Novinky pro Linux 6.6: lepší SMT na platformě POWER, AMD GPU na RISC-V, Intel Xe2

Partial SMT na platformě IBM POWER

Linux 6.6 přinese v rámci rozhraní /sys/devices/system/cpu/smt/control širší možnosti správy částečných SMT stavů na procesorech, které podporují více než dvě výpočetní vlákna na jednom jádru CPU. Připomeňme, že na platformě POWER je to se SMT flexibilnější. Kde x86 nabízí vždy jen dvě vlákna na CPU jádro, umí POWER i 4 a u některých modelů CPU dokonce 8 vláken na jádro.

Uvedené sysfs rozhraní dnes umí z user-space v zásadě jen stavy ON a OFF pro SMT. Nelze tak u procesorů POWER určovat, kolik vláken na daném CPU jádru (jádrech) poběží: buď 1, nebo 4 (či 8). Linux 6.6 v tomto přinese změnu, kdy nepůjde o prostou aktivaci / deaktivaci SMT, ale pomocí integer hodnoty se bude určovat, kolik SMT vláken na CPU jádro je použito.

Potřebný kód (viz příslušný commit) už je v příslušné vývojové větvi jádra a tudíž stihne blížící se začleňovací okno pro Linux 6.6.





AMD GPU novinky (nejen) pro RISC-V

Jako vždy zamíří mnoho změn a vylepšení do ovladačů AMDGPU a AMDKFD. V rámci vývojové větve DRM-Next už AMD některé věci představila, do Linuxu 6.6 tak mimo jiné (s řadě věcí si jistě ještě budeme povídat) míří aktualizace podpory výpočetních akcelerátorů Instinct MI300, specifické opravy pro aktuální generaci RDNA3 Radeonů a mnohé další.

Významnou část příslušného pull requestu tvoří obecné opravy a vylepšení všech dílčích částí jako GFX 9.4.3, USB PD, SMU13, Virtual Display, PSP 14.0, abychom jich vyjmenovali alespoň pár.





Jednou z těch možná viditelnějších novinek je podpora AMDGPU Display Code (DC) na platformě RISC-V, kdy dnes máme na trhu nebo na trh míří RISC-V desky s PCI Express slotem a „hrozí riziko“, že by leckdo mohl na těchto strojích (chtít) provozovat běžné Radeony. S ohledem na FPU kód v AMDGPU není vždy snadné Radeony mimo x86 provozovat, neb se to i výrazně méně testuje (obecně platí i pro POWER či ARM).

Příprava na Rust Toolchain 1.71

Dokončovaný Linux 6.5 povyšuje podporovanou verzi Rustu na Linuxu na 1.68.2 (první aktualizace oproti původní verzi 1.62), i příští verze půjde dále, konkrétně na verzi 1.71. Vývojáři mají jasný plán: povyšování podporované verze bude probíhat, dokud všechny prvky toolchainu nebudou považovány za stabilní.

Pro přechod od 1.68 a 1.71 platí, že žádná část toolchainu se nemění z „nestabilní“ na „stabilní“ (více viz Miguel Ojeda na LKML), pročež to berme jen jako další krok na cestě k vytýčenému cíli. Krok, který si vyžádal jisté maličké změny v jádru.

Phoronix dodává, že s ohledem na načasování lze předpokládat začlenění do Linuxu 6.6.

Správce XFS končí

Po 6 letech v pozici správce souborového systému XFS končí vývojář Darrick Wong. Podle toho, co píše, jej dostihl syndrom vyhoření, kdy sám konstatuje, že na správcovství tohoto souborového systému by to chtělo hned několik lidí, kteří si rozdělí jednotlivé typy činností.

Sám už nyní jen sepisuje všechny potřebné věci, aby mohl projekt předat dál. Navrhuje mít pro XFS správce vydání, dále někoho na testování / triáž, někoho pro práci s komunitou a někoho, kdo bude udržovat LTS vydání. Prakticky všechny tyto odlišné činnosti až dosud ležely na Darrickových bedrech.

Mimo jiné dodává, že poslední dobou je práce lidí kolem XFS soustředěna hlavně na backportování do distribučních jader, případně řešení atypických AI-generovaných chybových scénářů, které ani nejsou reportovány reálnými uživateli. Kontrola kódu se tak stala noční můrou s proséváním špatně dokumentovaného kernelového kódu, kdy vývojář musí rozluštit, zdali nově přidaná věc nerozbije něco již existujícího.

Prozatím Darrick pracuje dál, ale jeho konec se blíží. Na release managera je jím navržen Chandan Babu z Oracle, ostatních činností se budou muset ujmout další vývojáři. Patche, které Darricka odstraňují jako správce projektu, budou začleněny do jádra Linux 6.6.

Kodér/dekodér videa pro Qualcomm Iris

Vývojáři Qualcommu připravují nový ovladač pro firemní SoC disponující novou generací video enginu Iris. Ovladač pro V4L2/media v Linuxu je již rozpracován a kód nyní nabízí podporu jak pro standardní rozhraní Video 4 Linux 2 (V4L2), tak v jeho rámci také dekódování i kódování pro formáty H.264 a H.265 a také dekódování VP9. V tuto chvíli ale ani slovo o AV1.

Ovladač se objevil jako sada 33 patchů, v počáteční verzi zvící zhruba 25 tisíc řádků zdrojového kódu. Nyní jej čeká kontrolní proces a pokud še půjde hladce, začlenění do příslušného subsystému linuxového jádra.

Začíná práce na podpoře budoucích GPU Intel Xe2

Lehce mimo vývoj Linuxu 6.6, tak trochu na počátku běhu na delší trať, jsou počáteční části kódu, který vývojáři Intelu začali zdrátovávat pro budoucí integrovaná grafická jádra v procesorech rodiny Lunar Lake. Mezi současností, blížícím se Raptor Lake-Refresh (plus ryze mobilním Meteor Lake, kde podpora pro jeho GPU část je nyní již víceméně hotova) a budoucím Arrow Lake ještě uteče k následnému Lunar Lake ještě spousta vody, bavíme se zhruba o roku 2025.

Lunar Lake přinese GPU nového typu a přípravy pro něj již probíhají souběžně s jinými dílčími snahami Intelu. Řeč je zejména o nástupci ovladače i915, tedy ovladači Xe. Podpora pro Lunar Lake se nyní připravuje zejména v rámci vývojové větve projektu Mesa, kernelová část ovladače přijde později, pravděpodobně právě s novým ovladačem Xe, neb podporovat Lunar Lake v i915 by bylo „poněkud hovězí“.

Základní kód se objeví v rámci Mesa 23.2, víceméně půjde o kód pro inicializaci GPU části a enumeraci platformy. V nadcházejících mnoha měsících jistě budeme o ovladači Xe i architektuře Xe2 psát pravidelně.