Novinky pro Linux 6.5 a 6.6: AMD Zen 5, MIDI 2.0 či chyba v noteboocích s Ryzeny

Pokračující práce na MIDI 2.0

O pracích na podpoře nové přelomové verze 2.0 rozhraní MIDI jsme psali už v květnu, a to právě v souvislosti s patchi, které mířily do vývojové větve budoucího jádra Linux 6.5. Nyní o dva měsíce později máme toto jádro aktuálně ve verzi 6.5-rc2 a už se jen finišuje.

Takashi Iwai ze SUSE, který zvukový subsystém a věci související zastřešuje, publikoval všechny novinky, včetně prací odvedených na podpoře MIDI 2.0 USB s příslušným ovladačem. Ten toto rozhraní emuluje, včetně příslušných endpointů potřebných pro přenosy MIDI 2.0 UMP paketů. Jakmile je v systému příslušné zařízení, ovladač vytváří ALSA objekt karty a vše se spolu domluví. Nechybí zpětná podpora pro MIDI 1.0. Ovladač podporuje nejnovější verzi rozhraní UMP 1.1, včetně nakládání se zprávami. Prozatím jde o vývojovou verzi, větší funkcionalitu už do jádra 6.5 vývojáři nestihnou, spíše čekejme na Linux 6.6.

Příprava pro CPU AMD Zen 5

Aktivace podpory pro AMD „Family 26 (1Ah)“, což je téměř s jistotou budoucí rodina Zen 5, míří do jádra. AMD příslušné patche do subsystému platformových ovladčů pro x86 doprovodila stručným konstatováním, že jde o první várku oprav, nic speciálního k hlášení, jen malé opravy plus přidání nových hw-id.





Ovladače AMD PMF (Platform Management Framework) a PMC (Power Management Controller) tedy dostávají nová ACPI ID pro AMDI0103 a AMDI000A, která patří k budoucí rodině procesorů Zen 5. Navazuje na dřívější kód pro Zen 5, který mířil do EDAC či ovaldače k10temp .

Aktualizace pro WiFi RFI chybu u AMD až v Linuxu 6.6

Jednou z věcí, která relativně těsně nestihla Linux 6.5 a objeví se tedy až v Linuxu 6.6, je oprava zajímavé chyby v platformách AMD, kdy radiofrekvenční rušení z GDDR čipů u nových Radeon jader typu RDNA3 ovlivňuje chod WiFi 6/6e/7 části použitých čipsetů.





Vývojáři AMD na zmírnění či anulování těchto dopadů pracují a příslušné patche už míří do jádra. Řešení spočívá v tom, že frekvence, na kterých „září“ GPU část prostě nebudou WiFi části strojů s Ryzeny využívat pro bezdrátový signál.

První iterace patchů přinášely podporu využívání těchto informací pro ovladače bezdrátových zařízení Qualcomm ath12k a MediaTek mt76, novější verze pacthů tuto podporu ACPI WBRF obsahují obecně začleněnou v kódu ovladače mac80211/cfg80211, aby je snadno mohly využívat i další bezdrátová řešení, kterým by případně RDNA3 Radeony „narušovaly kruhy“.

Phoronix dodává, že v patchích není uvedeno, který či kolika designů notebooků s AMD Ryzeny se toto týká, nicméně řešení je tedy, alespoň z pohledu Linuxu, na cestě.

Ubuntu 23.10 dostane jádro Linux 6.5

Každopádně s ohledem na finišující vývoj Linuxu 6.5 by nemělo překvapit, že říjnové Ubuntu 23.10, které bude poslední ladící verzí před Ubuntu 24.04 LTS na jaře příštího roku, přijde na svět právě s tímto jádrem.

Oproti jádru Linux 6.2 v Ubuntu 23.04 dojde k velkým změnám k lepšímu na všech frontách, potěší jak majitele Ryzenů a Radeonů, tak majitele CPU a GPU Intel, kde najdeme skrze tři verze jádra na jedné straně velká zefektivnění CPU scheduleru pro hybridní x86 procesory, na straně druhé pak zefektivnění a zrychlení běhu GPU Intel Arc. Už nyní lze Gitovou verzi Linuxu 6.5 v Ubuntu testovat.

GPU věcí mířící již do Linuxu 6.6

O novinkách v oblasti podpory GPU jsme se vícekrát zmínili v předchozích dílech o Linuxu 6.5, nyní je čas se posunout a představit si první novinky, které již míří do vývojové větve budoucího jádra Linux 6.6.

Graphics Execution Manager (GEM) dostává podporu vykonávaných kontextů, díky čemuž může zamykat více GEM objektů v daném čase. Všechny DRM ovladače by měly odteď umět vlstní import svých DMA-BUF objektů, což mimo jiné umožní Wayland kompozitorům založeným n wlroots pracovat na ovladačích, které zatím nemají plnou implementaci PRIME.

Rozhraní typu fbdev v uživatelském prostoru jsou nyní čistě volitelná a plán je takový, že se distrobuce budou posouvat směrem k ukončení jejich používání.

Ovladač nouveau dostává vylepšenou detekci vRAM. Ovladač řadiče displeje pro architekturu Loongson je nyní v jádru, jde aktuálně o jednoduchý KMS ovladač (kernel mode-setting) pro čínské čipsety jako LS7A1000/LS7A2000 a SoC rodin Loongson LS2K1000/LS2K000 (plus některá BMC Loongson).

Například AMD nyní pilně finišuje na věcech, které již budou v Linuxu 5.5, takže vyčkejme, tento výrobce typicky přijde s hromadou GPU novinek do Linuxu až s určitým odstupem času. Totéž platí pro Intel.