosti SUSE. Jak ale naznačují příspěvky v diskusi, vývojáře Btrfs čeká ještě velká spousta práce. Podrobnosti k implementaci RAID 5/6 jsou k dispozici na Wiki Btrfs, více též patche Qu Wenruo na Gitu jádra.

Vylepšení DRM / KMS ovladače GPU Qualcomm

Ovladač Qualcomm MSM čekají také novinky. Ty, které se týkají subsystému displejové části shrnuje Dmitry Baryshkov z Linaro. Zahrnují například zapnutí podpory Display Stream Compression (DSC – bezztrátová nízkolatenční komprese mezi hostem a displejem, použitelná s DP/eDP i DSI a HDMI), podpory inline rotace na čipech SC7280 (používané v Chromeboocích), funkční podporu embedded-DisplayPortu (eDP) ad.





Dále zde najdeme podporu tzv wide bus, která je nutnou podmínkou pro možnost provozovat zobrazení ve 4k rozlišení (efektivně u nových čipsetů Qualcommu virtuálně rozšiřuje sběrnici z 32bit na 64bit tím, že za jeden takt přenese místo jednoho rovnou dva pixely – jde mimochodem o z hlediska kódu největší příspěvek v tomto subsystému Qualcommu). Podrobnosti shrnuje Dmitry Baryshkov v mailing listu jádra.

Podpora pro Alchemist/DG2 i Tiger Lake

Jak jsme rozebírali před třemi týdny, podpora pro velké grafické karty Intel DG2/Alchemist se blíží, vývojáři Intelu na ní pilně pracují a postupně hrnou do jádra další a další patche, včetně podporu GPGPU schopností. Vedle aktivace podpory Compute Command Streamer (CCS) míří do jádra také user-space část v podobě Intel Compute-Runtime pro OpenCL a Level Zero. V Intelu také připravili podporu GuC firmware zajišťující funkčnost pro mikrořadič řešící firmware karet (lze jistě předpokládat, že Intel bude mít funkční i aktualizace firmwarů těchto karet skrze LVFS).

Dále se též pracuje na serverovém/výpočetním mnohočipovém slepenci, který je znám pod kódovým označením Ponte Vecchio (do jádra míří mimo jiné patche zajišťující funkčnost této generace produktů), ač jak dodává Phoronix většinu prací očekávajme až s dalšími verzemi jádra (resp. jejich vývojovými cykly). Pro Tiger Lake, tedy iGPU verze Gen12/Xe je řešena jedna bezpečnostní chyba. Více v pull requestu, který do jádra zaslal Tvrtko Ursulin z Intelu.

Ovladač pro Google Hangouts Meet Speakermic

Společnost Asustek (Asus) vyrábí pro Google speciální 360° konferenční mikrofon Hangouts Meet Speakermic. Ten je zajímavý i tím, že jich lze zřetězit pět kousků a mít tak opravdu slušné zvukové pokrytí i větších akcí. Dosud mu ale chybí linuxový ovladač, který by vyřešil problém s ovládáním ztišovacího tlačítka (jinak tento produkt funguje obecně bez potíží). Dojde na něj v rámci Linuxu 5.19.

Překvapit by tak nemělo, že jde o pouhých ~55 řádků zdrojového kódu, který chybu v návrhu předchozího řešení opravuje (z nichž významnou část tvoří komentáře nový kód popisující).

Podpora SoC MediaTek MT8186 pro nové Chromebooky

Další a další Chromebooky budou od Linuxu 5.19 výše fungovat lépe. Do jádra míří patche řešící podporu ARM SoC MediaTek MT8186. Samotný MediaTek ještě sice toto SoC nepředstavil světu, ale podpora v jádru tedy bude s předstihem a víme, že nese šestici menších jader Cortex-A55 a dvojici větších Cortex-A78.

Patche vedle DRM zajišťují například škálování pracovních frekvencí CPU jader, pročež funkčnost pro nadcházející modely Chromebooků bude zajištěna.

Podpora inicializace aktualizací firmwarů skrze Sysfs

Pro podporované ovladače bude Linux 5.19 schopen inicializovat aktualizaci firmwaru zařízení za pomoci rozhraní Sysfs. Na své části věci pracuje například Intel, který do jádra přidává firmware-upload v rámci Sysfs, což je mechanismus, který může software využít pro spuštění procesu aktualizace firmwaru přímo z user-space.

Pro podporovaná zařízení, resp. ovladače v rámci /sys/class/firmware/ budou přítomny soubory udávající podporu pro data , nahrávání ( loading ) a timeout procesu. V rámci user-space pak bude stačit, aby soubor loading obsahoval „1“ a firmware se zapíšet prostě pomocí cat do souboru data , aby po skončení procesu byl obsah souboru loading přepsán na hodnotu „0“. Následně už nahrání firwmwaru do zařízení zařídí existujcí kernelové postupy (podrobnosti viz Git jádra).

Phoronix doplňuje, že vývojáři Intelu na tomto postupu pracovali s ohledem na své PCI Express karty s FPGA čipy, nicméně mechanimus je obecný a mohou jej využívat libovolné další ovladače, které se tí mohou vyhnout obvyklé kernelové cestě nahrávání firmwarů skrze např. /lib/firmware . Zdali se tento nový mechanismus chytí, případně v jaké šíři, ukáže čas.

Závěrečné drobnosti

Budoucímu Linuxu 5.19 jsme věnovali v posledních týdnech již dva články:

Vedle nich dále ve zprávičkách píšeme o tom, že Jádro 5.19 může mít firmware komprimovaný zstd a dále že bude hlásit polohu zařízení. Na tento seznam pak i po dnešním článku budou přibývat další texty.